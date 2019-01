17/01/2019 | 09:49

Portzamparc, le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes, a confirmé ce matin son conseil d'achat sur l'action du groupe parapétrolier CGG, qui a annoncé une extension de l'activité de sa filiale Sercel. Maintenu à 2,50 euros, l'objectif de cours augure d'une forte hausse de 65%.



Ce matin, le groupe a annoncé que sa filiale d'équipements de mesure Sercel allait, 'dans le courant de l'année 2019', commercialiser une 'solution de surveillance de structures' de concert avec Apave, groupe français de conseil technique et de certification.



Portzamparc souligne que CGG attend les premiers déploiements de cette solution, qui cible 'le marché du vieillissement des infrastructures', dans l'Hexagone en 2020. Il s'agit d''un partenariat qui s'inscrit dans la stratégie de diversification des débouchés de Sercel', salue une note.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.