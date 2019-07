CGG : Le mouvement de reprise devrait s'affaiblir 09/07/2019 | 09:30 vente En cours

Cours d'entrée : 1.7905€ | Objectif : 1.6€ | Stop : 1.91€ | Potentiel : 10.64% La reprise technique dernièrement observée sur CGG devrait trouver un point d'arrêt dans la zone de cours actuelle. Le timing apparaît pertinent pour anticiper le retour d'une dynamique baissière.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 1.6 €. Graphique CGG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.

Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts Au cours de la dernière semaine, les prévisions de bénéfice net par action de la société (BNA) ont été revues à la hausse. Les dernières estimations des analystes sont plus élevées.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles La société est proche d'une zone de résistance majeure en données journalières située vers 1.84 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation.

L'évolution attendue du chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices.

La rentabilité de l'activité est un point faible conséquent pour l'entreprise.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

Sous-secteur Pétrole et gaz - Equipements et services pétroliers Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. CGG 57.31% 1 416 SCHLUMBERGER NV 9.67% 54 809 HALLIBURTON COMPANY -12.53% 20 128 TENARIS 26.32% 15 440 BAKER HUGHES 14.19% 12 657 TECHNIPFMC 27.53% 11 231 NATIONAL OILWELL VARCO -14.63% 8 467 ANTERO MIDSTREAM CORP 5.90% 6 042 WORLEYPARSONS LIMITED 33.63% 5 597 SAIPEM 36.81% 4 907 DIALOG GROUP BERHAD --.--% 4 564

Données financières (USD) CA 2019 1 342 M EBIT 2019 190 M Résultat net 2019 -99,7 M Dette 2019 871 M Rendement 2019 - PER 2019 -12,7x PER 2020 107x VE / CA2019 1,73x VE / CA2020 1,56x Capitalisation 1 448 M Prochain événement sur CGG 26/07/19 Premier semestre 2019 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 11 Objectif de cours Moyen 2,73 $ Dernier Cours de Cloture 2,04 $ Ecart / Objectif Haut 65,9% Ecart / Objectif Moyen 33,9% Ecart / Objectif Bas -12,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Sophie Zurquiyah-Rousset Chief Executive Officer & Director Philippe Salle Chairman Pascal Rouiller Group Chief Operating Officer & SEVP-Equipment Yuri Baidoukov Group Chief Financial Officer & Treasurer Don Pham Head-Research & Technology