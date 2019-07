CFE : Un consortium d'experts comprenant DEME explore l'innovation en matière de la technologie solaire flottante en haute mer

18 Juillet 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un consortium d'experts comprenant DEME explore

l'innovation en matière de la technologie solaire flottante

en haute mer

Un consortium regroupant DEME, Tractebel, le groupe Jan De Nul, Soltech et l'Université de Gand est heureux d'annoncer le lancement d'un projet innovant dans le domaine de la technologie solaire flottante en mer. Les partenaires de ce projet pensent que les panneaux photovoltaïques (PV) installés au large des côtes sont une source d'énergie verte essentielle pour l'avenir. Cette technologie innovante, si elle est associée à l'aquaculture et l'énergie éolienne offshore, peut conduire à une utilisation optimisée de l'espace.

La technologie solaire flottante en haute mer - une étape logique dans l'évolution du marché de l'énergie

Avec la baisse continue des coûts du photovoltaïque, l'évolution vers les applications offshore en haute mer est la suite logique du développement du photovoltaïque tout d'abord en eaux douces dans des lacs et sur des barrages et du développement d'applications offshore ensuite pour résister à des vagues de taille modérée dans des lagunes ou tout autre environnement abrité. Différents facteurs comme la pénurie des terres, la standardisation à grande échelle et l'impact du phénomène 'nimby' (Not In My BackYard) sont à l'origine de la croissance du marché de l'énergie solaire en pleine mer, comme ce fut le cas auparavant pour l'énergie éolienne. Cette expansion peut plus généralement être vue comme une étape vers l'énergie bleue à l'origine d'innovations comme les villes sur l'eau, les pôles énergétiques en pleine mer etc.

Un environnement exigeant

Déployer la technologie solaire dans un environnement aussi rude que la haute mer nécessite que les panneaux photovoltaïques soient adaptés pour résister à l'eau salée, les courants marins et les mouvements des vagues. Il est de plus nécessaire de concevoir la structure flottante à un coût raisonnable. Finalement, l'intégration des panneaux photovoltaïques dans l'écosystème devra être pris en compte dès le début du projet pour minimiser autant que possible l'impact environnemental.