CFE : Résultats de l'exercice 2019

INFORMATION DE PRESSE Vendredi 28 février 2020 - 7h00 CET information réglementée Résultats de l'exercice 2019 Vendredi 28 février 2020 information réglementée Résultats de l'exercice 2019 Chiffre d'affaires stable à un niveau historiquement élevé

Résultat net : 133,4 millions d'euros impactés par des résultats non récurrents

Carnet de commandes solide (5,2 milliards d'euros)

Dividende proposé au titre de l'exercice 2019 : 2,00 euros bruts par action 1. Chiffres clés 2019 En millions d'euros 2019 2018 Variation 2019/2018 Chiffre d'affaires 3.624,7 3.640,6 -0,4% Capacité d'autofinancement (EBITDA) (*) 451,2 488,0 -7,5% En % du chiffre d'affaires 12,4% 13,4% Résultat opérationnel (EBIT) (*) 177,7 227,2 -21,8% En % du chiffre d'affaires 4,9% 6,2% Résultat net part du groupe 133,4 171,5 -22,2% En % du chiffre d'affaires 3,7% 4,7% Résultat net part du groupe par action (en euros) 5,27 6,78 -22,2% Dividende par action (en euros)(**) 2,00 2,40 -16,7% En millions d'euros 2019 2018 Variation 2019/2018 Fonds propres part du groupe 1.748,7 1.720,9 +1,6% Endettement financier net (*) 798,1 648,3 +23,1% Carnet de commandes (*) 5.182,9 5.385,9 -3,8% Remarque générale : les chiffres 2018 repris dans l'information de presse n'ont pas été retraités suite à l'application de l'IFRS 16. L'impact de ce changement de règle comptable sur les états financiers 2019 est détaillé à la section 3 A 8. Les définitions sont reprises dans la section « Etats financiers consolidés » du rapport financier. (**) Montant qui sera soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire du 7 mai 2020. 2 Vendredi 28 février 2020 information réglementée Exposé général Le chiffre d'affaires du groupe CFE s'établit à 3.624,7 millions d'euros contre 3.640,6 millions d'euros en 2018. Alors qu'il progresse en Contracting, il baisse très légèrement chez DEME. Le résultat opérationnel (EBIT) s'élève à 177,7 millions d'euros, en repli de 21,8%. La baisse de l'EBIT concerne DEME et CFE Contracting alors que BPI améliore sa performance opérationnelle. Les principales causes de la détérioration de l'EBIT sont : des charges non-récurrentes chez DEME;

non-récurrentes chez DEME; une pression sur les marges de la division Off-Shore;

Off-Shore; la réduction de valeur du solde des créances du groupe au Tchad. Le résultat net s'établit à 133,4 millions d'euros. Les fonds propres part du groupe ressortent à 1.748,7 millions d'euros, en légère progression par rapport au 31 décembre 2018. L'endettement financier net s'élève à 798,1 millions d'euros. Corrigé de l'impact de l'IFRS 16 (103,2 millions d'euros au 31 décembre 2019), l'augmentation se limite à 46,6 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2018. Les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles progressent de 97,8%, passant de 224,5 millions d'euros en 2018 à 444,0 millions d'euros en 2019. 3 Vendredi 28 février 2020 information réglementée 2. Analyse par pôle d'activité Pôle Dragage, Environnement, Offshore et Infra CHIFFRES CLÉS En millions d'euros 2019 2018 Variation 2019/2018 DEME Retraitements Total DEME Retraitements Total DEME (*) DEME (*) Chiffre d'affaires 2.622,0 0,0 2.622,0 2.645,8 0,0 2.645,8 -0,9% EBITDA (**) 437,0 0,0 437,0 458,9 0,0 458,9 -4,8% Résultat opérationnel 160,1 -5,3 154,8 202,9 -5,3 197,6 -21,7% (EBIT) (**) Résultat 125,0 -3,6 121,4 155,6 -2,0 153,6 -21,0% net part du groupe Endettement 708,5 0,0 708,5 555,8 0,2 556,0 +27,4% financier net (**) Carnet de commandes (**) 3.750,0 0,0 3.750,0 4.010,0 0,0 4.010,0 -6,5% (*) Retraitements consécutifs à la comptabilisation des actifs et passifs identifiables de DEME à leur juste valeur suite à l'acquisition de 50% complémentaires des titres DEME au 24 décembre 2013. (**) Les définitions sont reprises dans la section « Etats financiers consolidés » du rapport financier. CHIFFRE D'AFFAIRES DEME a réalisé un chiffre d'affaires de 2.622 millions d'euros en 2019, en baisse de 0,9% par rapport à l'exercice précédent. L'activité de la division Dragage est en progression par rapport à 2018, en particulier en Europe occidentale où DEME réalise des chantiers importants en Belgique (dragage de maintenance de l'Escaut et de la côte belge), en Allemagne (l'approfondissement et l'élargissement de l'Elbe) et aux Pays-Bas, en support à Dimco (division Infra). A Singapour, le projet TTP1 est quasiment achevé alors qu'en Inde, en Russie, au Qatar et en Afrique, l'activité a été soutenue. DEME Offshore a réalisé un chiffre d'affaires de 1.141,1 millions d'euros en 2019 dont une partie importante de fournitures. En Belgique, l'installation du MOG (Modular Offshore Grid ou « prise en mer ») et des mono- pieux du parc éolien SeaMade est finalisée. Au Royaume-Uni, 102 des 103 fondations du parc éolien Moray East ont été installées alors que le projet Hornsea One est complètement achevé. L'activité de la division Infra monte en puissance, portée par les trois projets importants réalisés aux Pays-Bas (Ecluse de Terneuzen, Rijnlandroute et la connexion Blankenburg). 4 Vendredi 28 février 2020 information réglementée EVOLUTION DE L'ACTIVITÉ PAR MÉTIER En % 2019 2018 Capital dredging 31% 26% Maintenance dredging 10% 11% Offshore 44% 51% Environnement 6% 5% Infra 7% 5% Autres 2% 2% EVOLUTION DE L'ACTIVITÉ PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE En % 2019 2018 Europe (EU) 69% 67% Europe (non EU) 4% 2% Afrique 9% 10% Amériques 3% 4% Asie et Océanie 9% 13% Moyen-Orient 3% 2% Inde et Pakistan 3% 2% EBITDA ET RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (HORS RETRAITEMENTS) L'EBITDA s'établit à 16,7% du chiffre d'affaires, soit 437 millions d'euros. Le résultat opérationnel (EBIT), qui inclut le résultat des sociétés mises en équivalence, s'élève à 160,1 millions d'euros, en repli de 42,8 millions d'euros par rapport à 2018. Outre l'impact des changements dans la composition du chiffre d'affaires, la baisse de la marge opérationnelle est imputable à plusieurs facteurs : l'indisponibilité du navire Innovation pendant plusieurs mois, au deuxième et troisième trimestres 2019;

la réduction de valeur des créances sur Senvion (10,8 millions d'euros);

la prise en charge des coûts de développement des prototypes et des campagnes de collecte de nodules polymétalliques (13,2 millions d'euros);

le résultat négatif d'un chantier de dragage techniquement très complexe en Inde qui est en voie d'achèvement;

la pression sur les marges dans l'Offshore. RÉSULTAT NET Le résultat net de DEME s'élève à 125 millions d'euros. 5 Vendredi 28 février 2020 information réglementée CARNET DE COMMANDES Le carnet de commandes se maintient à un niveau élevé (3,75 milliards d'euros au 31 décembre 2019). Au cours de l'exercice, DEME a décroché plusieurs commandes importantes dont : l'extension de son contrat de dragage en Papouasie Nouvelle Guinée (projet Lower Ok Tedi River);

le contrat pour l'approfondissement et l'élargissement de l'Elbe sur 116 km entre Cuxhaven et Hambourg en Allemagne;

le contrat portant sur le transport et l'installation des 165 mono-pieux, pièces de transition et turbines d'éoliennes du parc éolien off-shore Hornsea Two au Royaume-Uni. Ce contrat devrait démarrer au premier trimestre 2021;

mono-pieux, pièces de transition et turbines d'éoliennes du parc éolien off-shore Hornsea Two au Royaume-Uni. Ce contrat devrait démarrer au premier trimestre 2021; la prolongation pour deux ans (2020-2021) du dragage de maintenance de l'Escaut et de la côte belge;

(2020-2021) du dragage de maintenance de l'Escaut et de la côte belge; le contrat EPCI portant sur la conception, la fabrication et l'installation de 80 fondations mono-pieux en acier du parc éolien offshore de Saint-Nazaire en France en partenariat, avec Eiffage. A Taiwan, DEME Offshore et son partenaire CSBC ont engrangé deux succès commerciaux majeurs en octobre et en novembre 2019, à savoir : L'obtention du statut de soumissionnaire privilégié (PBA) pour la réalisation des parcs éoliens Hai Long 2 et Hai Long 3 situés à l'Est de l'île de Taiwan. Il s'agira d'un contrat de type BoP (Balance of Plant) qui inclut la conception, la fabrication, le transport et l'installation des fondations, le transport et l'installation des turbines ainsi que la pose des câbles électriques qui relient d'une part, les éoliennes entre elles et d'autre part, le parc éolien au réseau électrique terrestre. Les travaux sont programmés en 2023.

La signature de deux contrats avec China Steel Corporation pour le projet de parc offshore Zhong Neng d'une capacité de 300 MW devant être achevés en 2024. Le premier porte sur le transport et l'installation des fondations alors que le second formalise l'accord de soumissionnaire privilégié (PBA) pour le transport et l'installation des mâts et turbines d'éoliennes. En Ecosse, DEME a remporté un important contrat EPCI de pose de câbles électriques sous-marins pour le parc éolien offshore Neart Na Gaoithe, d'une capacité de 450 MW. La commande est conditionnée au bouclage financier. Ces trois contrats tout comme celui de la liaison Fehmarnbelt reliant le Danemark à l'Allemagne (700 millions d'euros) n'entreront en carnet qu'au moment de l'obtention de l'ordre de démarrage des travaux. INVESTISSEMENTS Les investissements s'élèvent à 434,7 millions d'euros, un montant stable par rapport à 2018. En juin 2019, DEME a pris possession de la drague aspiratrice en marche « Bonny River ». Celle-ci, d'une capacité de 15.000 m³, a la particularité de pouvoir draguer des sols très durs à de très grandes profondeurs (au-delà de 100 mètres). La construction de plusieurs navires accuse du retard induisant le décalage en 2020 de plusieurs acomptes prévus en 2019. Alors que les retards pris dans la réalisation des navires Orion, Meuse River et River Thames sont relativement limités (ces trois navires seront livrés au cours du premier semestre 2020), la date de livraison du Spartacus a, une nouvelle fois, été postposée : elle est maintenant prévue pour le troisième trimestre 2020. En termes de nouveaux investissements, DEME a commandé un SOV (Service Operation Vessel). Il s'agit d'un navire de type catamaran, dédié à la maintenance des parcs éoliens off-shore et pouvant transporter et accueillir en mer jusqu'à 24 techniciens. Ce navire, dont la livraison est prévue en 2021, sera affrété par Siemens Gamesa Renewable Energy dans le cadre d'un contrat de maintenance à long terme des parcs éoliens Rentel et SeaMade. 6 Vendredi 28 février 2020 information réglementée ENDETTEMENT FINANCIER NET L'endettement financier net ressort à 708,5 millions d'euros. Corrigé de l'impact de l'IFRS 16 (86,1 millions d'euros au 31 décembre 2019), il augmente de 66,6 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2018 mais s'inscrit en baisse de plus de cent millions d'euros par rapport au 30 juin 2019. Au cours du second semestre, outre une légère amélioration du besoin en fonds de roulement, DEME a encaissé des montants importants sous la forme de remboursement partiel de prêts subordonnés octroyés aux sociétés concessionnaires Merkur Offshore et Rentel. Ces remboursements ont partiellement compensé les investissements dans la flotte. MERKUR OFFSHORE En décembre 2019, DEME et ses partenaires ont conclu un accord de vente de 100% de leur participation dans Merkur Offshore GmbH, société concessionnaire d'un parc éolien de 396 MW situé à 45 kilomètres au nord de l'île allemande de Borkum, en mer du Nord. La transaction qui générera une plus-value nette de plus de 50 millions d'euros pour DEME devrait été bouclée au cours du premier semestre 2020. 7 Vendredi 28 février 2020 information réglementée Pôle Contracting CHIFFRES CLÉS En millions d'euros 2019 2018 Variation 2019/2018 Chiffre d'affaires 998,7 934,6 +6,9% Résultat opérationnel (EBIT) (*) 18,8 22,7 -17,2% Résultat net part du groupe 9,5 15,2 -37,5% Excédent financier net (*) 106,1 102,4 +3,6% Carnet de commandes (*) 1.385,5 1.320,3 +4,9% (*) Les définitions sont reprises dans la section « Etats financiers consolidés » du rapport financier. CHIFFRE D'AFFAIRES Le chiffre d'affaires de CFE Contracting augmente de 6,9 % à 998,7 millions d'euros. En Construction en Belgique, la situation est contrastée : alors que l'activité progresse sensiblement au sein des filiales basées en Flandre, elle est en net repli à Bruxelles et en Wallonie. Les principaux chantiers en cours sont la construction des volumes intérieurs de la Gare Maritime située sur le site de Tour & Taxi, le complexe immobilier résidentiel Riva à Bruxelles, l'hôpital ZNA à Anvers et le nouveau dépôt souterrain pour les rames de métro bruxellois. A l'international, le chiffre d'affaire progresse de 8,1 % porté par une activité exceptionnellement élevée en Pologne où CFE a réussi à décrocher et à exécuter avec succès plusieurs contrats importants dans le domaine de la logistique. VMA (division Multitechnique) continue à étendre ses activités en Belgique réalisant plusieurs projets combinant les lots HVAC et électricité et exécutant un premier projet majeur pour un client industriel actif dans l'agroalimentaire. VMA a également créé une nouvelle entité (VEMAS) qui a pour mission de développer des projets de type ESCO (amélioration énergétique des bâtiments). Le chiffre d'affaires de MOBIX (division Rail & Utilities) augmente sensiblement, porté par une activité particulièrement soutenue en pose de voies et par la montée en puissance des projets ETCS (système d'arrêt automatique des trains). En millions d'euros 2019 2018 Variation en % Construction 733,5 692,5 +5,9% Belgique 543,1 516,4 +5,2% International 190,4 176,1 +8,1% Multitechnique (VMA) 179,6 170,6 +5,3% Rail & Utilities (Mobix) 85,6 71,5 +19,6% Total Contracting 998,7 934,6 +6,9% 8 Vendredi 28 février 2020 information réglementée RÉSULTAT OPÉRATIONNEL Le résultat opérationnel s'établit à 18,8 millions d'euros, soit une diminution de 3,9 millions d'euros par rapport à l'exercice précédent. En Construction en Belgique, les conditions de marché demeurent difficiles, caractérisées par une pression sur les prix de vente. Les pertes enregistrées par BPC et Thiran, deux entités actives sur les marchés bruxellois et wallon, n'ont pu être que partiellement compensées par les bons résultats dégagés en Flandre. Une partie des dégradations font l'objet de revendications vis-à-vis des clients mais en application des règles d'évaluation, ces espoirs de récupérations potentielles ne sont pas encore valorisés au 31 décembre 2019. Les autres divisions du pôle affichent d'excellentes performances, en particulier en Pologne où CFE se situe dans le peloton de tête du secteur, en termes de rentabilité. En Tunisie, hormis un chantier de génie civil qui sera achevé en 2021, l'ensemble des projets sont maintenant livrés. RÉSULTAT NET Le résultat net s'élève à 9,5 millions d'euros. CARNET DE COMMANDES En millions d'euros 31 décembre 2019 31 décembre 2018 Variation en % Construction 1.016,8 1.069,1 -4,9% Belgique 833,5 870,9 -4,3% International 183,3 198,2 -7,5% Multitechnique (VMA) 188,5 168,4 +11,9% Rail & Utilities (Mobix) 180,2 82,8 +117,6% Total Contracting 1.385,5 1.320,3 +4,9% Le carnet de commandes s'établit à 1.385,5 millions d'euros au 31 décembre 2019, en progression de 4,9% par rapport au 31 décembre 2018. En décembre 2019, suite à l'obtention du permis de bâtir, CFE Contracting a pris en carnet la commande de plus de 100 millions d'euros portant sur la conception, la construction et la maintenance d'unités résidentielles pour le Shape (Wallonie). En Construction, l'ambition réaffirmée de l'entreprise n'est pas d'augmenter le chiffre d'affaires mais plutôt de sélectionner des projets présentant une rentabilité et un profil de risque acceptables. A contrario, en Multitechnique et en Rail & Utilities, CFE Contracting vise le développement de ses activités présentant un potentiel intéressant, ce qui se traduit par une prise de commandes soutenue. Au premier semestre 2019, CFE Contracting avait décroché le contrat de conception, modernisation, financement, gestion et maintenance pendant 20 ans des équipements d'éclairage public des grands axes (auto)routiers de la région wallonne. Les travaux de modernisation ont débuté au quatrième trimestre 2019. EXCEDENT FINANCIER NET L'excédent financier net du pôle s'élève à 106,1 millions d'euros. Corrigé de l'impact négatif de l'IFRS 16 (14,7 millions d'euros au 31 décembre 2019), la hausse de la trésorerie nette atteint 18% en 2019. Malgré des investissements importants (en particulier, la réalisation d'un nouveau siège social pour l'entité VMA-Druart), la trésorerie nette de CFE Contracting s'est renforcée grâce à une amélioration sensible du besoin en fonds de roulement en fin d'exercice. 9 Vendredi 28 février 2020 information réglementée Pôle Promotion Immobilière CHIFFRES CLÉS En millions d'euros 2019 2018 Variation 2019/2018 Chiffre d'affaires 59,1 94,7 -37,6% Résultat opérationnel (EBIT) (*) 13,7 13,2 +3,8% Résultat net part du groupe 11,6 9,3 +24,7% Endettement financier net (*) 66,4 70,5 -5,8% (*) Les définitions sont reprises dans la section « Etats financiers consolidés » du rapport financier. EVOLUTION DE L'ENCOURS IMMOBILIER (*) L'encours immobilier ressort à 143 millions d'euros à fin 2019, en légère progression par rapport à 2018. Le niveau de l'encours des projets construits non vendus se maintient à un niveau bas. BPI développe actuellement une quarantaine de projets portant sur 545.000 m² (en quote-part) dont 103.000 m² sont en cours de construction. VENTILATION SUIVANT LE STADE DE DÉVELOPPEMENT DU PROJET En millions d'euros 31 décembre 2019 31 décembre 2018 Projets construits non vendus 4 4 Projets en cours de construction 58 70 Projets à l'étude 81 65 Total de l'encours 143 139 VENTILATION PAR PAYS En millions d'euros 31 décembre 2019 31 décembre 2018 Belgique 97 89 Grand-Duché de Luxembourg 21 23 Pologne 25 27 Total de l'encours 143 139 (*) L'encours immobilier se définit comme la somme des fonds propres et de l'endettement financier net du pôle immobilier. 10 Vendredi 28 février 2020 information réglementée DÉVELOPPEMENTS IMMOBILIERS En Belgique En région bruxelloise, BPI poursuit la construction et la commercialisation des projets Ernest The Park, Erasmus Gardens, Les Hauts Prés et Park West alors que le projet Voltaire a été livré à la satisfaction des acquéreurs. L'ensemble de ces programmes présentent des rythmes de commercialisation très satisfaisants. Les permis de bâtir ont été introduits pour les projets multi-fonctionnels Brouck'R et Key West. A Liège, le second immeuble de bureaux du projet Renaissance (Val Benoît) a été cédé à la Province, en état futur d'achèvement. La livraison est prévue pour mars 2020. Pour rappel, le premier immeuble, réceptionné fin 2019, avait été loué en 2018 au Forem. Par ailleurs, le permis de bâtir portant sur la construction de 153 logements sur le site Bavière a été obtenu. En Flandre, BPI a livré l'ensemble des immeubles résidentiels de son projet Zen Factory (Beersel) et a acquis un foncier situé à proximité du parc Spoor Noord à Anvers (site Martin). L'ambition est d'y développer, en partenariat, 100 unités de logements avec des espaces de co-living ainsi que 7.500 m² destinés à des artisans et à des activités créatives. Au Luxembourg BPI a livré avec succès les projets résidentiels Domaine de l'Europe (Kirchberg) et Fussbann (Differdange). La totalité des appartements a été vendue avant la fin de la construction. Cette même dynamique commerciale s'observe aussi pour le projet Livingstone dont les deux premières phases sont en construction et également entièrement vendues. BPI a obtenu en 2019 les autorisations de bâtir pour trois projets à l'étude : le projet « Entrée de Ville » situé à Differdange dont les appartements seront vendus en bloc à la commune alors que les espaces de co-living sont en cours de commercialisation.

co-living sont en cours de commercialisation. le projet « Wooden » situé à Leudelange. Il s'agit d'un développement de 9.600 m² de bureaux en grande partie pré-loués à la compagnie d'assurance Baloise.

pré-loués à la compagnie d'assurance Baloise. le projet « Arlon 23 » (3.700 m² de bureaux) Pour ces trois projets, les travaux de construction démarreront au premier semestre 2020. En Pologne Les quatre projets résidentiels en cours avancent conformément au planning et seront livrés au premier semestre 2020. La commercialisation est satisfaisante. Dans les faubourgs de Gdynia au Nord de la Pologne, BPI a acquis un site permettant un développement d'environ 9.400 m² de surfaces résidentielles, réparties en 18 immeubles de 6 appartements de prestige. ENDETTEMENT FINANCIER NET L'endettement financier net s'inscrit en légère baisse à 66,4 millions d'euros au 31 décembre 2019. Au cours de l'exercice 2019, BPI a activé pour la première fois son programme de billets de trésorerie. L'impact de l'IFRS 16 est très limité pour BPI : 1,2 million d'euros au 31 décembre 2019. 11 Vendredi 28 février 2020 information réglementée RÉSULTAT NET Bien qu'aucun résultat n'ait été dégagé en Pologne du fait de la reconnaissance de la marge de promotion à la livraison des appartements, le résultat net du pôle immobilier s'inscrit en nette progression à 11,6 millions d'euros. Ce sont principalement les marges dégagées sur les unités résidentielles pré-vendues en Belgique et au Luxembourg qui ont généré ce résultat. 12 Vendredi 28 février 2020 information réglementée Holding, activités non transférées et éliminations interpôles En millions d'euros 2019 2018 Variation 2019/2018 Chiffre d'affaires hors éliminations interpôles 12,4 27,1 -54,2% Eliminations interpôles -67,4 -61,5 n.s. Chiffre d'affaires y compris éliminations -55,0 -34,4 n.s. Résultat opérationnel (EBIT) (*) -9,6 -6,4 +50,0% Résultat net part du groupe -9,1 -6,5 +40,0% Endettement financier net (*) 129,4 124,4 +3,9% (*) Les définitions sont reprises dans la section « Etats financiers consolidés » du rapport financier. CHIFFRE D'AFFAIRES Le chiffre d'affaires hors éliminations interpôles s'élève à 12,4 millions d'euros contre 27,1 millions d'euros en 2018. L'activité se concentre quasiment exclusivement sur le chantier de la station d'épuration de Bruxelles Sud dont la livraison est prévue au premier trimestre 2021. RÉSULTAT OPÉRATIONNEL Le résultat opérationnel a été négativement impacté par la réduction de valeur de l'intégralité du solde des créances ouvertes sur l'Etat tchadien en conformité avec les prescrits de l'IFRS 9. Les négociations tant avec l'Afreximbank qu'avec l'Etat tchadien se poursuivent afin de récupérer ces créances auprès du client. La réduction de valeur des créances du Tchad a été partiellement compensée d'une part, par des reprises de provisions pour risques devenues sans objet et d'autre part, par la contribution de la filiale Green Offshore (50% CFE), actionnaire minoritaire des parcs éoliens offshore belges Rentel et SeaMade. Alors que le parc Seamade est en construction, le parc Rentel a connu sa première année complète de production électrique. RENT-A-PORT La filiale Rent-A-Port (50% CFE) a cédé, au second semestre 2019, ses activités dans le port de Duqm (Oman) à DEME Concessions. En outre, ses autres activités au Moyen-Orient et en Afrique ont été arrêtées, la société se concentrant dorénavant exclusivement sur le développement de ses cinq concessions portuaires dans le Nord du Vietnam, au travers de sa filiale à 60%, Infra Asia Investment. 2019 est une année de transition pour les activités au Vietnam : les ventes de terrains industriels se limitent 33 hectares. Cependant, la société s'attend à une hausse très sensible de ses ventes à partir de 2020. Elle cherche par ailleurs à conclure des partenariats stratégiques pour le développement de ses deux concessions situées dans la province de Quang Ninh. 13 Vendredi 28 février 2020 information réglementée RÉSULTAT NET Compte tenu de ces différents éléments, le résultat net s'élève à -9,1 millions d'euros. ENDETTEMENT FINANCIER NET L'endettement financier net s'établit à 129,4 millions d'euros, en hausse de 3,9% par rapport à 2018. L'impact de l'IFRS 16 se limite à 1,2 millions d'euros. WOOD SHAPERS Au quatrième trimestre 2019, CFE Contracting et BPI ont créé une nouvelle entité dénommée Wood Shapers. Cette entité a pour vocation de réaliser des projets de type Design & Build et des développements immobiliers (< 5.000 m²) en bois et en matériaux durables préfabriqués. Un premier foncier a été acquis au Luxembourg et deux projets Design & Buildsont à l'étude. Cette nouvelle entité s'inscrit dans la stratégie de développement durable du groupe. 14 Vendredi 28 février 2020 information réglementée 3. Synthèse des états financiers 3.A.1 Compte de résultats consolidé et état du résultat global consolidé Exercice clôturé au 31 décembre 2019 2018 En milliers d'euros Chiffre d'affaires 3.624.722 3.640.627 Produit des activités annexes 81.042 123.018 Achats -2.120.359 -2.147.130 Rémunérations et charges sociales -653.870 -633.090 Autres charges opérationnelles -469.248 -497.748 Dotations aux amortissements -318.672 -272.602 Dépréciation des goodwill 0 0 Résultat opérationnel sur l'activité 143.615 213.075 Part dans le résultat des entreprises associées et partenariats 34.092 14.169 Résultat opérationnel 177.707 227.244 Coûts de l'endettement financier -2.602 -8.433 Autres charges et produits financiers -5.120 -55 Résultat financier -7.722 -8.488 Résultat avant impôts 169.985 218.756 Impôts sur le résultat -38.619 -49.549 Résultat de l'exercice 131.366 169.207 Participations ne donnant pas le contrôle 2.058 2.323 Résultat - Part du groupe 133.424 171.530 Exercice clôturé au 31 décembre 2019 2018 En milliers d'euros Résultat de l'exercice 131.366 169.207 Variations de juste valeur liées aux instruments de couverture -36.479 -5.498 Ecarts de conversion 1.153 621 Impôts différés 2.772 775 Autres éléments du résultat global recyclables -32.554 -4.102 ultérieurement en résultat net Réévaluations du passif net au titre des prestations et -15.444 -1.063 contributions définies Impôts différés 3.606 726 Autres éléments du résultat global non -11.838 -337 recyclables ultérieurement en résultat net Total autres éléments du résultat global -44.392 -4.439 comptabilisés directement en capitaux propres Résultat global 86.974 164.768 - part du groupe 89.231 167.279 - part des participations ne donnant pas le contrôle -2.257 -2.511 Résultat net part du groupe par action (euro) (base et dilué) 5,27 6,78 Résultat global part du groupe par action (euro) 3,53 6,61 (base et dilué) ROE (*) 7,7% 10,6% (*) Les définitions sont reprises dans la section « Etats financiers consolidés » du rapport financier. 15 Vendredi 28 février 2020 information réglementée 3.A.2 Etat consolidé de la situation financière Exercice clôturé 2019 2018 En milliers d'euros Immobilisations incorporelles 90.261 89.588 Goodwill 177.127 177.127 Immobilisations corporelles 2.615.164 2.390.236 Entreprises associées et partenariats 167.653 155.792 Autres actifs financiers non courants 83.913 171.687 Instruments dérivés non courants 0 9 Autres actifs non courants 16.630 5.501 Actifs d'impôts différés 100.420 99.909 Total actifs non courants 3.251.168 3.089.849 Stocks 162.612 128.889 Créances commerciales et autres créances d'exploitation 996.436 1.261.298 Autres actifs courants d'exploitation 72.681 67.561 Autres actifs courants hors exploitation 6.267 12.733 Instruments dérivés courants 751 275 Actifs financiers courants 0 0 Actifs détenus en vue de la vente 10.511 0 Trésorerie et équivalents de trésorerie 612.206 388.346 Total actifs courants 1.861.464 1.859.102 Total de l'actif 5.112.632 4.948.951 Capital 41.330 41.330 Prime d'émission 800.008 800.008 Résultats non distribués 995.786 923.768 Plans de pensions à prestations et contributions définies -37.089 -25.521 Réserves liées aux instruments financiers -40.892 -7.153 Ecarts de conversion -10.440 -11.554 Capitaux propres - Part du groupe CFE 1.748.703 1.720.878 Participations ne donnant pas le contrôle 11.607 13.973 Capitaux propres 1.760.310 1.734.851 Engagements de retraite et avantages du personnel 70.269 57.553 Provisions non courantes 12.414 35.172 Autres passifs non courants 10.651 5.725 Emprunts obligataires non courants 29.689 29.584 Dettes financières non courantes 1.110.212 656.788 Instruments dérivés non courants 8.986 9.354 Passif d'impôts différés 104.907 119.386 Total passifs non courants 1.347.128 913.562 Provisions courantes 46.223 65.505 Dettes commerciales et autres dettes d'exploitation 1.221.466 1.410.944 Passif d'impôts exigibles 44.078 44.543 Emprunts obligataires - courants 0 200.221 Dettes financières - courantes 270.366 150.075 Instruments dérivés courants 9.356 10.990 Passifs détenus en vue de la vente 0 0 Autres passifs courants d'exploitation 155.601 201.609 Autres passifs courants hors exploitation 258.104 216.651 Total passifs courants 2.005.194 2.300.538 Total des capitaux propres et passifs 5.112.632 4.948.951 16 Vendredi 28 février 2020 information réglementée 3.A.3 Tableaux consolidé des flux de trésorerie Exercice clôturé 2019 2018 En milliers d'euros Activités opérationnelles Résultat opérationnel sur l'activité 143.615 213.075 Amortissements sur immobilisations (in)corporelles et 318.672 272.602 immeubles de placement Dotations nettes aux provisions -30.587 1.265 Réduction de valeur sur actifs et autres éléments non cash 19.524 1.018 Perte/(bénéfice) relatifs à la cession des immobilisations -6.100 -7.530 corporelles Dividendes reçus des entreprises associées et en partenariat 8.140 4.935 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles avant les variations du fonds de 453.264 485.365 roulement Diminution/(augmentation) des créances commerciales et 238.441 -349.838 autres créances courantes et non courantes Diminution/(augmentation) des stocks -37.020 6.142 Augmentation/(diminution) des dettes commerciales et des -166.619 141.189 autres dettes courantes et non courantes Impôt sur le résultat payé/reçu -44.109 -58.375 Flux de trésorerie provenant des activités 443.957 224.483 opérationnelles Activités d'investissement Vente d'immobilisations 13.834 15.833 Acquisition d'immobilisations -451.258 -453.475 Acquisition de filiales sous déduction de trésorerie acquise 0 -35 Variation du pourcentage d'intérêts détenus dans des -8.321 70.049 entreprises associées et partenariats Augmentation de capital des sociétés mises en équivalence -16.355 -8.660 Cession de filiales 0 1.202 Nouveaux emprunts accordés 71.659 -41.066 Flux de trésorerie provenant des opérations -390.441 -416.152 d'investissement Activités de financement Intérêts payés -24.529 -22.583 Intérêts perçus 14.280 13.697 Autres charges et produits financiers -6.635 -2.734 Emprunts 709.361 422.808 Remboursements des dettes -462.303 -294.122 Dividendes payés -60.755 -60.755 Flux de trésorerie provenant (utilisé dans) des 169.419 56.311 activités de financement Augmentation/(Diminution) nette de la 222.935 -135.358 trésorerie Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice 388.346 523.018 Effets de change 925 686 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de 612.206 388.346 l'exercice 17 Vendredi 28 février 2020 information réglementée 3.A.4 Commentaires sur l'état consolidé de la situation financière, le flux de trésorerie Les immobilisations corporelles s'élèvent à 2.615 millions d'euros au 31 décembre 2019, en hausse de 225 millions d'euros dont 102,3 millions d'euros découlant de l'application de l'IFRS 16. Le programme d'inves- tissement de DEME s'est poursuivi en 2019 (principalement les acomptes pour les navires Bonny River, Orion et Spartacus), partiellement compensé par les amortissements de l'exercice. Compte tenu du versement d'un dividende de 60,8 millions d'euros, les capitaux propres consolidés s'élèvent 1.760,3 millions d'euros au 31 décembre 2019. Ceux-ci ont été négativement impactés par l'évolution des engagements de pension (-11,6 millions d'euros) et des valeurs de marchés des produits dérivés de couver- ture (-33,7 millions d'euros dont principalement la couverture de taux de type IRS chez Rentel et SeaMade). Cette évolution est imputable à la baisse des taux d'intérêt à moyen et long terme dans la zone euro en 2019. L'endettement financier net se décompose d'une part, en un endettement financier courant et non courant de respectivement 270,4 millions d'euros et 1.139,9 millions d'euros et d'autre part, d'une trésorerie disponible de 612,2 millions d'euros. Au cours de l'exercice 2019, DEME a remboursé son emprunt obligataire de 200 millions d'euros. Celui-ci a été refinancé par des emprunts bilatéraux à des conditions nettement plus favorables. Les covenants financiers sont intégralement respectés tant chez CFE que chez DEME, CFE Contracting et BPI. Les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles progressent de 97,8%, passant de 224,5 millions d'euros en 2018 à 444 millions d'euros en 2019. Les flux de trésorerie provenant des opérations d'investissement s'établissent à 390,4 millions d'euros, en baisse de 6,2% par rapport à 2018 du fait principalement du remboursement partiel des emprunts subordon- nés vis-à-vis de Merkur Offshore et Rentel. 3.A.5 Etat consolidé des variations de capitaux propres pour la période se terminant au 31 décembre 2019 En milliers d'euros Capital Prime d'émission Résultats non distribués Plans de pensions à prestations et contri- butions définies Réserve liée aux instruments de couverture Écarts de conversion Capitaux propres part du groupe Participations ne donnant pas le contrôle Total 31 décembre 2018 41.330 800.008 923.768 -25.521 -7.153 -11.554 1.720.878 13.973 1.734.851 Résultat global de 133.424 -11.568 -33.739 1.114 89.231 -2.257 86.974 la période Dividendes payés -60.755 -60.755 -60.755 aux actionnaires Dividendes des -920 -920 minoritaires Modification de périmètre et autres -651 -651 811 160 mouvements 31 décembre 2019 41.330 800.008 995.786 -37.089 -40.892 -10.440 1.748.703 11.607 1.760.310 18 Vendredi 28 février 2020 information réglementée 3.A.6 Données par action 31 décembre 2019 31 décembre 2018 Nombre total d'actions 25.314.482 25.314.482 Résultat net part du groupe par action (en euros) 5,27 6,78 Fonds propres part du groupe par action (en euros) 69,08 67,98 3.A.7 Information sectorielle ELÉMENTS DE L'ÉTAT CONSOLIDÉ DU COMPTE DE RÉSULTATS Au 31 décembre 2019 Retraitements Promotion Holding et Eliminations Total DEME Contracting activités non DEME immobilière interpôles consolidé En milliers d'euros transférées Chiffre d'affaires (CA) 2.621.965 998.671 59.065 12.433 (67.412) 3.624.722 Résultat opérationnel sur activité 141.645 (4.589) 18.729 1.030 (13.281) 81 143.615 Résultat opérationnel (EBIT) 160.094 (5.273) 18.806 13.686 (9.687) 81 177.707 % CA 6,11% 1,88% 23,17% 4,90% Résultat financier (6.749) 611 (833) (1.338) 587 0 (7.722) Impôts (30.321) 1.059 (8.446) (791) (109) (11) (38.619) Résultat net part du groupe 125.041 (3.603) 9.527 11.598 (9.209) 70 133.424 % CA 4,77% 0,95% 19,64% 3,68% Eléments non cash 295.366 4.589 14.393 (888) (5.851) 0 307.609 EBITDA 437.011 0 33.122 142 (19.132) 81 451.224 % CA 16,67% 3,32% 0,24% 12,45% Au 31 décembre 2018 Retraitements Promotion Holding et Eliminations Total DEME Contracting activités non DEME immobilière interpôles consolidé En milliers d'euros transférées Chiffre d'affaires (CA) 2.645.780 934.573 94.696 27.051 (61.473) 3.640.627 Résultat opérationnel sur activité 196.012 (4.589) 22.728 10.346 (10.865) (557) 213.075 Résultat opérationnel (EBIT) 202.940 (5.273) 22.728 13.209 (5.803) (557) 227.244 % CA 7,67% 2,43% 13,95% 6,24% Résultat financier (6.391) 2.901 (2.073) (2.832) (93) 0 (8.488) Impôts (43.231) 384 (5.491) (1.134) (124) 47 (49.549) Résultat net part du groupe 155.570 (1.988) 15.161 9.321 (6.024) (510) 171.530 % CA 5,88% 1,62% 9,84% 4,71% Eléments non cash 262.889 4.589 12.686 (1.932) (3.347) 0 274.885 EBITDA 458.901 0 35.414 8.414 (14.212) (557) 487.960 % CA 17,34% 3,81% 8,87% 13,40% 19 Vendredi 28 février 2020 information réglementée ETATS CONSOLIDÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE Au 31 décembre 2019 Promotion Holding et Eliminations DEME Contracting activités non Total consolidé En milliers d'euros immobilière interpôles transférées ACTIFS Goodwill 155.567 21.560 0 0 0 177.127 Immobilisations 2.529.919 81.173 1.742 2.330 0 2.615.164 corporelles Prêts non courants à des sociétés 0 0 0 23.600 -23.600 0 consolidées du groupe Autres actifs financiers non 36.178 0 29.874 17.861 0 83.913 courants Autres postes d'actifs non 266.417 15.656 51.029 1.287.700 -1.245.838 374.964 courants Stocks 13.152 15.720 130.837 4.528 -1.625 162.612 Trésorerie et équivalents de 475.135 67.550 6.411 63.110 0 612.206 trésorerie Position de trésorerie interne - 0 75.684 11.167 2.327 -89.178 0 Cash pooling - actif Autres postes d'actifs courants 724.124 306.630 23.703 37.824 -5.635 1.086.646 Total de l'actif 4.200.492 583.973 254.763 1.439.280 -1.365.876 5.112.632 PASSIFS Capitaux propres 1.675.537 83.670 76.296 1.172.271 -1.247.464 1.760.310 Emprunts non courants à des 0 1.800 21.800 0 -23.600 0 sociétés consolidées du groupe Emprunts obligataires non 0 0 29.689 0 0 29.689 courants Dettes financières non courantes 947.798 23.174 13.378 125.862 0 1.110.212 Autres postes de passifs non 175.248 15.880 14.514 1.585 0 207.227 courants Emprunts obligataires courants 0 0 0 0 0 0 Dettes financières courantes 235.791 9.857 14.382 10.336 0 270.366 Position de trésorerie interne - 0 2.327 4.698 82.153 -89.178 0 Cash pooling - passif Autres postes de passifs courants 1.166.118 447.265 80.006 47.073 -5.634 1.734.828 Total des capitaux propres et 4.200.492 583.973 254.763 1.439.280 -1.365.876 5.112.632 passifs 20 Vendredi 28 février 2020 information réglementée Au 31 décembre 2018 Promotion Holding et Eliminations DEME Contracting activités non Total consolidé En milliers d'euros immobilière interpôles transférées ACTIFS Goodwill 155.567 21.560 0 0 0 177.127 Immobilisations 2.326.304 61.526 928 1.478 0 2.390.236 corporelles Prêts non courants à des sociétés 0 0 0 20.000 -20.000 0 consolidées du groupe Autres actifs financiers non 108.066 0 35.106 28.515 0 171.687 courants Autres postes d'actifs non 274.058 13.217 34.923 1.274.450 -1.245.849 350.799 courants Stocks 15.244 16.945 94.592 3.733 -1.625 128.889 Trésorerie et équivalents de 287.394 53.440 9.197 38.315 0 388.346 trésorerie Position de trésorerie interne - 0 62.808 2.793 1.889 -67.490 0 Cash pooling - actif Autres postes d'actifs courants 914.328 314.783 26.180 96.214 -9.638 1.341.867 Total de l'actif 4.080.961 544.279 203.719 1.464.594 -1.344.602 4.948.951 PASSIFS Capitaux propres 1.646.910 84.781 68.108 1.182.527 -1.247.475 1.734.851 Emprunts non courants à des 0 0 20.000 0 -20.000 0 sociétés consolidées du groupe Emprunts obligataires non courants 0 0 29.584 0 0 29.584 Dettes financières non courantes 494.796 10.156 21.836 130.000 0 656.788 Autres postes de passifs non 179.572 14.712 10.923 21.983 0 227.190 courants Emprunts obligataires courants 200.221 0 0 0 0 200.221 Dettes financières courantes 148.376 1.699 0 0 0 150.075 Position de trésorerie interne - 0 1.889 11.043 54.558 -67.490 0 Cash pooling - passif Autres postes de passifs courants 1.411.086 431.042 42.225 75.526 -9.637 1.950.242 Total des capitaux propres et 4.080.961 544.279 203.719 1.464.594 -1.344.602 4.948.951 passifs 21 Vendredi 28 février 2020 information réglementée TABLEAU RÉSUMÉ CONSOLIDÉ DES FLUX DE TRÉSORIE Au 31 décembre 2019 Promotion Holding et DEME Contracting activités non Total consolidé En milliers d'euros immobilière transférées Flux de trésorerie provenant des 453.264 activités opérationnelles avant 435.721 31.478 5.143 -19.078 variation du fonds de roulement Flux de trésorerie net provenant 443.957 (utilisé dans) des activités 388.813 48.832 10.261 -3.949 opérationnelles Flux de trésorerie provenant -390.441 (utilisé dans) des opérations -370.319 -13.417 -40 -6.665 d'investissement Flux de trésorerie provenant (utilisé 168.619 -21.559 -13.053 35.412 169.419 dans) des activités de financement Augmentation/(Diminution) nette 187.113 13.856 -2.832 24.798 222.935 de la trésorerie Au 31 décembre 2018 Promotion Holding et DEME Contracting activités non Total consolidé En milliers d'euros immobilière transférées Flux de trésorerie provenant des 485.365 activités opérationnelles avant 454.987 36.904 10.994 -17.520 variation du fonds de roulement Flux de trésorerie net provenant 224.483 (utilisé dans) des activités 222.406 20.552 -1.909 -16.566 opérationnelles Flux de trésorerie provenant -416.152 (utilisé dans) des opérations -395.432 -6.569 -700 -13.451 d'investissement Flux de trésorerie provenant (utilisé 24.893 -19.684 8.546 42.556 56.311 dans) des activités de financement Augmentation/(Diminution) nette -148.133 -5.701 5.937 12.539 -135.358 de la trésorerie 3.A.8 IFRS 16 L'application de la nouvelle norme IFRS 16 - Contrats de location à partir du 1er janvier 2019 s'est traduite, au niveau du bilan d'ouverture consolidé de CFE, par une augmentation des immobilisations corporelles et de l'endettement financier net d'un montant de 98,8 millions d'euros (dont 83,5 millions d'euros chez DEME). Au 31 décembre 2019, l'impact de l'application de la nouvelle norme au niveau du bilan et du compte de résultats consolidés de CFE se résume comme suit : En millions d'euros DEME Contracting Autres Total Bilan Immobilisations corporelles 85,3 14,6 2,4 102,3 Dettes financières 86,1 14,7 2,4 103,2 Compte de résultats EBITDA 17,6 6,9 0,8 25,3 Résultat opérationnel (EBIT) 0,6 0,3 0,0 0,9 Résultat financier -1,4 -0,4 0,0 -1,8 Résultat net part du groupe -0,8 -0,1 0,0 -0,9 22 Vendredi 28 février 2020 information réglementée 3.A.9 Evénements après la date de clôture Aucun changement significatif de la situation financière et commerciale du groupe CFE n'est survenu depuis le 31 décembre 2019. 3.B.1 Compte de résultats de CFE SA (suivant normes belges) En milliers d'euros 2019 2018 Chiffre d'affaires 21.720 29.249 Résultat d'exploitation 75.803 -23.944 Résultat financier net hors charges et produits 68.573 62.771 financiers non récurrents Produits financiers non récurrents 60 63 Charges financières non récurrentes -97.292 -63 Résultat avant impôts 47.143 38.827 Impôts -110 -118 Résultat de l'exercice 47.033 38.709 Le chantier de la station d'épuration de Bruxelles-Sud représente une part importante du chiffre d'affaires. Ce chantier va encore durer quinze mois. La liquidation de plusieurs entités à l'international se traduit par une reprise de provisions en résultat d'ex- ploitation et une charge financière non-récurrente équivalente. Par ailleurs, certaines provisions devenues sans objet ont été reprises et des charges financières non récurrentes ont été comptabilisées sous la forme de réductions de valeur sur comptes courants. Il en résulte que les comptes courants et prêts de CFE vis-à-vis des entités établies en Afrique, Roumanie et Hongrie ont été entièrement provisionnés. Le résultat financier se compose principalement des dividendes reçus de DEME, CFE Contracting et BPI, soit respectivement 55, 8,8 et 3,2 millions d'euros. 3.B.2 Bilan de CFE SA après répartition (suivant normes belges) En milliers d'euros 31 décembre 2019 31 décembre 2018 Actif Actifs immobilisés 1.336.844 1.338.202 Actifs circulants 102.122 169.859 Total de l'actif 1.438.966 1.508.061 En milliers d'euros 31 décembre 2019 31 décembre 2018 Passif Capitaux propres 1.137.708 1.141.304 Provisions pour risques et charges 11.544 95.381 Dettes à plus d'un an 125.248 130.248 Dettes à un an au plus 164.466 141.128 Total du passif 1.438.966 1.508.061 23 Vendredi 28 février 2020 information réglementée Les actifs immobilisés sont très majoritairement composés des participations dans DEME, CFE Contracting et BPI. Les dettes à plus d'un an reprennent 90 millions d'euros de prêts tirés sur les lignes bilatérales confirmées et 35 millions d'euros de billets de trésorerie à moyen terme. CFE a également utilisé son programme de billets de trésorerie à court terme à hauteur de 10 millions d'euros. 4. Informations sur les tendances DEME Dans un contexte géopolitique et économique incertain, DEME anticipe pour 2020 une légère augmentation de son chiffre d'affaires. Compte tenu de la pression sur les marges des projets Offshore, l'EBITDA devrait se situer à un niveau proche de celui de 2019. Grâce à la plus-value sur la cession de la participation de 12,5% dans Merkur Offshore, estimée à plus de 50 millions d'euros, DEME anticipe, sauf circonstances imprévisibles, une hausse de son résultat net. L'augmentation des projets en phase de soumission laisse entrevoir une hausse de l'activité dans les années futures. CFE Contracting Le chiffre d'affaires de CFE Contracting devrait être stable en 2020 alors que son résultat opérationnel devrait progresser. BPI Le pôle immobilier devrait rééditer en 2020 sa bonne performance de 2019, en termes de résultat net. 5. Rémunération du capital Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale ordinaire du 7 mai 2020 la mise en paiement d'un dividende de 2,00 euros brut par action, soit une distribution de 50,63 millions d'euros. 6. Informations concernant l'action A la clôture de l'exercice, le capital social de CFE s'élevait à 41.329.482,42 euros, représenté par 25.314.482 actions, sans désignation de valeur nominale. Les actions de la société sont nominatives ou dématérialisées. Au 31 décembre 2019, l'actionnariat de CFE était structuré comme suit : actions sans désignation de valeur nominale 25.314.482 actions nominatives 18.669.755 actions dématérialisées 6.644.727 24 Vendredi 28 février 2020 information réglementée Actionnaires possédant 3% ou plus des droits de vote afférents aux titres qu'ils possèdent : Ackermans & van Haaren NV Begijnenvest, 113 B-2000 Anvers (Belgique) 15.419.521 titres, soit 60,91% VINCI Construction SAS 5, cours Ferdinand-de-Lesseps F-92851Rueil-Malmaison Cedex (France) 3.066.460 titres, soit 12,11% 7. Agenda de l'actionnaire Assemblée Générale Ordinaire 7 mai 2020 Publication de la déclaration intermédiaire 2020 20 mai 2020(avant ouverture de la bourse) Publication des résultats semestriels 2020 28 août 2020(avant ouverture de la bourse) Publication de la déclaration intermédiaire 2020 23 novembre 2020(avant ouverture de la bourse) Le commissaire a confirmé que ses travaux sont terminés quant au fond et n'ont pas révélé de correction significative qui devrait être apportée aux informations comptables consolidées reprises dans le communiqué de presse. Les états financiers consolidés ont été préparés conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS) telles qu'adoptées par l'Union Européenne. * * * A propos de CFE Fondée en 1880, CFE est un groupe industriel belge actif dans trois pôles distincts. Le pôle Dragage, Environnement et activités Offshore et Infra, est exercé par DEME, sa filiale à 100%, un des leaders mondiaux de la spécialité. DEME dispose d'une flotte moderne, polyvalente et dotée de la dernière technologie. Le pôle Contracting, englobe les activités de construction, de multitechnique et de rail en Belgique, Luxembourg et Pologne. Quant au troisième, le pôle Promotion Immobilière, il regroupe les projets immobiliers développés par BPI en Belgique, Luxembourg et Pologne. Le groupe CFE emploie actuellement plus de 8.000 personnes et est présent sur chaque continent. Cotée sur Euronext Brussels, CFE est détenue à 60,91% par Ackermans & van Haaren. Ce communiqué de presse est disponible sur notre site internet www.cfe.be. * * * Note à la rédaction Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec: Piet Dejonghe, Administrateur délégué - tél. +32 2 661 13 19 - mail : piet_dejonghe@cfe.be

