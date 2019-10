CFE : Le parc éolien offshore de Hai Long et CSBC DEME Wind Engineering (CDWE) s'associent pour le premier contrat Balance of Plant à grande échelle de l'industrie éolienne offshore de Taïwan

21 octobre 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le parc éolien offshore de Hai Long et CSBC DEME Wind Engineering (CDWE)

s'associent pour le premier contrat Balance of Plant à grande échelle de l'industrie

éolienne offshore de Taïwan

Aujourd'hui à Taipei, Hai Long Offshore Wind a signé le premier accord BoP (Balance of Plant) ‐ Preferred Supplier Agreement (PSA) à grande échelle de Taïwan avec la société locale CSBC DEME Wind Engineering (CDWE). Celui‐ci représente une étape importante dans la localisation de l'industrie éolienne offshore de Taïwan.

Le projet du parc éolien offshore de Hai Long rassemble le fournissseur d'electricité canadien

Northland Power International (NPI), Yushan Energy Pte Ltd et Mitsui. Les parties se sont associées afin de développer les parcs éoliens Hai Long 2 et 3 dans les zones 18 et 19 offshore de Changhua. CDWE est une coentreprise composée de CSBC Corporation, Taiwan et DEME Offshore.

Le contrat BoP signé aujourd'hui implique l'ingénierie, l'approvisionnement, la construction et l'installation (EPCI) des fondations, des câbles d'interconnexion et d'exportation, ainsi que le transport et l'installation des turbines.

Dès le début de l'appel d'offres, Hai Long et CDWE ont travaillé en étroite collaboration, notamment en ce qui concerne l'interface avec le Bureau de développement industriel et le Bureau de l'énergie, ainsi que les exigences de localisation de ces agences. Face à ces demandes, CDWE a lancé une consultation d'audit à grande échelle des producteurs d'acier et des prestataires de services d'ingénierie maritime taïwanais en février 2019, afin d'évaluer pour la première fois les capacités locales, ainsi que pour créer une équipe locale sous la supervision de CDWE. Les travaux d'installation offshore sont planifiés en 2023, afin d'assurer l'optimisation locale de la construction des parcs éoliens offshore Hai Long 2 et 3.

CDWE a été dûment constituée par CSBC et DEME Offshore en février 2019 afin de faciliter la coopération entre les experts européens, dans le but d'apporter à Taïwan une expertise étrangère dans les domaines de la gestion de projet, la gestion de flotte, les techniques d'installation et la sécurité des travaux maritimes. Le président du conseil de CDWE, Robert Tseng (également président de CSBC), explique que l'expertise de CDWE devrait s'inscrire comme un pilier de la localisation et une force motrice du professionnalisme de l'ingénierie maritime taïwanaise. CDWE a aussi signé une entente de disponibilité basée sur la production (PBA) pour le transport et l'installation d'aérogénérateurs (WTG) du parc éolien Changfang‐Xidao de CIP en mai 2019. L'accord EPCI à grande échelle d'aujourd'hui marque la réalisation d'une étape importante dans la localisation, puisque le contenu local impliqué dans chaque étape du projet, de l'ingénierie à l'installation, sera optimisé. Le parc éolien offshore de Hai Long deviendra ainsi un terrain d'essai pour la localisation.

Robert Tseng explique que ce type de contrat Balance of Plant (BoP) à grande échelle est le plus complexe dans l'industrie éolienne offshore : l'entrepreneur doit posséder une vaste expertise des travaux maritimes et de leur gestion de projet, tout en disposant des navires adaptés à la réussite du projet. Ce contrat marque également une étape importante dans le développement de CDWE et de sa flotte à Taïwan et la collaboration