CGG Attributaire par Equinor d’un Contrat Pluriannuel pour le Traitement des Données de Suivi Permanent du Champ Pétrolier Johan Sverdrup

Paris, France – le 11 juin 2019

CGG annonce ce jour l’attribution par Equinor à Subsurface Imaging, une activité de sa division Geoscience, d’un contrat pluriannuel pour le traitement des données sismiques de suivi permanent du réservoir Johan Sverdrup en Mer du Nord. L’équipe dédiée d'experts en traitement de CGG sera coordonnée par le centre d’imagerie d’Oslo et travaillera en collaboration dans les bureaux d’Equinor à Stavanger pour fournir à l'équipe d’actifs pétroliers de Johan Sverdrup dans les jours suivant l’acquisition de ces données, des images 4D de haute qualité. En analysant ces « instantanés » du réservoir en cours de production, les géo-scientifiques d'Equinor seront en mesure d'optimiser la gestion de sa production et la récupération des hydrocarbures.

Ce contrat qui s'appuie sur l’expérience déjà significative de CGG dans l’imagerie de suivi permanent de réservoirs pour le compte d’Equinor, renforce sa position de contracteur de préférence de l'industrie pour ce type d’imagerie spécialisée. Il prendra effet à partir du deuxième trimestre 2019 pour une période initiale de 31 mois avec l’option de deux extensions de trois ans.

A ce jour, CGG a réalisé le traitement de la plus grande partie de ce type de projets à grande échelle, y compris depuis 2013 et 2014, ceux des champs de Snorre et de Grane d'Equinor, livrant à cette occasion des produits sismiques 4D de haute qualité, dans des délais très courts, et au-delà des attentes des clients.

