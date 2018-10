CFM Indosuez Wealth Management : Communiqué de presse - 04/10/2018

Paris, le 4 octobre 2018 - Indosuez Wealth Management, la marque mondiale de Gestion de Fortune du groupe Crédit Agricole, et Capgemini annoncent l'entrée de Capgemini au capital d'Azqore, filiale d'Indosuez Wealth Management, spécialisée dans l'externalisation de l'informatique et des opérations bancaires des acteurs de la Gestion de Fortune, à hauteur de 20%.

Cette prise de participation confirme l'ambition stratégique des deux groupes de créer une nouvelle référence mondiale des services d'externalisation de l'informatique et des opérations bancaires pour le secteur de la Gestion de Fortune et des banques universelles de taille intermédiaire. Elle est le fruit d'une collaboration réussie de plus de 5 ans entre Azqore et Capgemini et repose sur la complémentarité de leurs expertises conjuguée à la profonde connaissance du secteur acquise par Azqore au cours de ses 25 années d'existence.

Azqore dispose désormais d'un positionnement unique sur le marché en offrant à ses clients sa solidité financière associée à un savoir faire des métiers bancaires, de la technologie et de la transformation digitale.

La présence de Capgemini au capital d'Azqore va permettre d'accélérer le développement fonctionnel et technologique de sa plateforme informatique propriétaire S2i, tout en proposant à ses clients de nouveaux services comme la formation ou le conseil spécialisé. Azqore s'appuiera sur les compétences de Capgemini pour promouvoir une large gamme de solutions digitales et accompagner les acteurs de la Gestion de Fortune dans leur transformation. Capgemini contribuera également au développement d'Azqore en Suisse, en zone Euro et en Asie, en s'appuyant sur son réseau de 200 000 collaborateurs.

Le marché de l'externalisation des services informatiques et des opérations bancaires pour les gérants de fortune et banques privées devrait croître de plus de 30 % d'ici 2020. L'offre d'Azqore permet en effet aux banques de réduire significativement les coûts de fonctionnement de l'informatique et des opérations bancaires, leur offrant ainsi la possibilité de pouvoir investir efficacement dans la transformation digitale, et la qualité de l'expérience client.

Jacques Prost, Directeur général d'Indosuez Wealth Management, commente : « Cet accord ouvre une nouvelle étape du développement d'Azqore. Les acteurs de la Gestion de Fortune sont confrontés à une complexification de l'environnement réglementaire et à la nécessité de renforcer leur efficacité opérationnelle. L'union de nos savoir-faire bancaires, notamment en matière de traitement des opérations et de maîtrise des risques, à ceux de Capgemini en matière de digital et de services technologiques, nous permet de déployer des solutions solides et innovantes. Nous confirmons notre ambition de faire d'Azqore une référence mondiale de la technologie et des opérations bancaires dans l'univers de la Gestion de Fortune. »

Thierry Delaporte, membre du Comité de Direction générale et Directeur général délégué de Capgemini, complète : « Capgemini dispose d'une capacité éprouvée à créer de la valeur pour ses clients et à répondre à leurs attentes tant en termes de productivité que de transformation digitale à grande échelle. Nous sommes heureux de franchir cette nouvelle étape stratégique avec Indosuez Wealth Management qui vient renforcer notre offre au service de nos clients internationaux du secteur de la Gestion de Fortune. »

Pierre Dulon, Directeur général d'Azqore, indique : « Nous sommes convaincus que le digital va profondément transformer le secteur de la Gestion de Fortune. Azqore dispose désormais d'un dispositif et d'une expertise uniques qui s'appuient sur les écosystèmes et la dynamique d'innovation de Capgemini et du Crédit Agricole, au service de nos clients. »

La transaction devrait être finalisée à la fin du mois.

À propos d'Azqore

Azqore est le partenaire expert en transformation digitale des gérants de fortune de demain.

Azqore renforce l'efficacité opérationnelle des banques privées et des gérants de fortune tout en les accompagnant dans leur processus de mise en conformité avec des réglementations en pleine évolution. Fort de plus de 25 années d'expérience, ses services sont offerts à 30 clients situés dans 11 pays et sont déployés depuis trois implantations (Genève, Lausanne et Singapour), représentant des actifs totaux de 150 milliards CHF.

Par l'intermédiaire de sa plateforme propriétaire S2i, Azqore propose des services technologiques intégrés, un back-office opérationnel et des services de conseil sur de nombreux projets.

La communauté d'utilisateurs d'Azqore peut choisir entre un service d'externalisation de processus opérationnels (BPO) fourni par des experts du back-office et une solution en mode service logiciel (SaaS) utilisant leurs propres ressources. Ces deux solutions s'appuient sur une seule version du logiciel bancaire intégré S2i, qui fait l'objet de mises à jour régulières destinées à améliorer la performance et à se conformer aux changements réglementaires. Les fonctionnalités de cette plateforme peuvent être personnalisées en amont à l'aide d'interfaces de programmation API sécurisées.

Azqore est une filiale du groupe Indosuez Wealth Management, la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole. www.azqore.com

À propos d'Indosuez Wealth Management

Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du Groupe Crédit Agricole, 13ème banque au monde par les fonds propres Tier 1 (source The Banker, Juillet 2018).

Façonné par 140 ans d'expérience dans l'accompagnement de familles et d'entrepreneurs du monde entier, Indosuez Wealth Management propose une approche sur-mesure permettant à chacun de ses clients de gérer, protéger et transmettre sa fortune au plus près de ses aspirations. Dotées d'une vision globale, ses équipes apportent conseils experts et service d'exception sur l'un des plus larges spectres du métier, pour la gestion du patrimoine privé comme professionnel.

Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, Indosuez Wealth Management rassemble 3 110 collaborateurs dans 14 pays à travers le monde : en Europe (France, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Monaco et Suisse), en Asie-Pacifique (Hong Kong, Singapour et Nouvelle-Calédonie), au Moyen-Orient (Abu-Dhabi, Dubaï, Liban), et aux Amériques (Brésil, Uruguay, Miami).

Avec 118 milliards d'euros d'actifs sous gestion (au 31/12/2017), le groupe Indosuez Wealth Management figure parmi les leaders mondiaux de la gestion de fortune. www.ca-indosuez.com

À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation numérique. A la pointe de l'innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l'ensemble des opportunités que présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de 50 ans d'expérience et d'une grande expertise des différents secteurs d'activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Pour Capgemini, ce sont les hommes et les femmes qui donnent toute sa valeur à la technologie. Résolument multiculturel, le Groupe compte 200 000 collaborateurs présents dans plus de 40 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 12,8 milliards d'euros en 2017.

Plus d'informations sur www.capgemini.com. People matter, results count.