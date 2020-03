CGG Annonce un Carnet de Commandes

en Hausse à 537 millions$

Paris, 10 mars, 2020

CGG annonce ce jour un carnet de commandes pour son nouveau périmètre d’activités de 537 millions$ à fin février 2020, soit une hausse de 34% sur un an.

A la suite de la sortie des activités d’acquisition de données, CGG est aujourd’hui une société forte de ses collaborateurs, de ses données et de ses technologies qui fournit dans le monde entier une gamme complète de données, de services et d'équipements pour la découverte et le développement responsables des ressources naturelles.

Lors de la publication de ses résultats financiers du quatrième trimestre 2019, CGG a rappelé la solidité de son bilan à fin décembre 2019, avec notamment des liquidités de 611millions$, une dette nette de 584 millions$ (avant IFR 16), et un ratio d’endettement dette nette / EBITDAs (avant IFR 16) de 0.9x. La société a également rappelé qu’elle n’a aucune pression et aucune obligation de refinancement de sa dette dont la première tranche n’arrive à échéance qu’à partir de Mai 2023.

Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré:

“Après notre sortie de l’activité d’Acquisition de données, le nouveau profil ‘asset light’ de CGG est aujourd’hui beaucoup plus résistant aux cycles pétroliers, avec notamment une exposition beaucoup plus importante aux investissements de développement et de production de nos clients. Avec un carnet de commandes solide et un bilan sain, nous sommes prêts à surmonter l’environnement de marché et la volatilité actuels et nous avons la souplesse nécessaire pour adapter nos plans et nos investissements. Je suis convaincue que CGG avec son nouveau profil composé des activités de Géoscience, Multi-clients et Equipements a les moyens de continuer à générer un net cash-flow positif dans les circonstances actuelles difficiles du marché du pétrole et comme démontré par ce même périmètre lors du ralentissement précédent.”

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader technologique mondial spécialisé dans les géosciences. Avec environ 4 600 employés dans le monde, CGG fournit une gamme complète de données, de services et d'équipements pour la découverte et le développement responsables des ressources naturelles. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN: 0013181864).

Contacts

Direction Communications

& Relations Investisseurs

Christophe Barnini

Tél: + 33 1 64 47 38 11

E-Mail: : christophe.barnini@cgg.com













