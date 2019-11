CGG : Oddo BHF reste à 'achat' après les trimestriels

06/11/2019 | 13:09

Oddo BHF confirme son opinion 'achat' et son objectif de cours de 2,8 euros sur CGG, après la publication par le groupe de géosciences de résultats de troisième trimestre supérieurs aux attentes du consensus.



Le bureau d'études souligne que le redressement de CGG se poursuit avec une structure financière qui s'améliore progressivement (endettement net de 590 millions de dollars à fin septembre soit un gearing de 0,8 fois).



'La valorisation du groupe reste modeste sur la base de 3,7 fois l'EV/EBITDA 2020 et 2,9 fois 2021 présentant une décote voisine de 10% par rapport aux comparables', estime l'analyste, qui le privilégie toujours à d'autres acteurs dans le secteur de la sismique.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.