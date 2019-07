Cfi - Compagnie Foncière Internationale : Communiqué résultats semestriels 2019 de CFI

Le 22 juillet 2019

En date du 22 juillet 2019, les comptes semestriels établis au titre de la période close le 30 juin 2019 ont été arrêtés par la Gérance et examinés par le Conseil de surveillance, lequel remplit également les fonctions de Comité d'audit.

On rappelle qu'après la cession de son dernier actif en octobre 2014, et en l'absence de projet d'investissement, CFI – Compagnie Foncière Internationale (la Société) a cessé son activité locative et est gérée en extinction.

Activité et faits marquants du semestre

En date du 4 juin 2019, l'associé commandité a approuvé les comptes de l'exercice 2018 qui font ressortir une perte de (100 042) euros. Il a été décidé l'imputer la perte en totalité au compte « report à nouveau » qui se trouve ainsi ramené de (5 394) euros à (105 434) euros.

Comptes intermédiaires au 30 juin 2019

Le total du bilan, dont l'actif est constitué principalement de trésorerie, s'élève à 226 K€ (vs 263 K€ au 31 décembre 2018).

Le compte de résultat est impacté par l'absence de produits due à la rémunération nulle des placements de trésorerie et par le coût du maintien de la structure cotée. Les charges d'exploitation y afférentes s'élèvent à 31 K€ au 1er semestre 2019 contre 54 K€ au 1er semestre 2018 et sont directement reflétées dans le résultat net, qui ressort lui-même en perte de 31K€.

Le montant des capitaux propres ressort à 169 K€ au 30 juin 2019 (200 K€ au 31 décembre 2018).

Perspectives

Il n'est pas envisagé de développer une quelconque activité opérationnelle au sein de CFI, laquelle n'exerce actuellement aucune activité et n'a ni personnel, ni dette, ni d'autre actif à son bilan qu'un reliquat de trésorerie, sauf dans le cadre d'un éventuel rapprochement par voie de fusion entre CFI et Financière Apsys. Dans le cadre d'un tel rapprochement, l'activité de CFI serait réorientée vers la détention et le développement, direct ou indirect, d'actifs immobiliers commerciaux.

