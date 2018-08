CGG : CGG annonce ses résultats du 2ème Trimestre 2018 0 0 02/08/2018 | 06:31 Envoyer par e-mail :

Chiffre d'affaires des activités 2 de 338m$ , en baisse de 3% d'une année sur l'autre GGR: activité robuste de Subsurface Imaging & Reservoir (SIR) et Multi-Clients tirés par des après-ventes élevées compensant partiellement des préfinancements plus faibles Equipement: nette reprise des volumes permettant un retour à l'équilibre Acquisition de données contractuelles : persistance de conditions de marché concurrentielles

EBITDAs des activités 2 de 110m$ , en baisse de 9% d'une année sur l'autre, marge de 33%

Résultat opérationnel des activités2 de 40m$, contre (3)m$ l'an dernier, soutenu par un mix favorable des ventes multi-clients et par l'augmentation des ventes en Equipement

Faits marquants opérationnels du T2 Multi-Clients : ventes significatives en mer du Nord et en terrestre aux Etats-Unis; opérations au Brésil, au Mozambique et dans le Bassin permien

SIR : activités associées à des traitements d'imagerie et des services à fin d'optimisation du réservoir, y compris pour le traitement des données de nodes

Equipement : ventes importantes notamment en Afrique du Nord et en Asie

Acquisition de données contractuelles : flotte active en Afrique de l'Ouest

S1 2018: amélioration graduelle des activités Chiffres IFRS 1 : chiffre d'affaires de 560m$, résultat opérationnel de (41)m$ et résultat net de 696m$

Chiffre d'affaires des activités 2 de 633m$ , en hausse de 6% d'une année sur l'autre

EBITDAs des activités 2 de 163m$ , en hausse de 9% d'une année sur l'autre, marge de 26%

Résultat opérationnel des activités2 de 17m$, contre (71)m$ l'an dernier

Situation financière saine Refinancement de la dette de premier rang réalisé en avril 2018

Consommation de cash limitée, FCF des activités de (9)m$

Dette nette de 716m$ à fin juin, liquidité de 447m$ et ratio de levier de 1,9x

Perspectives 2018 réitérées Capital Market Day prévu le 7 novembre 1 Basé sur la première application transitoire d'IFRS 15 2 Chiffres des activités présentés avant IFRS 15 et charges non-récurrentes (CNR) PARIS, France - 2 août 2018 - CGG (ISIN: FR0013181864 - NYSE: CGG), leader mondial dans les Géosciences, annonce aujourd'hui ses résultats consolidés, non-audités, du T2 2018. Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré : « Les résultats du second trimestre sont en ligne avec nos attentes avec une marge d'EBITDAs stable d'une année sur l'autre. SIR a fait preuve d'une bonne performance et les après-ventes en Multi-Clients ont été particulièrement élevées, avec une contribution significative de la mer du Nord. Les préfinancements ont été faibles, essentiellement en raison de délais administratifs liés aux autorités de régulation. La forte amélioration des volumes a permis à l'Equipement de revenir à l'équilibre. Les activités d'Acquisition de Données Contractuelles sont toujours sous pression du fait de conditions de prix toujours dégradées. La génération de trésorerie demeure notre priorité, et plus spécifiquement ce trimestre la consommation de cash a été limitée grâce à une gestion rigoureuse du besoin en fonds de roulement. Dans le contexte d'amélioration graduelle du marché et même si les clients restent prudents dans leurs investissements, nous restons en ligne avec nos objectifs pour l'exercice 2018. » Evénements post-clôture Geowave Voyager SeaBird Exploration Plc a annoncé le 11 juillet 2018 être entré dans un processus d'achat exclusif de notre navire sismique le Geowave Voyager, ainsi que de l'équipement sismique, pour un montant en numéraire de 17 millions$. Le transfert de propriété et la finalisation de la transaction devraient avoir lieu au mois d'octobre 2018. Au 30 juin 2018, la comptabilisation du Geowave Voyager en tant qu'actif détenu en vue de la vente reste inchangée. Pourvoi en cassation de certains détenteurs d'obligations convertibles Le 17 juillet 2018, certains détenteurs d'obligations convertibles de CGG se sont pourvus en cassation, contre la décision rendue le 17 mai 2018 par la Cour d'appel de Paris qui rejetait un recours d'un groupe de détenteurs d'obligation convertibles contre l'approbation du plan de sauvegarde de CGG par le tribunal de commerce de Paris le 1er décembre 2017. Application transitoire d'IFRS 15 Les échanges entre CGG, ses commissaires aux comptes et les autorités de marché sont encore en cours. CGG continue à plaider en faveur de la conformité à IFRS 15 du modèle alternatif de comptabilisation du chiffre d'affaires basé sur les deux obligations de performance distinctes incluses dans ses contrats. Faute d'un modèle de comptabilisation des revenus selon IFRS 15 finalisé en amont des résultats du deuxième trimestre du Groupe, CGG a décidé de continuer à présenter une approche duale : (i) un jeu de comptes - appelé « données IFRS » - conforme avec la méthode de comptabilisation retenue par d'autres acteurs de l'industrie sismique, où l'intégralité du chiffre d'affaires des contrats avec les participants initiaux des études multi-clients est reconnue à la livraison des données finales traitées, et (ii) un second jeu de comptes - appelé « données des activités » - correspondant aux chiffres utilisés pour les besoins du reporting interne et produits avec la méthode historique du Groupe (méthode à l'avancement pour les préfinancements multi-clients). La Société souhaite aboutir à une position définitive avec ses commissaires aux comptes et les autorités de marché, idéalement avant la publication des comptes du troisième trimestre 2018, et au plus tard pour la publication des comptes annuels 2018. Vous trouverez ci-après les comptes clés IFRS, des activités et les tables de passage. Notre document 6-K inclut les comptes IFRS complets.

Chiffres clés IFRS - deuxième trimestre 2018 En millions $ Second Trimestre 2017* Premier Trimestre 2018 Second Trimestre 2018 Chiffre d'affaires 349,8 245,6 314,3 Résultat opérationnel (98,2) (67,1) 26,3 Mises en équivalence (2,5) 1,3 1,1 Coût de l'endettement financier net (48,7) (33,2) (33,3) Autres produits (charges) financiers 0,5 762,8 65,2 Impôts (20,8) (17,2) (10,2) Résultat net (169,7) 646,6 49,1 Dette nette 2 497,0 659,3 715,9 Capitaux employés 3 273,5 3 149,4 3 158,1 * Périodes passées non retraitées comme permis par IFRS 15 Chiffres clés des activités - deuxième trimestre 2018 En millions $ Second Trimestre 2017 Premier Trimestre 2018 Second Trimestre 2018 Chiffre d'affaires des activités 349,8 294,7 337,9 EBITDAs des activités 120,0 53,0 109,7 Taux de marge d'EBITDAs 34,3% 18,0% 32,5% Résultat opérationnel des activités (3,5) (22,3) 39,7 Taux de marge opérationnelle (1,0)% (7,6)% 11,7% Charges non-récurrentes (CNR) (94,7) (33,9) (3,4) Ajustement lié à IFRS 15 na (10,9) (10,0) Résultat opérationnel IFRS (98,2) (67,1) 26,3 Mises en équivalence (2,5) 1,3 1,1 Coût de l'endettement financier net (48,7) (33,2) (33,3) Autres produits (charges) financiers 0,5 762,8 65,2 Impôts (20,8) (17,2) (10,2) Résultat net (169,7) 646,6 49,1 Cash-Flow Opérationnel des activités 52,2 62,8 95,1 Cash-Flow Opérationnel IFRS (2,1) 7,1 84,9 Cash-Flow Libre des activités (23,9) (39,9) (9,3) Cash-Flow Libre IFRS (78,2) (95,6) (19,5) Dette nette 2 497,0 659,3 715,9 Capitaux employés 3 273,5 3 179,7 3 199,0

Chiffres clés IFRS - premier semestre 2018 En millions $ Premier Semestre

2017* Premier Semestre

2018 Chiffre d'affaires 599,2 559,9 Résultat opérationnel (195,1) (40,8) Mises en équivalence 0 2,4 Coût de l'endettement financier net (95,5) (66,5) Autres produits (charges) financiers (1,1) 828,0 Impôts (23,1) (27,4) Résultat net (314,8) 695,7 Dette nette 2 497,0 715,9 Capitaux employés 3 273,5 3 158,1 * Périodes passées non retraitées comme permis par IFRS 15 Chiffres clés des activités - premier semestre 2018 En millions $ Premier Semestre 2017 Premier Semestre 2018 Chiffre d'affaires des activités 599,2 632,6 EBITDAs des activités 148,7 162,7 Taux de marge d'EBITDAs 24,8% 25,7% Résultat opérationnel des activités (70,7) 17,4 Taux de marge opérationnelle (11,8)% 2,8% Charges non-récurrentes (CNR) (124,4) (37,3) Ajustement lié à IFRS 15 na (20,9) Résultat opérationnel IFRS (195,1) (40,8) Mises en équivalence 0 2,4 Coût de l'endettement financier net (95,5) (66,5) Autres produits (charges) financiers (1,1) 828,0 Impôts (23,1) (27,4) Résultat net (314,8) 695,7 Cash-Flow Opérationnel des activités 86,6 157,9 Cash-Flow Opérationnel IFRS (12,9) 92,0 Cash-Flow Libre des activités (98,2) (49,2) Cash-Flow Libre IFRS (197,7) (115,1) Dette nette 2 497,0 715,9 Capitaux employés 3 273,5 3 199,0



Table de passage : chiffres des activités aux chiffres IFRS - deuxième trimestre 2018 Compte de résultat du T2 2018







En millions $ Reporting des activités Ajustements liés à IFRS 15 Ajustements liés aux CNR* Reporting IFRS Chiffre d'affaires 337,9 (23,6) 0 314,3 Résultat opérationnel 39,7 (10,0) (3,4) 26,3

Tableau de flux de trésorerie du T2 2018







En millions $ Reporting des activités Ajustements liés à IFRS 15 Ajustements liés aux CNR* Reporting IFRS EBITDAs 109,7 (23,6) (3,4) 82,7 Variation de BFR et de Provisions (22,9) 23,6 6,2 6,9 Cash-Flow Opérationnel 95,1 0 (10,2) 84,9

Bilan d'ouverture au 1er avril 2018







En millions $ Reporting des activités Ajustements liés à IFRS 15 Ajustements liés aux CNR* Reporting IFRS Librairie multi-clients (valeur nette comptable) 853,9 157,6 0 1 011,5 Autres passifs courants 104,9 153,1 0 258,0

Bilan de clôture au 30 juin 2018







En millions $ Reporting des activités Ajustements liés à IFRS 15 Ajustements liés aux CNR* Reporting IFRS Librairie multi-clients (valeur nette comptable) 869,8 170,8 0 1 040,6 Autres passifs courants 94,6 157,5 0 252,1 * CNR liées au Plan de Transformation et à la Restructuration Financière Table de passage : chiffres des activités aux chiffres IFRS - premier semestre 2018 Compte de résultat du S1 2018







En millions $ Reporting des activités Ajustements liés à IFRS 15 Ajustements liés aux CNR* Reporting IFRS Chiffre d'affaires 632,6 (72,7) 0 559,9 Résultat opérationnel 17,4 (20,9) (37,3) (40,8)

Tableau de flux de trésorerie du S1 2018







En millions $ Reporting des activités Ajustements liés à IFRS 15 Ajustements liés aux CNR* Reporting IFRS EBITDAs 162,7 (72,7) (37,3) 52,7 Variation de BFR et de Provisions 8,1 72,7 (15,6) 65,2 Cash-Flow Opérationnel 157,9 0 (65,9) 92,0

Bilan d'ouverture au 1er janvier 2018







En millions $ Reporting des activités Ajustements liés à IFRS 15 Ajustements liés aux CNR* Reporting IFRS Librairie multi-clients (valeur nette comptable) 831,2 119,0 0 950,2 Autres passifs courants 123,1 130,6 0 253,7

Bilan de clôture au 30 juin 2018







En millions $ Reporting des activités Ajustements liés à IFRS 15 Ajustements liés aux CNR* Reporting IFRS Librairie multi-clients (valeur nette comptable) 869,8 170,8 0 1 040,6 Autres passifs courants 94,6 157,5 0 252,1 * CNR liées au Plan de Transformation et à la Restructuration Financière

Résultats du deuxième trimestre 2018 par segment opérationnel et avant charges non-récurrentes Géologie, Géophysique & Réservoir (GGR) GGR











En millions $ Second Trimestre 2017 Premier Trimestre 2018 Second Trimestre 2018 Variation d'une année sur l'autre Variation d'un trimestre à l'autre Chiffre d'affaires des activités 220,7 185,1 203,3 (8)% 10% Multi-Clients 132,7 84,4 110,5 (17)% 31% Préfinancements 73,3 49,2 23,7 (68)% (52)% Après-ventes 59,4 35,2 86,8 46% 147% Imagerie & Réservoir (SIR) 88,0 100,7 92,8 5% (8)% EBITDAs des activités 139,3 96,9 116,8 (16)% 21% Taux de marge 63,1% 52,4% 57,5% (560) bps 510 bps Résultat opérationnel des activités 37,3 38,4 64,1 72% 67% Taux de marge 16,9% 20,7% 31,5% na na Mise en équivalence 0 (0,5) (0,3) na 40% Capitaux employés (en milliards $) 2,3 2,2 2,2 na na Autres données clés Flotte allouée aux études multi-clients (%) 48% 44% 39% na na Investissements cash multi-clients (m$) 60,0 62,0 54,2 (10)% (13)% Taux de préfinancement cash multi-clients (%) 122% 79% 44% na na Le chiffre d'affaires des activités de GGR est de 203 millions$, en baisse de 8% d'une année sur l'autre. Le chiffre d'affaires en données multi-clients est de 111 millions$, en baisse de 17% d'une année sur l'autre. Les préfinancements sont en baisse de 68% d'une année sur l'autre à 24 millions$, impactés par des délais administratifs liés aux autorités de régulation. La flotte a été active pour des études multi-clients marine au Mozambique et au Brésil. Une nouvelle étude, qui cible les pétroles non-conventionnels en terrestre aux Etats-Unis, a démarré dans la formation de schiste de Wolfcamp. Les après-ventes ont été élevées dans la plupart des bassins, en hausse de 46% d'une année sur l'autre à 87 millions$, notamment en mer du Nord, au Brésil et en terrestre aux Etats-Unis.

Le chiffre d'affaires en Traitement, Imagerie & Réservoir (SIR) est de 93 millions$, en hausse de 5% d'une année sur l'autre, avec une demande soutenue en retraitement et une augmentation des activités de traitement de nodes. L'activité a été soutenue par les ventes d'imagerie et de service liées au réservoir/ production de nos clients. Géographiquement, le marché est en amélioration particulièrement dans la partie américaine du golfe du Mexique et en Asie. L'EBITDAs des activités de GGR est de 117 millions$, soit un taux de marge de 58%. Le résultat opérationnel des activités de GGR s'élève à 64 millions$, soit un taux de marge de 32%. Le taux d'amortissement des études multi-clients est à 36%, compte tenu d'un poids plus important des ventes d'études totalement amorties. La valeur nette comptable de la librairie de données multi-clients s'établit à 870 millions$ à fin juin 2018, répartie entre 91% marine et 9% terrestre. Les capitaux employés de GGR sont stables à 2,2 milliards$ à fin juin 2018.

Equipement Equipement











En millions $ Second Trimestre 2017 Premier Trimestre 2018 Second Trimestre 2018 Variation d'une année sur l'autre Variation d'un trimestre à l'autre Chiffre d'affaires des activités 53,0 65,7 82,9 56% 26% Chiffre d'affaires Externe 47,8 49,2 70,7 48% 44% Chiffre d'affaires Interne 5,2 16,5 12,2 135% (26)% EBITDAs des activités (5,5) (2,6) 8,6 256% 431% Taux de marge (10,4)% (4,0)% 10,4% na na Résultat opérationnel des activités (12,6) (9,9) 1,0 108% 110% Taux de marge (23,8)% (15,1)% 1,2% na na Capitaux employés (en milliard $) 0,6 0,6 0,6 na na Le chiffre d'affaires des activités de l'Equipement est de 83 millions$, en hausse de 56% d'une année sur l'autre. Les ventes externes sont de 71 millions$, en hausse de 48% d'une année sur l'autre. Les ventes d'équipements terrestres ont représenté 49% des ventes totales, stable d'une année sur l'autre, soutenues en particulier par des livraisons notamment en Afrique du Nord. La demande pour les outils de puits s'accélère également, en lien avec le développement du pétrole non-conventionnel. Les ventes d'équipements marines ont représenté 51% des ventes totales, pourcentage stable d'une année sur l'autre, soutenues notamment par des livraisons exceptionnelles de sections de streamers Sentinel. L'EBITDAs des activités de l'Equipement atteint 9 millions$, soit un taux de marge de 10%. Le résultat opérationnel des activités de l'Equipement est de 1 million$, soit un taux de marge de 1%. Les volumes plus élevés ont été le facteur déterminant pour atteindre l'équilibre opérationnel. Les capitaux employés de l'Equipement sont stables à 0,6 milliard$ à fin juin 2018.

Acquisition de Données Contractuelles Acquisition de Données Contractuelles







En millions $ Second Trimestre 2017 Premier Trimestre 2018 Second Trimestre 2018 Variation d'une année sur l'autre Variation d'un trimestre à l'autre Chiffre d'affaires des activités 82,0 61,3 66,9 (18)% 9% Chiffre d'affaires externe 81,3 60,4 63,9 (21)% 6% Chiffre d'affaires interne 0,7 0,9 3,0 329% 233% Total Acquisition Marine 60,9 28,9 39,5 (35)% 37% Total Acquisition Terrestre & Multi-Physiques 21,1 32,4 27,4 30% (15)% EBITDAs des activités (0,9) (25,1) 2,3 356% 109% Taux de marge (1,1)% (40,9)% 3,4% 450 bps na Résultat opérationnel des activités (12,7) (34,4) (7,4) 42% 78% Taux de marge (15,5)% (56,1)% (11,1)% 440 bps na Mise en équivalence 0,3 5,3 3,5 na (34)% Capitaux employés (en milliard $) 0,4 0,3 0,3 na na Autres données clés Flotte allouée aux études contractuelles (%) 52% 56% 61% na na Taux de disponibilité des navires (%) 100% 93% 95% na na Taux de production des navires (%) 98% 96% 98% na na Le chiffre d'affaires des activités de l'Acquisition de données contractuelles est de 67 millions$, en baisse de 18% d'une année sur l'autre. Les ventes externes sont de 64 millions$, en baisse de 21% d'une année sur l'autre. Le chiffre d'affaires en Acquisition de données contractuelles Marine est de 40 millions$, en baisse de 35% d'une année sur l'autre. La baisse du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre s'explique par un mix différent cette année, alors qu'un contrat majeur à configuration haut de gamme avec de multiples navires sources avait été réalisé au T2 2017. Ce trimestre, deux navires ont été actifs en Afrique de l'Ouest, un en mer du Nord et l'Endeavour a été rendu à son propriétaire fin juillet, comme annoncé précédemment. Le chiffre d'affaires en Acquisition de données contractuelles Terrestre et Multi-Physiques est de 27 millions$, en hausse de 30% d'une année sur l'autre. L'activité a été forte en Afrique du Nord pour la Terrestre avec trois équipes en opération. L'amélioration des activités aéroportées (Airborne) provient des activités minières. L'EBITDAs des activités de l'Acquisition de données contractuelles s'élève à 2 millions$. Le résultat opérationnel des activités de l'Acquisition de données contractuelles est de (7) millions$, incluant une reprise de provision de 14 millions$. Les activités d'acquisition de données contractuelles continuent d'être impactées par des conditions de marché concurrentielles. Le résultat des sociétés mises en équivalence s'explique principalement par les contributions positives des JVs Argas et SBGS ce trimestre. Les capitaux employés de l'Acquisition de données contractuelles sont stables à 0,3 milliard$ à fin juin 2018.

Ressources Non-Opérées Ressources Non-Opérées











En millions $ Second Trimestre 2017 Premier Trimestre 2018 Second Trimestre 2018 Variation d'une année sur l'autre Variation d'un trimestre à l'autre EBITDAs des activités (2,0) (7,0) (5,4) (170)% 23% Résultat opérationnel des activités (5,3) (7,0) (5,5) (4)% 21% Mise en équivalence (2,8) (3,5) (2,1) na na Capitaux employés (en milliard $) 0 0,1 0,1 na na Le segment des Ressources non-opérées englobe, pour l'EBITDAs et le Résultat Opérationnel, les coûts des actifs non-utilisés. L'EBITDAs des activités des Ressources non-opérées est de (5) millions$, incluant les derniers coûts de redémarrage du Caribbean. Le résultat opérationnel des activités des Ressources non-opérées s'élève à (6) millions$. Les mises en équivalence incluent la JV Global Seismic Shipping (GSS) que nous détenons à parité avec Eidesvik. Sept navires ont été transférés à GSS au T2 2017 et trois navires sont toujours à l'arrêt. Les capitaux employés des Ressources non-opérées sont stables à 0,1 milliard$ à fin juin 2018.

Résultats financiers du deuxième trimestre 2018 Compte de résultat consolidé







En millions $ Second Trimestre 2017 Premier Trimestre 2018 Second Trimestre 2018 Variation d'une année sur l'autre Variation d'un trimestre à l'autre Taux de Change euro/dollar 1,09 1,22 1,20 na na Chiffre d'affaires des activités 349,8 294,7 337,9 (3)% 15% GGR 220,7 185,1 203,3 (8)% 10% Equipement 53,0 65,7 82,9 56% 26% Acquisition de données contractuelles 82,0 61,3 66,9 (18)% 9% Eliminations (5,9) (17,4) (15,2) na na Marge brute 32,5 18,0 77,7 139% 332% EBITDAs des activités 120,0 53,0 109,7 (9)% 107% GGR 139,3 96,9 116,8 (16)% 21% Equipement (5,5) (2,6) 8,6 256% 431% Acquisition de données contractuelles (0,9) (25,1) 2,3 356% 109% Ressources non-opérées (2,0) (7,0) (5,4) (170)% 23% Coûts Corporate (8,3) (8,1) (10,2) 23% 26% Eliminations (2,6) (1,1) (2,4) na na CNR hors dépréciations (94,7) (33,9) (3,4) (96)% (90)% Résultat opérationnel des activités (3,5) (22,3) 39,7 na 278% GGR 37,3 38,4 64,1 72% 67% Equipement (12,6) (9,9) 1,0 108% 110% Acquisition de données contractuelles (12,7) (34,4) (7,4) 42% 78% Ressources non-opérées (5,3) (7,0) (5,5) (4)% 21% Coûts Corporate (8,3) (8,1) (10,2) 23% 26% Eliminations (1,9) (1,3) (2,3) na na CNR (94,7) (33,9) (3,4) (96)% (90)% Ajustement lié à IFRS 15 na (10,9) (10,0) na (8)% Résultat opérationnel IFRS (98,2) (67,1) 26,3 127% 139% Mises en équivalence (2,5) 1,3 1,1 144% (15)% Coût de l'endettement financier net (48,7) (33,2) (33,3) (32)% (0)% Autres produits (charges) financiers 0,5 762,8 65,2 na (91)% Impôts (20,8) (17,2) (10,2) (51)% (41)% Résultat net (169,7) 646,6 49,1 129% (92)% Résultat net part du Groupe (169,2) 645,2 47,4 na na Résultat net par action en $ (3,67) 2,05 0,07 na na Résultat net par action en € (3,37) 1,68 0,06 na na Le chiffre d'affaires des activités du Groupe est de 338 millions$, en baisse de 3% d'une année sur l'autre. Les contributions respectives des segments du Groupe ont été de 60% pour GGR, de 21% pour l'Equipement et de 19% pour l'Acquisition de données contractuelles. L'EBITDAs des activités du Groupe est de 110 millions$, soit un taux de marge de 33%. Le résultat opérationnel des activités du Groupe est de 40 millions$, soit un taux de marge de 12%.

Les Charges Non-Récurrentes (CNR) s'élèvent à 3 millions$. L'ajustement lié à IFRS 15, au niveau du résultat opérationnel, est de 10 millions$. Le résultat opérationnel IFRS du Groupe, après CNR et ajustement lié à IFRS 15, est de 26 millions$. Le résultat des sociétés mises en équivalence est de 1 million$ ce trimestre. Le coût de la dette s'élève à 33 millions$. Le montant total d'intérêts payés au cours du trimestre atteint 18 millions$. Les autres éléments financiers sont positifs à 65 millions$, répartis ainsi : 75 millions$ de produits exceptionnels principalement dus à un effet de change positif associé au changement de notre position de change Euro/Dollars au bilan. Cela est lié à la restructuration financière, ainsi qu'au refinancement des obligations de premier rang. Notre exposition Euro/Dollars a été drastiquement réduite à fin juin;

(10) millions$ de coûts de refinancement des obligations de premier rang (au prorata temporis, tel qu'identifié au préalable au T1). Les impôts sont de 10 millions$. Le résultat net est de 49 millions$. Le résultat net part du Groupe, après prise en compte des intérêts minoritaires, est un gain de 47 millions$/ 43 millions€.

Cash-Flow Tableau de flux de trésorerie







En millions $ Second Trimestre 2017 Premier Trimestre 2018 Second Trimestre 2018 Variation d'une année sur l'autre Variation d'un trimestre à l'autre EBITDAs des activités 120,0 53,0 109,7 (9)% 107% Impôts & taxes payés 4,9 (2,9) (8,3) (269)% 186% Variation de BFR et de Provisions des activités (57,4) 31,0 (22,9) 60% (174)% Autres éléments (15,3) (18,3) 16,6 208% 191% Cash-flow opérationnel des activités 52,2 62,8 95,1 82% 51% Intérêts versés de la dette (13,5) (14,1) (17,7) 31% 26% Investissements (incluant les variations de fournisseurs d'immobilisations) (77,5) (90,5) (87,2) 13% (4)% Industriels (9,4) (20,5) (24,9) 165% 21% R&D (8,1) (8,0) (8,1) 0% 1% Cash multi-clients (60,0) (62,0) (54,2) (10)% (13)% MC marine (58,6) (53,3) (47,7) (19)% (11)% MC terrestre (1,4) (8,7) (6,5) 364% (25)% Produits des cessions d'actifs 14,9 1,9 0,5 (97)% (74)% Cash-flow libre des activités (23,9) (39,9) (9,3) 61% 77% CNR versées (54,3) (55,7) (10,2) (81)% (82)% Cash-flow libre IFRS (78,2) (95,6) (19,5) 75% 80% Eléments spécifiques 3,5 2,7 (28,2) (906)% na Produits nets de l'augmentation de capital 0 127,2 0 na na Impact des variations de change et autres variations (87,4) 1 946,3 (8,9) 90% (100)% Variation de la dette nette (162,1) 1 980,6 (56,6) 65% (103)% Dette nette 2 497,0 659,3 715,9 (71)% 9% Le cash-flow opérationnel des activités s'établit à 95 millions$ comparé à 52 millions$ au second trimestre 2017. En incluant les CNR cash, le cash-flow opérationnel IFRS s'établit à 85 millions$. Les investissements du Groupe, incluant les variations de fournisseurs d'immobilisations, sont de 87 millions$, en hausse de 13% d'une année sur l'autre: Les investissements industriels s'élèvent à 25 millions$, en hausse de 165% d'une année sur l'autre

Les investissements en recherche et développement s'élèvent à 8 millions$, stables d'une année sur l'autre

Les investissements cash multi-clients s'élèvent à 54 millions$, en baisse de 10% d'une année sur l'autre Après paiement des charges d'intérêts et des investissements, le cash-flow libre des activités est de (9) millions$ ce trimestre contre (24) millions$ au second trimestre 2017. Après CNR cash, le cash-flow libre IFRS est de (20) millions$.

Résultats financiers du premier semestre 2018 Compte de résultat consolidé







En millions $ Premier Semestre 2017 Premier Semestre 2018 Variation d'une année sur l'autre Taux de Change euro/dollar 1,08 1,21 na Chiffre d'affaires des activités 599,2 632,6 6% GGR 378,7 388,4 3% Equipement 85,4 148,6 74% Acquisition de données contractuelles 148,5 128,2 (14)% Eliminations (13,4) (32,6) na Marge brute 6,0 95,7 na EBITDAs des activités 148,7 162,7 9% GGR 219,5 213,7 (3)% Equipement (14,2) 6,0 142% Acquisition de données contractuelles (26,1) (22,8) 13% Ressources non-opérées (10,0) (12,4) (24)% Coûts Corporate (16,4) (18,3) 12% Eliminations (4,1) (3,5) na CNR hors dépréciations (124,4) (37,3) (70)% Résultat opérationnel des activités (70,7) 17,4 125% GGR 55,6 102,5 84% Equipement (29,0) (8,9) 69% Acquisition de données contractuelles (51,3) (41,8) 19% Ressources non-opérées (25,6) (12,5) 51% Coûts Corporate (16,4) (18,3) 12% Eliminations (4,0) (3,6) na CNR (124,4) (37,3) (70)% Ajustement lié à IFRS 15 na (20,9) na Résultat opérationnel IFRS (195,1) (40,8) 79% Mises en équivalence 0 2,4 na Coût de l'endettement financier net (95,5) (66,5) (30)% Autres produits (charges) financiers (1,1) 828,0 na Impôts (23,1) (27,4) 19% Résultat net (314,8) 695,7 321% Résultat net part du Groupe (313,3) 692,6 na Résultat net par action en $ (6,80) 1,38 na Résultat net par action en € (6,31) 1,14 na Le chiffre d'affaires des activités du Groupe est de 633 millions$, en hausse de 6% d'une année sur l'autre. Les contributions respectives des segments du Groupe ont été de 61% pour GGR, de 19% pour l'Equipement et de 20% pour l'Acquisition de données contractuelles. L'EBITDAs des activités du Groupe est de 163 millions$, soit un taux de marge de 26%. Le résultat opérationnel des activités du Groupe est de 17 millions$, soit un taux de marge de 3%. La marge opérationnelle du segment GGR est de 26%. Les ventes Multi-Clients se sont établies à 195 millions$ avec le taux de préfinancement cash de 63%. Les ventes de multi-clients marine ont été les plus fortes en mer du Nord et au Brésil. Le taux d'amortissement des études multi-clients a été de 43%, avec une valeur nette comptable de la librairie de données multi-clients de $870 millions$ à fin juin 2018. Le Traitement-Imagerie a fait preuve, pour toutes les activités, d'une bonne résistance. L'activité s'est améliorée ce semestre pour le traitement de données de nodes et le retraitement, notamment dans la partie américaine du golfe du Mexique. La marge opérationnelle du segment Equipement est de (6)%, comparé à (34)% l'an dernier, grâce à une solide augmentation de l'activité. En dépit d'une contribution positive au second trimestre, le résultat opérationnel du premier semestre a été impacté par la faiblesse des volumes et est resté négatif.

La marge opérationnelle du segment Acquisition de données contractuelles est de (33)%, impactée par des prix toujours bas en Marine, malgré la bonne performance opérationnelle de la flotte avec un taux de production élevé de 97%. 59% de notre flotte a été dédiée au marché contractuel ce semestre. L'acquisition de données Terrestre et Multi-Physiques ont également opéré dans un marché toujours concurrentiel, avec toutefois un niveau d'activité plus élevé, en particulier pour le marché minier.

Le résultat opérationnel du segment des Ressources Non-Opérées est de (13) millions$. Les Charges Non-Récurrentes (CNR) s'élèvent à 37 millions$, réparties entre : 15 millions$ de frais liés à la restructuration financière; et

22 millions$ d'autres charges liées au Plan de Transformation. L'ajustement lié à IFRS 15, au niveau du résultat opérationnel, est de 21 millions$. Le résultat opérationnel IFRS du Groupe, après CNR et ajustement lié à IFRS 15, est de (41) millions$. Le résultat des sociétés mises en équivalence est de 2 millions$ ce semestre. Le coût de la dette s'élève à 66 millions$. Le montant total d'intérêts payés au cours du semestre atteint 32 millions$. Les autres éléments financiers sont positifs à 828 millions$, répartis ainsi : 771 millions$ dû à l'impact fortement positif de la restructuration financière;

78 millions$ de produits exceptionnels principalement dus à un effet de change positif associé au changement de notre position de change Euro/Dollars au bilan. Cela est lié à la restructuration financière, ainsi qu'au refinancement des obligations de premier rang. Notre exposition Euro/Dollars au bilan a été drastiquement réduite à fin juin; et

(21) millions$ de coûts de refinancement des obligations de premier rang. Les impôts sont de 27 millions$. Le résultat net est de 696 millions$. Après prise en compte des intérêts minoritaires, le résultat net part du Groupe est un gain de 693 millions$/ 571 millions€.

Cash-Flow Tableau de flux de trésorerie







En millions $ Premier Semestre 2017 Premier Semestre 2018 Variation d'une année sur l'autre EBITDAs des activités 148,7 162,7 9% Impôts & taxes payés 1,8 (11,2) (722)% Variation de BFR et de Provisions des activités (44,6) 8,1 118% Autres éléments (19,3) (1,7) 91% Cash-flow opérationnel des activités 86,6 157,9 82% Intérêts versés de la dette (57,7) (31,8) (45)% Investissements (incluant les variations de fournisseurs d'immobilisations) (145,2) (177,7) 22% Industriels (22,3) (45,4) 104% R&D (14,6) (16,1) 10% Cash multi-clients (108,3) (116,2) 7% MC marine (95,5) (101,0) 6% MC terrestre (12,8) (15,2) 19% Produits des cessions d'actifs 18,1 2,4 (87)% Cash-flow libre des activités (98,2) (49,2) 50% CNR versées (99,5) (65,9) (34)% Cash-flow libre IFRS (197,7) (115,1) 42% Eléments spécifiques 0,5 (25,5) na Produits nets de l'augmentation de capital 0 127,2 na Impact des variations de change et autres variations 11,8 1 937,4 na Variation de la dette nette (185,4) 1 924,0 na Dette nette 2 497,0 715,9 (71)% Le cash-flow opérationnel des activités s'établit à 158 millions$ comparé à 87 millions$ au premier semestre 2017. En incluant les CNR cash, le cash-flow opérationnel IFRS s'établit à 92 millions$. Les investissements du Groupe, incluant les variations de fournisseurs d'immobilisations, sont de 178 millions$, en hausse de 22% d'une année sur l'autre: Les investissements industriels s'élèvent à 45 millions$, en hausse de 104% d'une année sur l'autre

Les investissements en recherche et développement s'élèvent à 16 millions$, en hausse de 10% d'une année sur l'autre

Les investissements cash multi-clients s'élèvent à 116 millions$, en hausse de 7% d'une année sur l'autre Après paiement des charges d'intérêts et des investissements, le cash-flow libre des activités est de (49) millions$ ce semestre contre (98) millions$ au premier semestre 2017. Après CNR cash, principalement liées au paiement des frais de restructuration, le cash-flow libre IFRS est de (115) millions$. Bilan La dette brute du Groupe s'établit à 1,163 milliard$ à fin juin 2018. La trésorerie disponible est de 447 millions$. La dette nette ressort ainsi à 716 millions$. La liquidité du Groupe atteint 447 millions$ à fin juin 2018.

Conférence téléphonique T2 2018

Une conférence téléphonique analystes en langue anglaise est programmée ce jour à 8h00 (Paris) - 7h00 (Londres) Pour accéder à la conférence en direct, merci de vous connecter à l'audio webcast : Depuis votre ordinateur sur le site:



www.cgg.com







Une rediffusion de cette conférence téléphonique sera disponible via l'audio webcast sur le site internet www.cgg.com.

Pour les analystes, merci de composer 5 à 10 minutes avant l'heure prévue l'un des numéros suivants : Appels France

Appels UK

Code +33(0) 1 76 77 22 88

+44(0) 330 336 9127

2277249 A propos de CGG : CGG (www.cgg.com) est un leader mondial de Géosciences entièrement intégré qui offre des compétences de premier plan en géologie, géophysique, caractérisation et développement de réservoirs à une base élargie de clients, principalement dans le secteur de l'exploration et de la production des hydrocarbures. Nos trois segments, Equipement, Acquisition et Géologie, Géophysique & Réservoir (GGR) interviennent sur l'ensemble de la chaine de valeur de l'exploration à la production des ressources naturelles. CGG emploie près de 5 300 personnes dans le monde, toutes animées par la Passion des Géosciences, qui collaborent étroitement pour apporter les meilleures solutions à nos clients. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN: 0013181864) et le New York Stock Exchange (sous la forme d'American Depositary Shares, NYSE: CGG).



ETATS FINANCIERS CONSOLIDES AU 30 JUIN 2018 ETAT DE SITUATION FINANCIERE CONSOLIDE NON AUDITE Montants en millions de dollars US, sauf indication contraire 30 juin 2018 31 décembre 2017 ACTIF Trésorerie et équivalents de trésorerie 446,9 315,4 Clients et comptes rattachés, nets (2) 352,6 522,6 Stocks et travaux en cours, nets 240,1 239,3 Créances d'impôt 68,2 61,6 Autres actifs courants, nets 112,0 117,0 Actifs détenus en vue de la vente 14,6 14,6 Total actif courant 1 234,4 1 270,5 Impôts différés actif (2) 18,0 21,9 Participations et autres immobilisations financières, nettes 65,5 62,6 Sociétés mises en équivalence 195,3 192,7 Immobilisations corporelles, nettes 317,7 330,3 Immobilisations incorporelles, nettes (2) 1 344,0 1 152,2 Ecarts d'acquisition des entités consolidées, nets 1 231,3 1 234,0 Total actif non-courant 3 171,8 2 993,7 TOTAL ACTIF 4 406,2 4 264,2 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Concours bancaires court terme - 0,2 Dettes financières - part court terme(1) 22,4 2 902,8 Fournisseurs et comptes rattachés 124,8 169,9 Dettes sociales 118,9 153,6 Impôts sur les bénéfices à payer 41,0 38,7 Acomptes clients 33,6 25,9 Provisions - part court terme 53,7 58,3 Passifs courants associés avec les créances cédées - 9,8 Autres passifs courants (2) 252,1 123,1 Total passif courant 646,5 3 482,3 Impôts différés passif (2) 51,0 62,0 Provisions - part long terme 112,7 121,6 Dettes financières - part long terme (1) 1 140,4 52,3 Autres passifs non courants 13,3 17,9 Total dettes et provisions non-courantes 1 317,4 253,8 Capital social : 829 868 003 actions autorisées et 698 828 907 émises au nominal de 0,01 € au 30 juin 2018 et 22 133 149 au 31 décembre 2017 8,5 20,3 Primes d'émission et d'apport (1) 3 184,6 1 850,0 Réserves (1) (2) (685,1) (1 354,6) Autres réserves (33,4) 37,6 Titres d'autocontrôle (20,1) (20,1) Résultats directement enregistrés en capitaux propres (0,4) (0,8) Ecarts de conversion (53,4) (43,3) Total capitaux propres - attribuable aux actionnaires de la société mère 2 400,7 489,1 Participations ne donnant pas le contrôle 41,6 39,0 Total capitaux propres (1) 2 442,3 528,1 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 4 406,2 4 264,2 Les taux de clôture au 30 juin 2018 et au 31 décembre 2017 étaient respectivement de 1,1658 US$ pour 1 Euro et de 1,1993 US$ pour 1 Euro. Voir la note 2 de nos états financiers intermédiaires pour plus d'informations sur l'impact de la restructuration financière du 21 février 2018. Voir les notes 1 et 3 de nos états financiers intermédiaires pour plus d'information sur l'impact d'« IFRS 15 - Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients ».

COMPTES DE RESULTAT INTERMEDIAIRES CONSOLIDES NON AUDITES Six mois clos le 30 juin Montants en millions de dollars US, excepté pour les données par actions ou indication contraire 2018 2017 Chiffres d'affaires (1) 559,9 599,2 Autres produits des activités ordinaires 0,7 0,7 Total produits des activités ordinaires 560,6 599,9 Coût des ventes (1) (485,8) (593,9) Marge brute 74,8 6,0 Coûts nets de recherche et développement (15,0) (15,8) Frais commerciaux (26,4) (27,1) Frais généraux et administratifs (43,6) (40,0) Autres produits et charges, nets (30,6) (118,2) Résultat d'exploitation (40,8) (195,1) Coût de l'endettement financier brut (67,8) (97,1) Produits financiers sur la trésorerie 1,3 1,6 Coût de l'endettement financier net (66,5) (95,5) Autres produits (charges) financiers (2) 828,0 (1,1) Résultat avant impôt des entreprises intégrées 720,7 (291,7) Impôts sur les bénéfices (1) (27,4) (23,1) Résultat net des entreprises intégrées 693,3 (314,8) Résultat des sociétés mises en équivalence 2,4 - Résultat net de l'ensemble consolidé 695,7 (314,8) Attribué aux : Actionnaires$ 692,6 (313,3) Actionnaires (3) € 571,3 (290,5) Participations ne donnant pas le contrôle $ 3,1 (1,5) Nombre moyen pondéré d'actions émises (4) 501 946 362 46 038 287 Nombre moyen pondéré d'actions potentielles liées aux stock-options (5) - - Nombre moyen pondéré d'actions potentielles liées à l'attribution d'actions gratuites (5) - - Nombre moyen pondéré d'actions potentielles liées aux obligations convertibles - - Nombre moyen pondéré d'actions potentielles liées aux bons de souscriptions 16 019 532 - Nombre moyen ajusté des actions potentielles liées aux instruments ayant un effet dilutif (4) 517 965 894 46 038 287 Résultat net par action (4) Résultat net attribuable aux actionnaires - Base $ 1,38 (6,80) - Base (3) € 1,14 (6,31) - Dilué $ 1,34 (6,80) - Dilué (3) € 1,10 (6,31) (1) Voir les notes 1 et 3 de nos états financiers intermédiaires pour plus d'information sur l'impact d'« IFRS 15 - Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients ». (2) Voir la note 2 de nos états financiers intermédiaires pour plus d'informations sur l'impact de la restructuration financière. (3) Converti au taux moyen de 1,2122US$ et 1,0784US$ pour 1 Euro respectivement aux deuxièmes trimestres 2018 et 2017. (4) Le calcul du résultat net par action de base et dilué de 2017 a été ajusté suite à l'augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription réalisée par CGG SA le 21 février 2018. Le nombre d'actions ordinaires émises a été ajusté rétrospectivement. (5) Dès lors que le résultat de l'exercice 2017 est une perte, les plans d'attribution de stock-options et d'actions gratuites sous condition de performance ont un effet relutif. Par conséquent les actions potentielles liées à ces instruments de capitaux propres n'ont pas été retenues dans la détermination du nombre moyen ajusté des actions potentielles, ni dans la détermination de la perte nette diluée par action. COMPTES DE RESULTAT INTERMEDIAIRES CONSOLIDES NON AUDITES 2ème trimestre Montants en millions de dollars US, excepté pour les données par actions ou indication contraire 2018 2017 Chiffre d'affaires (1) 314,3 349,8 Autres produits des activités ordinaires 0,4 0,3 Total produits des activités ordinaires 314,7 350,1 Coût des ventes (1) (247,0) (317,6) Marge brute 67,7 32,5 Coûts nets de recherche et développement (7,7) (7,6) Frais commerciaux (13,4) (14,0) Frais généraux et administratifs (22,5) (19,8) Autres produits et charges, nets 2,2 (89,3) Résultat d'exploitation 26,3 (98,2) Coût de l'endettement financier brut (33,7) (49,4) Produits financiers sur la trésorerie 0,4 0,7 Coût de l'endettement financier net (33,3) (48,7) Autres produits (charges) financiers 65,2 0,5 Résultat avant impôt des entreprises intégrées 58,2 (146,4) Impôts sur les bénéfices (1) (10,2) (20,8) Résultat net des entreprises intégrées 48,0 (167,2) Résultat des sociétés mises en équivalence 1,1 (2,5) Résultat net de l'ensemble consolidé 49,1 (169,7) Attribué aux : Actionnaires $ 47,4 (169,2) Actionnaires (4) € 43,2 (154,9) Participations ne donnant pas le contrôle $ 1,7 (0,5) Nombre moyen pondéré d'actions émises (2) 697 294 339 46 038 287 Nombre moyen pondéré d'actions potentielles liées aux stock-options (3) - - Nombre moyen pondéré d'actions potentielles liées à l'attribution d'actions gratuites (3) - - Nombre moyen pondéré d'actions potentielles liées aux obligations convertibles - - Nombre moyen pondéré d'actions potentielles liées aux bons de souscriptions 14 141 453 - Nombre moyen ajusté des actions potentielles liées aux instruments ayant un effet dilutif (2) 711 435 792 46 038 287 Résultat net par action (2) - Base $ 0,07 (3,67) - Base (4) € 0,06 (3,37) - Dilué $ 0,07 (3,67) - Dilué (4) € 0,06 (3,37)

(1) Voir les notes 1 et 3 de nos états financiers intermédiaires pour plus d'information sur l'impact d'« IFRS 15 - Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients ». (2) Le calcul du résultat net par action de base et dilué de 2017 a été ajusté suite à l'augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription réalisée par CGG SA le 21 février 2018. Le nombre d'actions ordinaires émises a été ajusté rétrospectivement. (3) Dès lors que le résultat de l'exercice 2017 est une perte, les plans d'attribution de stock-options et d'actions gratuites sous condition de performance ont un effet relutif. Par conséquent les actions potentielles liées à ces instruments de capitaux propres n'ont pas été retenues dans la détermination du nombre moyen ajusté des actions potentielles, ni dans la détermination de la perte nette diluée par action. (4) Correspond au résultat du 1er semestre en euros moins le résultat du 1er trimestre en euros.



ANALYSE PAR SECTEUR D'ACTIVITE NON AUDITEE Pour le semestre clos le 30 juin 2018 En millions de dollars US sauf pour les actifs et les capitaux employés

(en milliards de dollars US) Acqui

sition

de Données Contrac

tuelles Ressour

ces Non

Opérées GGR Equi

pement Elimina

tions

et

Autres Données

des

activités Ajuste

ments

IFRS 15 Plan de Transfor

mation / Restructuration Financière Total Consolidé /

Données Publiées Chiffre d'affaires tiers 124,3 - 388,4 119,9 - 632,6 (72,7) - 559,9 Chiffre d'affaires inter-secteur 3,9 - - 28,7 (32,6) - - - - Chiffre d'affaires total 128,2 - 388,4 148,6 (32,6) 632,6 (72,7) - 559,9 Dotation aux amortissements (hors multi-clients) (18,9) (0,1) (37,7) (14,8) (0,2) (71,7) - - (71,7) Dotation aux amortissements multi-clients - - (83,8) - - (83,8) 51,8 - (32,0) Résultat d'exploitation (2) (41,8) (12,5) 102,5 (8,9) (21,9) 17,4 (20,9) (37,3) (40,8) EBITDAS (22,8) (12,4) 213,7 6,0 (21,8) 162,7 (72,7) (37,3) 52,7 Résultat des sociétés mises en équivalence (1) 8,8 (5,6) (0,8) - - 2,4 - - 2,4 Résultat avant intérêts et taxes (2) (33,0) (18,1) 101,7 (8,9) (21,9) 19,8 (20,9) (37,3) (38,4) Acquisition d'immobilisations

(hors multi-clients) (3) 19,2 - 29,6 11,2 1,5 61,5 - - 61,5 Investissement en trésorerie dans les études multi-clients-clients, nettes de trésorerie - - 116,2 - - 116,2 - - 116,2 Capitaux employés 0,3 0,1 2,2 0,6 - 3,2 - - 3,2 Total Actif 0,5 0,1 2,6 0,6 - 3,8 0,1 - 3,9

Pour le semestre clos le 30 juin 2017 En millions de dollars US sauf pour les actifs et les capitaux employés

(en milliards de dollars US) Acqui

sition

de Données Contrac

tuelles Ressour

ces Non

Opérées GGR Equi

pement Elimina

tions

et

Autres Données

des

activités Plan de Transfor

mation Total Consolidé / Données Publiées Chiffre d'affaires tiers 147,1 - 378,7 73,4 - 599,2 - 599,2 Chiffre d'affaires inter-secteur 1,4 - - 12,0 (13,4) - - - Chiffre d'affaires total 148,5 - 378,7 85,4 (13,4) 599,2 - 599,2 Dotation aux amortissements (hors multi-clients) (25,1) (15,6) (40,2) (14,7) - (95,6) - (95,6) Dotation aux amortissements multi-clients - - (136,6) - - (136,6) - (136,6) Résultat d'exploitation (2) (51,3) (25,6) 55,6 (29,0) (20,4) (70,7) (124,4) (195,1) EBITDAS (26,1) (10,0) 219,5 (14,2) (20,5) 148,7 (124,4) 24,3 Résultat des sociétés mises en équivalence (1) 2,8 (2,8) - - - - - - Résultat avant intérêts et taxes (2) (48,5) (28,4) 55,6 (29,0) (20,4) (70,7) (124,4) (195,1) Acquisition d'immobilisations

(hors multi-clients) (3) 8,0 - 21,8 7,8 (0,7) 36,9 - 36,9 Investissement en trésorerie dans les études multi-clients-clients, nettes de trésorerie - - 108,3 - - 108,3 - 108,3 Capitaux employés 0,4 - 2,3 0,6 - 3,3 - 3,3 Total Actif 0,6 0,1 2,6 0,7 - 4,0 - 4,0 Le résultat opérationnel des sociétés mises en équivalence s'élève à 8,9 millions de dollars US pour le 1er semestre 2018 contre 2,7 millions de dollars US pour le 1er semestre 2017.

Pour le 1er semestre 2018, la colonne « Eliminations et Autres » inclut des frais de siège d'un montant de (18,3) millions de dollars US et des éliminations inter-secteurs pour (3,6) millions de dollars US. Pour le 1er semestre 2017, la colonne « Eliminations et Autres » incluait des frais de siège d'un montant de (16,4) millions de dollars US et des éliminations inter-secteurs pour (4,0) millions de dollars US.

Les acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles comprennent des coûts de développement capitalisés de (16,1) millions de dollars US pour le 1er semestre 2018 et (14,6) millions de dollars US pour le 1er semestre 2017. La colonne « Eliminations et Autres » correspond à la variation des fournisseurs d'immobilisations. ANALYSE PAR SECTEUR D'ACTIVITE NON AUDITEE Pour le trimestre clos le 30 juin 2018 En millions de dollars US sauf pour les actifs et les capitaux employés

(en milliards de dollars US) Acqui

sition

de Données Contrac

tuelles Ressour

ces Non

Opérées GGR Equi

pement Elimina

tions

et

Autres Données

des

activités Ajuste

ments

IFRS 15 Plan de Transfor

mation / Restructuration Financière Total Consolidé /

Données Publiées Chiffre d'affaires tiers 63,9 - 203,3 70,7 - 337,9 (23,6) - 314,3 Chiffre d'affaires inter-secteur 3,0 - - 12,2 (15,2) - - - - Chiffre d'affaires total 66,9 - 203,3 82,9 (15,2) 337,9 (23,6) - 314,3 Dotation aux amortissements (hors multi-clients) (9,7) (0,1) (18,4) (7,5) (0,1) (35,8) - - (35,8) Dotation aux amortissements multi-clients - - (39,2) - - (39,2) 13,6 - (25,6) Résultat d'exploitation (2) (7,4) (5,5) 64,1 1,0 (12,5) 39,7 (10,0) (3,4) 26,3 EBITDAS 2,3 (5,4) 116,8 8,6 (12,6) 109,7 (23,6) (3,4) 82,7 Résultat des sociétés mises en équivalence (1) 3,5 (2,1) (0,3) - - 1,1 - - 1,1 Résultat avant intérêts et taxes (2) (3,9) (7,6) 63,8 1,0 (12,5) 40,8 (10,0) (3,4) 27,4 Acquisition d'immobilisations

(hors multi-clients) (3) 4,5 - 14,7 9,1 4,7 33,0 - - 33,0 Investissement en trésorerie dans les études multi-clients-clients, nettes de trésorerie - - 54,2 - - 54,2 - - 54,2

Pour le trimestre clos le 30 juin 2017 En millions de dollars US sauf pour les actifs et les capitaux employés

(en milliards de dollars US) Acqui

sition

de Données Contrac

tuelles Ressour

ces Non

Opérées GGR Equi

pement Elimina

tions

et

Autres Données

des

activités Plan de Transfor

mation Total Consolidé / Données Publiées Chiffre d'affaires tiers 81,3 - 220,7 47,8 - 349,8 - 349,8 Chiffre d'affaires inter-secteur 0,7 - - 5,2 (5,9) - - - Chiffre d'affaires total 82,0 - 220,7 53,0 (5,9) 349,8 - 349,8 Dotation aux amortissements (hors multi-clients) (11,7) (3,3) (20,8) (7,1) 0,2 (42,7) - (42,7) Dotation aux amortissements multi-clients - - (88,9) - - (88,9) - (88,9) Résultat d'exploitation (2) (12,7) (5,3) 37,3 (12,6) (10,2) (3,5) (94,7) (98,2) EBITDAS (0,9) (2,0) 139,3 (5,5) (10,9) 120,0 (94,7) 25,3 Résultat des sociétés mises en équivalence (1) 0,3 (2,8) - - - (2,5) - (2,5) Résultat avant intérêts et taxes (2) (12,4) (8,1) 37,3 (12,6) (10,2) (6,0) (94,7) (100,7) Acquisition d'immobilisations

(hors multi-clients) (3) 3,4 - 10,6 4,7 (1,2) 17,5 - 17,5 Investissement en trésorerie dans les études multi-clients-clients, nettes de trésorerie - - 60,0 - - 60,0 - 60,0 Le résultat opérationnel des sociétés mises en équivalence s'élève à 5,0 millions de dollars US pour le 2e trimestre 2018 contre (1,0) millions de dollars US pour le 2e trimestre 2017.

Pour le 2e trimestre 2018, la colonne « Eliminations et Autres » inclut des frais de siège d'un montant de (10,2) millions de dollars US et des éliminations inter-secteurs pour (2,3) millions de dollars US. Pour le 2e trimestre 2017, la colonne « Eliminations et Autres » incluait des frais de siège d'un montant de (8,3) millions de dollars US et des éliminations inter-secteurs pour (1,9) millions de dollars US.

Les acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles comprennent des coûts de développement capitalisés de (8,1) millions de dollars US pour le 2e trimestre 2018 et pour le 2e trimestre 2017. La colonne « Eliminations et Autres » correspond à la variation des fournisseurs d'immobilisations. TABLEAUX DES FLUX DE TRESORERIE INTERMEDIAIRES CONSOLIDES NON AUDITES Six mois clos le 30 juin Montants en millions de dollars US 2018 2017 EXPLOITATION Résultat net de l'ensemble consolidé (1) 695,7 (314,8) Amortissements et dépréciations 71,7 95,6 Amortissements et dépréciations des études multi-clients (1) 32,0 136,6 Amortissements et dépréciations capitalisés en études multi-clients (10,3) (12,9) Augmentation (diminution) des provisions (5,1) (30,9) Charges liées aux stock-options 0,1 0,1 Plus ou moins-values de cessions d'actif (6,4) (27,4) Résultat des mises en équivalence (2,4) - Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence - 2,0 Autres éléments sans impact sur les flux de trésorerie(2) (836,3) 63,0 Flux de trésorerie net incluant le coût de la dette et la charge d'impôt (61,0) (88,7) Annulation du coût de la dette financière 66,5 95,5 Annulation de la charge d'impôt (1) 27,4 23,1 Flux de trésorerie net hors coût de la dette et charge d'impôt 32,9 29,9 Impôt décaissé (11,2) 1,8 Flux de trésorerie net avant variation du besoin en fonds de roulement 21,7 31,7 Variation du besoin en fonds de roulement 70,3 (44,6) - (augmentation) diminution des clients et comptes rattachés (1) 181,3 (37,6) - (augmentation) diminution des stocks et travaux en cours (1,2) 0,9 - (augmentation) diminution des autres actifs circulants 6,6 (5,1) - augmentation (diminution) des fournisseurs et comptes rattachés (45,9) (21,8) - augmentation (diminution) des autres passifs circulants (70,5) 19,0 - impact du change sur les actifs et passifs financiers - - Flux de trésorerie provenant de l'exploitation 92,0 (12,9) INVESTISSEMENT Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles, nette des variations de fournisseurs d'immobilisations, hors études multi-clients (61,5) (36,9) Investissement en trésorerie dans les études multi-clients (116,2) (108,3) Valeurs de cession des immobilisations corporelles et incorporelles 2,4 18,1 Plus ou moins-values sur immobilisations financières - 4,5 Acquisition de titres consolidés, nette de trésorerie acquise - - Variation des prêts et avances donnés/reçus (0,3) (0,7) Variation des subventions d'investissement - - Variation des autres actifs financiers non courants (6,1) 1,6 Flux de trésorerie affectés aux investissements (181,7) (121,7) FINANCEMENT Remboursement d'emprunts (195,3) (25,3) Nouveaux emprunts 336,5 2,3 Paiement du principal des contrats de crédit-bail (2,9) (2,9) Augmentation (diminution) nette des découverts bancaires (0,2) (1,6) Charges d'intérêt payées (31,8) (57,7) Augmentation de capital : - par les actionnaires de la société mère 129,1 - - par les participations ne donnant pas le contrôle - - Dividendes versés et remboursement de capital : - aux actionnaires - - - aux participations ne donnant pas le contrôle des sociétés intégrées - - Acquisition et cession des titres d'autocontrôle - - Flux de trésorerie provenant des opérations de financement 235,4 (85,2) Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie (14,2) 3,3 Incidence des variations de périmètre - (7,5) Variation de trésorerie 131,5 (224,0) Trésorerie à l'ouverture 315,4 538,8 Trésorerie à la clôture 446,9 314,8 Voir les notes 1 et 3 de nos états financiers intermédiaires pour plus d'information sur l'impact d'« IFRS 15 - Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients ».

Incluent les impacts non-cash sur l'état des résultats consolidés de notre restructuration financière du 21 février 2018. Voir la note 2 de nos états financiers intermédiaires pour plus d'informations.

Communiqué - version pdf





