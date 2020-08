CGG Annonce la Signature d’un Accord pour la Cession de ses Activités Multi-Physics

Paris, France - 6 Août, 2020

CGG annonce ce jour la signature d’un contrat de cession avec Xcalibur Group pour la vente de ses activités Multi-Physics.

Le contrat de cession prévoit la vente de la totalité des activités Multi-Physics de CGG, à l’exception de la base de données multi-clients Multi-Physics.

Cet accord est soumis à l’approbation des autorités de réglementation compétentes.

La conclusion de cette transaction est prévue au 4e trimestre 2020.

À propos de Xcalibur Airborne Geophysics Group (XAGG)

XAGG (www.groupxcalibur.com et www.xagsa.com) est un fournisseur mondial de premier plan de services géophysiques aéroportés Magnetics-Radiometrics pour des études régionales et détaillées de très haute résolution. Il est le fournisseur principal en Afrique et possède des bureaux en Espagne, en Afrique du Sud et en Colombie.

A propos de CGG

CGG ( www.cgg.com ) est un leader technologique mondial spécialisé dans les géosciences. Avec environ 4 100 employés dans le monde, CGG fournit une gamme complète de données, de services et d’équipements pour la découverte et le développement responsables des ressources naturelles. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN: 0013181864).

