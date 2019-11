CFE : Phase finale de construction du navire de pose offshore 'Orion' avec l'installation de la grue d'une capacité de levage de 5.000 tonnes

25 novembre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Phase finale de construction du navire de pose offshore « Orion » avec

l'installation de la grue d'une capacité de levage de 5.000 tonnes

Avec une capacité de levage de 5.000 tonnes à une portée de plus de 30 mètres, la grue peut soulever neuf avions A380 entièrement chargés en une seule fois.

L'« Orion » disposera d'une combinaison unique de capacités de transport et de charge exceptionnelles, ainsi que d'une technologie verte et de hauteurs de levage considérables .

DEME franchit une nouvelle étape majeure dans la construction de son navire de pose offshore DP3 de nouvelle génération, l'« Orion ». Le navire est arrivé sur le site de Liebherr dans le port de Rostock, en Allemagne, pour y installer l'immense grue de 5.000 tonnes. Cette étape marque la phase finale du processus de construction.

La construction de l'« Orion » a débuté en mars 2018 et, en avril, Liebherr a immédiatement commencé les travaux de la grue géante. La grue high-tech sera assemblée à bord et montée sur un piédestal de 800 tonnes qui accueillera le matériel de gréement, un espace de travail et des bureaux. La grue de 5.000 tonnes permet de hisser des charges lourdes sur un rayon exceptionnel. Les charges peuvent être portées à une hauteur inégalée de 180 m.

Avec ce navire d'installation offshore DP3 révolutionnaire, qui sera l'un des plus grands navires au monde dans le secteur, DEME apportera un concept d'installation innovant sur le marché de l'énergie offshore. L'« Orion » disposera d'une combinaison unique de capacités de transport et de charge exceptionnelles, d'une technologie verte et de hauteurs de levage considérables . Le navire sera déployé pour la construction des plus grands parcs éoliens offshore, pour l'industrie pétrolière et gazière, ainsi que pour le démantèlement de sites offshore.

L'« Orion » peut recevoir les monopieux, les jackets et les composants et structures d'éoliennes les plus lourds en un seul chargement. Le navire pourra transporter et installer la nouvelle génération d'éoliennes d'une puissance de plusieurs mégawatts.

Ce navire exceptionnel permettra à l'industrie de faire un grand pas en avant dans la réduction des coûts d'installation des fondations d'éoliennes offshore. Celui-ci allie en effet robustesse et grande précision, tout en étant capable d'installer les plus grands monopieux en mer en mode DP3.

Les préoccupations environnementales constituent également un élément important dans la conception du navire. L'« Orion » dispose de moteurs à carburant mixte et peut être alimenté au gaz naturel liquéfié (GNL). Le navire sera doté d'un passeport vert et d'un label Clean Design. Parmi ses autres innovations environnementales, citons également le système de récupération de chaleur perdue qui convertit la chaleur des gaz d'échappement et de l'eau de refroidissement en énergie électrique.

L'« Orion » devrait rejoindre la flotte en 2020 et se diriger directement vers le projet de parc éolien offshore de Moray East, au Royaume-Uni, pour l'installation de 103 jackets.

