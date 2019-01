CGG : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

CGG a signé un protocole d'accord de partenariat stratégique entre sa filiale Sercel et la société française de services Apave pour la fourniture d'une solution de surveillance de structures (SHM - Structural Health Monitoring). Sercel allie sa technologie de capteurs de pointe à l'expertise de spécialistes du métier de surveillance de structures. Sercel s'appuiera également sur la forte implantation d'Apave pour apporter une solution innovante de surveillance en continu et d'aide à la décision aux opérateurs de structures à travers le monde.Sercel et Apave visent une commercialisation de la solution dans le courant de l'année 2019 pour des premiers déploiements début 2020 en France.Sophie Zurquiyah, directeur général de CGG a dit : " Je me réjouis de la diversification de Sercel dans le domaine de la surveillance de structures et de ce partenariat stratégique avec Apave pour développer en commun une solution technologique et innovante de surveillance en continu. "