CFM Indosuez Wealth Management : Communiqué de presse - 14/06/2019

Monaco, 14 juin 2019 - CFM Indosuez Wealth Management vient d'être élue Meilleure Banque de Monaco pour la troisième année consécutive par le magazine international Global Finance. Réalisé dans près de 150 pays, ce classement reconnu vient récompenser cette année les acteurs qui ont su conjuguer l'excellence dans la qualité des services offerts aux clients sur des marchés très volatils et la publication de solides résultats tout en construisant le socle d'une croissance durable. Par ailleurs, pour son classement 2019, Global Finance a été particulièrement attentif à la capacité d'innovation des banques pour transformer leurs établissements et répondre ainsi aux enjeux et défis de la banque privée de demain.

Les experts de Global Finance analysent la performance des banques sur la base d'informations issues non seulement des experts de l'industrie financière, mais également de chefs d'entreprises. Leurs critères d'analyse reposent notamment sur la croissance des actifs, la qualité des services à la clientèle, les partenariats stratégiques et l'innovation.

Cette récompense vient saluer la recherche d'excellence et d'anticipation menée par les équipes de CFM Indosuez Wealth Management et de l'ensemble du groupe Indosuez Wealth Management, au service de sa clientèle.

Première banque de la Principauté, CFM Indosuez Wealth Management aide les familles et les entrepreneurs à créer, faire fructifier, protéger et transmettre leur patrimoine.

Dotés d'une vision globale, les 3150 collaborateurs du groupe Indosuez Wealth Management, dont près de 400 basés à Monaco, apportent conseils avisés et service d'exception pour la gestion du patrimoine privé comme professionnel. Avec près de 123 milliards d'euros d'actifs sous gestion (au 31 décembre 2018), le groupe Indosuez Wealth Management est l'un des leaders mondiaux de la Gestion de Fortune.

À propos de CFM Indosuez Wealth Management à Monaco

Le réseau Indosuez Wealth Management s'incarne à Monaco à travers CFM Indosuez Wealth, première banque de la Principauté. Ses racines y remontent jusqu'en 1922, année de sa création par de grandes familles monégasques, dont certaines sont toujours au capital à hauteur de 30%. Disposant de 6 agences sur le territoire et de la plus grande salle des marchés de Monaco, ses équipes, formées de près de 400 collaborateurs hautement spécialisés, conjuguent leur connaissance de l'environnement international de la Principauté avec les vastes expertises et possibilités d'action du réseau mondial Indosuez Wealth Management et du groupe Crédit Agricole. Au-delà de la Gestion de Fortune, première de ses activités, CFM Indosuez Wealth est le seul acteur bancaire de la Principauté à servir toutes les clientèles, qu'elles soient investisseurs privés, institutionnels, entreprises ou professionnels. En 2017, 2018 et 2019, CFM Indosuez Wealth Management a été élue meilleure banque de la Principauté par le magazine international Global Finance. CFM Indosuez Wealth est également à Monaco le leader de la Banque Commerciale.

www.cfm-indosuez.mc

À propos du groupe Indosuez Wealth Management

Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de Gestion de Fortune du groupe Crédit Agricole, 13e banque au monde en termes de fonds propres Tier 1 (source The Banker, juillet 2018).

Façonné par plus de 140 ans d'expérience dans l'accompagnement de familles et d'entrepreneurs du monde entier, Indosuez Wealth Management propose une approche sur mesure permettant à chacun de ses clients de gérer, de protéger et de transmettre sa fortune au plus près de ses aspirations. Dotées d'une vision globale, ses équipes apportent conseils experts et service d'exception sur l'un des plus larges spectres du métier, pour la gestion du patrimoine privé comme professionnel.

Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, Indosuez Wealth Management rassemble 3150 collaborateurs dans 14 pays à travers le monde : en Europe (France, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Monaco et Suisse),

en Asie-Pacifique (Hong Kong, Singapour et Nouvelle-Calédonie), au Moyen-Orient (Abu Dhabi, Dubaï, Liban), et aux Amériques (Brésil, Uruguay, Miami).

Avec 122.8 milliards d'euros d'actifs sous gestion (au 31/12/2018), le groupe Indosuez Wealth Management figure parmi les leaders mondiaux de la Gestion de Fortune.

www.ca-indosuez.com