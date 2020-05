CFE : La joint-venture Femern Link Contractors reçoit l'ordre de démarrage des travaux de construction du plus long tunnel routier et ferroviaire immergé au monde

13 mai 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La joint‐venture Femern Link Contractors reçoit l'ordre de démarrage des travaux

de construction du plus long tunnel routier et ferroviaire immergé au monde

Le gouvernement danois a décidé de donner ordre de démarrage des travaux à la joint‐venture Femern Link Contractors pour l'exécution des contrats de conception et de construction du plus long tunnel routier et ferroviaire immergé au monde, le lien Fehmarnbelt entre le Danemark et l'Allemagne. La construction commencera le 1er janvier 2021.

En 2016,le consortium international a remporté trois contrats : deux portent sur la construction du tunnel immergé et d'une usine spécialement dédiée à la préfabrication des éléments de tunnel et le troisième concerne la construction des structures des portails d'entrée, des bâtiments du péage, des ponts et des rampes d'accès. Les trois contrats ont une valeur combinée de 3,4 milliards d'euros, et la participation de DEME s'élève à 700 millions d'euros.

Le consortium comprend VINCI Construction Grands Projets (entreprise leader pour les contrats « tunnel »), Per Aarsleff Holding (entreprise leader pour le contrat « portails »), Solétanche‐Bachy International, CFE SA, Wayss & Freytag Ingenieurbau, Max Bögl Stiftung & Co, BAM Infra BV et BAM international BV, et Dredging International SA.

Pour DIMCO, une filiale de DEME, le projet est une autre opportunité de déployer son expertise dans les tunnels immergés et les projets inframarins à grande échelle.

La joint‐venture a désigné COWI A/S comme consultant pour les trois contrats.

Le tunnel immergé d'une longueur de 18 km reliant la région de Lolland Falster au Danemark à la région du Schleswig Holstein en Allemagne sera le plus long tunnel routier et ferroviaire au monde. Il raccourcira le trajet entre les côtes allemande et danoise à seulement 10 minutes en voiture et 7 minutes en train, à comparer à la durée actuelle d'une heure de traversée en ferry ou du détour de 160 km à faire en voiture via la région danoise du Jutland.

Le projet du tunnel Fehmarnbelt est un des plus grands projets d'infrastructure en Europe à ce jour. Il favorisera les échanges commerciaux et le tourisme en Europe du Nord.

