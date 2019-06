CFE : La drague aspiratrice en marche de dernière génération «...

Actuellement, « Bonny River » se prépare pour ses premières missions à Vlissingen. Le navire refoulera environ 300 000 m3de sable pour le projet de construction de la nouvelle écluse à Terneuzen aux Pays-Bas. Ce refoulement permettra de réaliser la première étape de la plateforme à partir de laquelle sera construite la nouvelle écluse. Les travaux seront associés aux travaux d'approfondissementeffectués à l'avant-port de Terneuzen. « Bonny River » met aussi le cap sur la mer du Nord belge, où le navire remblayera environ 45 km de tranchées pour le projet Modular Offshore Grid d'Elia, pour couvrir et protèger les câbles d'alimentation haute tension destinés à l'exportation allant de la plateforme Offshore Switch Yard à Zeebrugge. La cérémonie officielle de baptême de « Bonny River » aura lieu plus tard dans l'année

Bonny River » est dotée d'une grosse tuyère d'éjection sur son tuyau d'aspiration utilisant l'eau de surverse du puit de la drague qui est pompée vers le fond marin et intégrée dans le processus de dragage. Cela permet au navire d'effectuer un « dragage en circuit fermée », éliminant ainsi la turbidité provoquée par l'eau de surverse, ce qui est particulièrement important dans des zones écologiquement sensibles. En outre, la forme de la coque et la boîte à deux vitesses permettent de réduire considérablement la consommation de carburant. La « Bonny River » est une drague aspiratrice DP2, la première du genre, ce qui permet au navire de manœuvrer avec une extrême précision. Le navire porte les labels « Green Passport » et « Clean Design ».

L'arrivée de « Bonny River » de 15 000 m3marque l'introduction d'une nouvelle génération de dragues aspiratrices en marche. Ce navire unique en son genre est capable de draguer des sols très durs et de travailler dans des eaux profondes de plus de 100 m. Cette nouvelle drague polyvalente combine les caractéristiques suivantes : un très long tuyau d'aspiration, une grande capacité de transport à faible tirant d'eau et un tuyau d'aspiration supplémentaire à usage intensif équipé d'un bec d'élinde pour des fonds rocheux.

cours de construction, dont le « Spartacus », la plus puissante drague suceuse à désagrégateur au monde, et les dragues aspiratrices en marche « Meuse River » et « River Thames ».

À propos de DEME

DEME est un leader mondial spécialisé dans le dragage, l'ingénierie maritime et l'assainissement environnemental. La société, qui bénéficie d'un savoir-faire et d'une expérience de plus de 140 ans, a depuis toujours développé une approche pionnière, se plaçant à l'avant-garde de l'innovation et des nouvelles technologies.

travers sa vision, DEME souhaite développer un futur durable en apportant des solutions à des défis d'ordre mondial : l'élévation du niveau de la mer, la croissance démographique, la réduction des émissions de CO 2 , la pollution des eaux et des sols, ainsi que l'épuisement des ressources naturelles. Si l'activité principale initiale de DEME concerne le dragage, son portefeuille s'est largement diversifié au fil des années, comprenant également le remblayage, des solutions dédiées au secteur de l'énergie offshore, ainsi que des solutions inframarines et environnementales.

DEME, qui est basée en Belgique, a développé une forte présence internationale, opérant dans plus de 90 pays dans le monde. La société peut s'appuyer sur ses 5200 professionnels hautement qualifiés à travers le monde. Avec une flotte moderne et polyvalente de plus de 100 navires, soutenus par une large gamme d'équipements auxiliaires, la société propose des solutions aux projets les plus complexes.

DEME a réalisé un chiffre d'affaires de 2,65 milliards d'euros en 2018. www.deme-group.com

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Vicky Cosemans -cosemans.vicky@deme-group.com

M : +32 496 588 645 - T : +32 3 250 59 22