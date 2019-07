CGG: CGG annonce ses résultats du 2ème Trimestre 2019 0 26/07/2019 | 07:31 Envoyer par e-mail :

T2 2019: Forte croissance du chiffre d’affaires et de l’EBITDAs Chiffres IFRS : chiffre d’affaires de 335m$, résultat opérationnel de 52m$, résultat net de (98)m$

chiffre d’affaires de 335m$, résultat opérationnel de 52m$, résultat net de (98)m$ Chiffre d’affaires des activités de 340m$ , en hausse de 24% : Geoscience : Amélioration de la profitabilité grâce à une sélectivité commerciale Multi-clients : Bon niveau de ventes et taux de préfinancements élevé Equipement: Forte hausse des volumes soutenue par l’activité Terrestre

de , en hausse de 24% : EBITDAs des activités de 171m$ , en hausse de 51% et marge élevée de 50% liée à une amélioration de la profitabilité des activités de Géoscience et Equipement

de , en hausse de 51% et marge élevée de 50% liée à une amélioration de la profitabilité des activités de Géoscience et Equipement Résultat opérationnel des activités de 53m$ stable qui inclut (37)m$ d’impact négatif de la nouvelle politique d’amortissement de la bibliothèque multi-clients, et marge de 16% soutenue par un mix favorable des ventes multi-clients et par l’augmentation des volumes du marché des équipements terrestres. S1 2019: Forte croissance dans les équipements et génération positive de cash Chiffres IFRS : chiffre d’affaires de 607m$, résultat opérationnel de 71m$ et résultat net de (128)m$

: chiffre d’affaires de 607m$, résultat opérationnel de 71m$ et résultat net de (128)m$ Chiffre d’affaires des activités de 623m$ , en hausse de 23%

de , en hausse de 23% EBITDAs des activités de 290m$ , en hausse de 46%, avec une marge de 47%

de , en hausse de 46%, avec une marge de 47% Résultat opérationnel des activités de 64m$, incluant (64)m$ d’impact négatif de l’amortissement linéaire de la bibliothèque multi-clients et marge de 10% Situation financière saine S1 2019 Cash Flow net de 13m$

de T2 2019 Cash Flow net de (31)m$ suite à l’augmentation de (58)m$ du besoin en fond de roulement prévus d’être recouverts au second semestre

de suite à l’augmentation de du besoin en fond de roulement prévus d’être recouverts au second semestre Génération de cash flow libre sur le premier semestre en amélioration de 147m$

en amélioration de Dette nette avant IFRS 16 de 741m$ à fin juin, liquidité de 441m$ et ratio d’endettement de 1,2x Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré : « Je me réjouis de la bonne performance opérationnelle de CGG ce premier semestre. Dans un contexte de reprise de l’exploration offshore, nos clients continuent de privilégier la recherche d’une plus grande efficacité et concentrent leurs activités autour des réservoirs existants. Nos services de Géoscience et notre portefeuille de données Multi-Clients dans des bassins sédimentaires en production constituent des atouts majeurs tandis que Sercel bénéficie de la forte reprise du marché des équipements terrestres. A fin juin, nous avons fortement amélioré notre génération de cash d’une année sur l’autre et, forts de ces performances semestrielles encourageantes, nous confirmons nos objectifs pour l’exercice 2019. Notre partenariat stratégique avec Shearwater constitue une étape clé dans la transformation de CGG en une société faiblement capitalistique qui s’appuie sur ses collaborateurs, ses données et ses technologies et nous sommes en bonne voie pour finaliser cette transaction d’ici la fin de l’année ». Chiffres clés IFRS – deuxième trimestre 2019 En millions $ Deuxième trimestre 2018 Deuxième trimestre 2019 Chiffre d’affaires 250,4 335,3 Résultat opérationnel 38,9 51,6 Mises en équivalence (0,3) - Coût de l’endettement financier net (33,3) (32,9) Autres produits (charges) financiers 69,1 (0,4) Impôts (8,7) (2,7) Résultat net des activités poursuivies 65,7 15,6 Résultat net des activités abandonnées (16,6) (113,2) Résultat net Groupe 49,1 (97,6) Cash-Flow Opérationnel IFRS 78,4 124,5 Cash-Flow Libre IFRS (0,6) 37,7 Dette nette 715,9 883,1 Dette nette avant IFRS 16 715,9 740,7 Capitaux employés 3 158,1 2 435,1 Chiffres clés des activités – deuxième trimestre 2019 En millions $ Deuxième trimestre 2018 Deuxième trimestre 2019 Chiffre d’affaires des activités 274,0 340,3 EBITDAs des activités 112,8 170,6 Taux de marge d’EBITDAs 41,2% 50,1% Résultat opérationnel des activités 52,6 52,9 Taux de marge opérationnelle 19,2% 15,5% Charges non-récurrentes (CNR) (3,7) - Ajustement lié à IFRS 15 (10,0) (1,3) Résultat opérationnel IFRS 38,9 51,6 Cash-Flow Opérationnel des activités 82,7 124,5 Cash-Flow Libre des activités 3,7 37,7 Chiffres clés IFRS – premier semestre 2019 En millions $ Premier semestre 2018 Premier semestre 2019 Chiffre d’affaires 435,6 606,7 Résultat opérationnel 33,8 71,2 Mises en équivalence (0,8) 0,1 Coût de l’endettement financier net (66,5) (65,8) Autres produits (charges) financiers 831,4 0,5 Impôts (23,9) (5,6) Résultat net des activités poursuivies 774,0 0,4 Résultat net des activités abandonnées (78,3) (128,5) Résultat net Groupe 695,7 (128,1) Cash-Flow Opérationnel IFRS 121,3 328,3 Cash-Flow Libre IFRS (37,8) 167,4 Dette nette 715,9 883,1 Dette nette avant IFRS 16 715,9 740,7 Capitaux employés 3 158,1 2 435,1

Chiffres clés des activités – premier semestre 2019 En millions $ Premier semestre 2018 Premier semestre 2019 Chiffre d’affaires des activités 508,3 622,7 EBITDAs des activités 197,9 289,9 Taux de marge d’EBITDAs 38,9% 46,6% Résultat opérationnel des activités 71,7 63,7 Taux de marge opérationnelle 14,1% 10,2% Charges non-récurrentes (CNR) (17,0) - Ajustement lié à IFRS 15 (20,9) 7,5 Résultat opérationnel IFRS 33,8 71,2 Cash-Flow Opérationnel des activités 179,0 328,3 Cash-Flow Libre des activités 19,9 167,4 Table de passage : chiffres des activités aux chiffres IFRS - deuxième trimestre 2019 Compte de résultat du T2 2019







En millions $ Chiffres des activités Ajustements liés à IFRS 15 Ajustements liés aux CNR* Chiffres IFRS Chiffre d’affaires 340,3 (5,0) - 335,3 Résultat opérationnel 52,9 (1,3) - 51,6

Eléments de flux de trésorerie du T2 2019







En millions $ Chiffres des activités Ajustements liés à IFRS 15 Ajustements liés aux CNR* Chiffres IFRS EBITDAs 170,6 (4,9) - 165,7 Variation de BFR et de Provisions (43,5) 4,9 - (38,6) Cash-Flow Opérationnel 124,5 - - 124,5

Valeur nette comptable de la librairie de données multi-clients







En millions $ Chiffres des activités Ajustements liés à IFRS 15 Ajustements liés aux CNR* Chiffres IFRS Bilan d’ouverture au 31 mars 2019 482,5 133,6 616,1 Bilan de clôture au 30 juin 2019 458,4 139,0 597,4 * CNR liées au Plan 2021, Plan de Transformation, restructuration financière et dépréciations Table de passage : chiffres des activités aux chiffres IFRS – premier semestre 2019 Compte de résultat du S1 2019







En millions $ Chiffres des activités Ajustements liés à IFRS 15 Ajustements liés aux CNR* Chiffres IFRS Chiffre d’affaires 622,7 (16,0) - 606,7 Résultat opérationnel 63,7 7,5 - 71,2

Eléments de flux de trésorerie du S1 2019







En millions $ Chiffres des activités Ajustements liés à IFRS 15 Ajustements liés aux CNR* Chiffres IFRS EBITDAs 289,9 (15,9) - 274,0 Variation de BFR et de Provisions 50,0 15,9 - 65,9 Cash-Flow Opérationnel 328,3 - - 328,3

Valeur nette comptable de la librairie de données multi-clients







En millions $ Chiffres des activités Ajustements liés à IFRS 15 Ajustements liés aux CNR* Chiffres IFRS Bilan d’ouverture au 1 janvier 2019 518,6 114,7 633,3 Bilan de clôture au 30 juin 2019 458,4 139,0 597,4 * CNR liées au Plan 2021, Plan de Transformation, restructuration financière et dépréciations Résultats du deuxième trimestre 2019 par segment opérationnel et avant charges non-récurrentes Géologie, Géophysique & Réservoir (GGR) GGR











En millions $ Deuxième trimestre 2018 Deuxième trimestre 2019 Variation d’une année sur l’autre

Chiffre d’affaires des activités 203,3 220,4 8% Géoscience (SIR) 92,8 92,9 0% Multi-Clients 110,5 127,5 15% Préfinancements 23,7 49,3 108% Après-ventes 86,8 78,2 (10)% EBITDAs des activités 116,8 149,0 28% Taux de marge 57,5% 67,6% 18% Résultat opérationnel des activités 64,1 39,7 (38)% Taux de marge 31,5% 18,0% (43)% Mise en équivalence (0,3) - 100% Capitaux employés (en milliards $) 2,3 2,0 (13)% Autres chiffres clés Flotte allouée aux études multi-clients (%) 39% 46% 18% Investissements cash multi-clients (m$) (54) (56) 4% Taux de préfinancement cash multi-clients (%) 44% 88% 100% Le chiffre d’affaires des activités de GGR est de 220 millions$, en hausse de 8% d’une année sur l’autre. La production totale (chiffre d’affaires externes + chiffre d’affaires internes de traitement des programmes multi-clients CGG) de l’activité Geoscience s’élève à 128 millions$ et est en hausse de 3% d’une année à l’autre.

(chiffre d’affaires externes + chiffre d’affaires internes de traitement des programmes multi-clients CGG) de l’activité Geoscience s’élève à 128 millions$ et est en hausse de 3% d’une année à l’autre. Le chiffre d’affaires externe Géoscience est de 93 millions$, stable d’une année sur l’autre, en raison principalement de retards de projets et d’une focalisation accrue sur les opérations plus rentables. Les récentes attributions de contrats et d’autres signaux positifs du marché confirment la reprise de la croissance du chiffre d’affaires au second semestre 2019. Le marché du traitement des études d’acquisition OBN affiche une croissance continue et le carnet de commandes externe de Géoscience a augmenté de 19% par rapport au 1 er janvier 2019 pour atteindre 292 millions$ au 1er juillet 2019.

est de 93 millions$, stable d’une année sur l’autre, en raison principalement de retards de projets et d’une focalisation accrue sur les opérations plus rentables. Les récentes attributions de contrats et d’autres signaux positifs du marché confirment la reprise de la croissance du chiffre d’affaires au second semestre 2019. Le marché du traitement des études d’acquisition OBN affiche une croissance continue et le carnet de commandes externe de Géoscience a augmenté de 19% par rapport au 1 janvier 2019 pour atteindre 292 millions$ au 1er juillet 2019. Le chiffre d’affaires Multi-Clients est de 128 millions$, en hausse de 15% d’une année sur l’autre. Les revenus associés au préfinancement de nos projets multi-clients ont atteint 49 millions$ ce trimestre, en hausse par rapport aux 24 millions$ du second trimestre 2018. Les investissements multi-clients étaient de (56) millions$ et le taux de préfinancement de 88% ce trimestre.

Les investissements multi-clients étaient concentrés en offshore en mer du nord, dans les eaux américaines du Golfe du Mexique où CGG a terminé sa première étude multi-clients fond de mer (OBN) et au Brésil où CGG a démarré fin juin un programme de 15 000 km2 et également onshore aux Etats-Unis. Les après-ventes de 78 millions$ sont en baisse de 10% d’une année sur l’autre. Elles étaient particulièrement élevés en Scandinavie ce trimestre. La valeur nette comptable de la bibliothèque multi-clients à fin juin 2019 est de 458 millions$ (595m$ chiffre IFRS 15) dont 91% offshore et 9% onshore. L’EBITDAs des activités de GGR est de 149 millions$, en hausse de 28% soit un taux de marge de 68% soutenue par un mix multi-clients favorable et par une amélioration de la profitabilité de Géoscience.

de est de 149 millions$, en hausse de 28% soit un taux de marge de 68% soutenue par un mix multi-clients favorable et par une amélioration de la profitabilité de Géoscience. Le résultat opérationnel des activités de GGR s’élève à 40 millions$ et inclut l’impact négatif de (37) millions$ de l’application de l’amortissement linéaire sur 4 ans de la bibliothèque multi-clients. Le taux de marge est de 18%.

s’élève à 40 millions$ et inclut l’impact négatif de (37) millions$ de l’application de l’amortissement linéaire sur 4 ans de la bibliothèque multi-clients. Le taux de marge est de 18%. Les capitaux employés de GGR à fin juin 2019 sont de 2 milliards$. Equipement Equipement











En millions $ Premier trimestre 2018 Premier trimestre 2019 Variation d’une année sur l’autre Chiffre d’affaires des activités 82,9 123,0 48% En terrestre 31 90 190% En marine 39 19 (51)% En outils de puits 10 9 (10)% Hors du secteur pétrolier 3 6 100% EBITDAs des activités 8,6 27,5 220% Taux de marge 10,4% 22,4% 116% Résultat opérationnel des activités 1,0 19,8 N/A Taux de marge 1,2% 16,1% N/A Capitaux employés (en milliard $) 0.6 0.6 N/A Le chiffre d’affaires des activités de l’Equipement s’élève à 123 millions$, en très forte hausse de 48% d’une année sur l’autre. Les ventes externes sont de 120 millions$, en hausse de 70% d’une année sur l’autre. Les ventes d’équipements terrestre ont représenté plus de 70% des ventes totales et étaient particulièrement élevées au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Les ventes d’équipements marine ont représenté 15% des ventes totales dans un marché de remplacement toujours limité par les faibles investissements des compagnies sismiques marines. L’EBITDAs des activités de l’Equipement atteint 28 millions$, en croissance de 220% d’une année sur l’autre, soutenu par l’augmentation des volumes et le taux de marge est de 22%. Le résultat opérationnel des activités de l’Equipement est de 20 million$, soit un taux de marge de 16% liée à une meilleure absorption des couts fixes de fabrication. Les capitaux employés de l’Equipement sont de 600 millions$ à fin juin 2019. Résultats financiers du deuxième trimestre 2019 Compte de résultat consolidé







En millions $ Deuxième trimestre 2018 Deuxième trimestre 2019 Variation d’une année sur l’autre

Taux de Change euro/dollar 1,20 1,12 (7)% Chiffre d’affaires des activités 274,0 340,3 24% GGR 203,3 220,4 8% Equipement 82,9 123,0 48% Eliminations (12,2) (3,1) 75% Marge brute 89,9 88,1 (2)% EBITDAs des activités 112,8 170,6 51% GGR 116,8 149,0 28% Equipement 8,6 27,5 220% Coûts Corporate (10,2) (5,9) 42% Eliminations (2,4) - N/A Résultat opérationnel des activités 52,6 52,9 1% GGR 64,1 39,7 (38)% Equipement 1,0 19,8 N/A Coûts Corporate (10,2) (6,6) 35% Eliminations (2,3) - N/A CNR (3,7) - N/A Ajustement lié à IFRS 15 (10,0) (1,3) N/A Résultat opérationnel IFRS 38,9 51,6 33% Mises en équivalence (0,3) - N/A Coût de l’endettement financier net (33,3) (32,9) 1% Autres produits (charges) financiers 69,1 (0,4) (101)% Impôts (8,7) (2,7) 69% Résultat net des activités poursuivies 65,7 15,6 (76)% Résultat net des activités abandonnées (16,6) (113,2) (582)% Résultat net Groupe 49,1 (97,6) (299)% Résultat net part du Groupe 47,4 (100,7) (312)% Résultat net par action en $ 0,07 (0,12) (277)% Résultat net par action en € 0,06 (0,11) (287)% Le chiffre d’affaires des activités du Groupe est de 340 millions$, en hausse de 24% d’une année sur l’autre. Les contributions respectives des segments du Groupe ont été de 27% en Géoscience, 38% en Multi-Clients (soit 65% du total pour GGR) et de 35% pour l’Equipement. L’EBITDAs des activités du Groupe est de 171 millions$, en progression de 51% d’une année sur l’autre et le taux de marge est de 50%. Le résultat opérationnel des activités du Groupe est de 53 millions$ et inclut l’impact négatif de (37) millions$ de l’application de l’amortissement linéaire sur 4 ans de la bibliothèque multi-clients. Le taux de marge est de 16%. L’ajustement lié à IFRS 15, au niveau du résultat opérationnel, est de (1) million$ et le résultat opérationnel IFRS du Groupe, après ajustement lié à IFRS 15, est de 52 millions$. Le coût de la dette s’élève à (33) millions$. Le montant total d’intérêts payés au cours du trimestre atteint (33) millions$. Les impôts sont de (3) millions$. Le résultat net des activités poursuivies est de 16 millions$. Activités abandonnées Elles correspondent aux anciens segments Acquisition de données contractuelles et Ressources non-opérées. Les principaux agrégats sont les suivants: - Le chiffre d’affaires des activités abandonnées est de 64 millions$ ce trimestre.



- Le résultat net des activités abandonnées est de (113) millions$ et inclus (104) millions$ de dépréciations non cash sur l’activité marine et la réévaluation à la juste valeur moins les coûts de vente de nos groupes destinés à être cédés.



- Le cash flow des activités abandonnées est de (21) millions$ et inclut une variation négative du fond de roulement de (14) millions$ prévus d’être recouverts au second semestre La perte nette du Groupe est de (98) millions$. La perte nette, part du Groupe, après prise en compte des intérêts minoritaires, est de (101) millions$ / (89) millions€. Cash-Flow Eléments de flux de trésorerie







En millions $ Deuxième trimestre 2018 Deuxième trimestre 2019 Variation d’une année sur l’autre Cash-flow opérationnel des activités 82,7 124,5 51% Investissements (77,6) (73,9) (5)% Industriels (15,3) (9,5) (38)% R&D (8,1) (8,3) (2)% Cash multi-clients (54,2) (56,1) 4% MC marine (47,9) (50,7) 6% MC terrestre (6,3) (5,4) (14)% Produits des cessions d’actifs - (0,1) N/A Paiement du principal des contrats de crédit-bail (1,4) (12,8) N/A Cash-flow libre des activités poursuivies 3,7 37,7 N/A Intérêts versés de la dette (17,7) (32,7) 85% CNR versées / Plan 2021 (4,3) (15,5) N/A Cash-flow libre des activités abandonnées (2,6) (20,9) N/A Cash-flow net (20,9) (31,4) 50% Autres cash-flow affectés aux investissements (44,6) - N/A Taux de change et autres (25,7) (2,5) 90% Augmentation (diminution) des liquidités (91,2) (33,9) (63)% Le cash-flow opérationnel des activités s’établit à 125 millions$ et inclut une variation négative du besoin en fond de roulement de (44) millions$, une hausse de 51% comparé à 83 millions$ au deuxième trimestre 2018. Les investissements du Groupe sont de (74) millions$, en baisse de (5)%: Les investissements industriels s’élèvent à (10) millions$, en baisse de (38)%,

s’élèvent à (10) millions$, en baisse de (38)%, Les investissements en recherche et développement sont stables à (8) millions$,

sont stables à (8) millions$, Les investissements cash multi-clients s’élèvent à (56) millions$, en légère hausse de 4%. Le cash-flow libre des activités poursuivies qui inclut le paiement du principal des contrats de crédit-bail pour (13) million$ est de 38 millions$ ce trimestre contre 4 millions$ au deuxième trimestre 2018. Le cash-flow libre des activités poursuivies après intérêts versés de la dette pour (33) million$ s’établit à 5 million$ contre (14) millions$ au second trimestre 2018. Après paiement des couts cash du Plan 2021 pour (16) millions$ et du cash-flow libre des activités abandonnées négatif de (21) millions$ qui inclut une variation du besoin en fond de roulement de (14) millions$, le cash-flow net du Groupe est de (31) millions$ ce trimestre. Résultats financiers du premier semestre 2019 Compte de résultat consolidé







En millions $ Premier semestre 2018 Premier semestre 2019



Variation d’une année sur l’autre



Taux de Change euro/dollar 1,21 1,13 (7)% Chiffre d’affaires des activités 508,3 622,7 23% GGR 388,4 400,5 3% Equipement 148,6 228,2 54% Eliminations (28,7) (6,0) 79% Marge brute 145,6 137,2 (6)% EBITDAs des activités 197,9 289,9 46% GGR 213,7 254,0 19% Equipement 6,0 50,5 742% Coûts Corporate (18,2) (14,6) N/A Eliminations (3,6) N/A Résultat opérationnel des activités 71,7 63,7 (11)% GGR 102,5 44,9 (56)% Equipement (8,9) 34.7 490% Coûts Corporate (18,3) (15,9) N/A Eliminations (3,6) N/A CNR (17,0) (100)% Ajustement lié à IFRS 15 (20,9) 7,5 (136)% Résultat opérationnel IFRS 33,8 71,2 111% Mises en équivalence (0,8) 0,1 113% Coût de l’endettement financier net (66,5) (65,8) (1)% Autres produits (charges) financiers 831,4 0,5 (100)% Impôts (23,9) (5,6) (77)% Résultat net des activités poursuivies 774,0 0,4 (100)% Résultat net des activités abandonnées (78,3) (128,5) (64)% Résultat net Groupe 695,7 (128,1) (118)% Résultat net part du Groupe 692,6 (134,6) (119)% Résultat net par action en $ 1,4 (0,2) (112)% Résultat net par action en € 1,1 (0,1) (112)% Le chiffre d’affaires des activités du Groupe est de 623 millions$, en hausse de 23% d’une année sur l’autre. Les contributions respectives des segments du Groupe ont été de 29% en Géoscience, 35% en Multi-Clients (soit 64% du total pour GGR) et de 36% pour l’Equipement. Le chiffre d’affaires des activités de GGR est de 401 millions$, en hausse de 3% d’une année sur l’autre. La production totale de l’activité Géoscience (chiffre d’affaires externes + chiffre d’affaires internes de traitement des programmes multi-clients CGG) s’élève à 257 millions$, stable d’une année sur l’autre.

(chiffre d’affaires externes + chiffre d’affaires internes de traitement des programmes multi-clients CGG) s’élève à 257 millions$, stable d’une année sur l’autre. Le chiffre d’affaires externe en Géoscience est de 184 millions$, en baisse de (5)% d’une année sur l’autre, en raison principalement de retards dans les projets et d’une focalisation accrue sur les activités les plus rentables.

est de 184 millions$, en baisse de (5)% d’une année sur l’autre, en raison principalement de retards dans les projets et d’une focalisation accrue sur les activités les plus rentables. Le chiffre d’affaires en données Multi-Clients est de 216 millions$ en hausse de 11% d’une année sur l’autre. Les revenus associés au préfinancement de nos projets multi-clients sont de 91 millions$, soit une hausse de 25% d’une année sur l’autre. Les investissements multi-clients sont de (96)m$, en baisse de 18% d’une année sur l’autre liée notamment à des retards d’attribution de permis. Le taux de préfinancement est de 95% en hausse par rapport au taux de 63% du premier semestre 2018. Les après-ventes sont de 127m$ stables d’une année sur l’autre. Les ventes totales d’équipements du premier semestre 2019 sont élevées à 228m$ en hausse de 54%. Les ventes externes d’équipements sont de 222 millions$, en hausse de 85% d’une année sur l’autre en raison de livraisons plus importantes d’équipements terrestre et notamment de systèmes d’enregistrement terrestre 508XT. L’EBITDAs des activités du Groupe est de 290 millions$, en hausse de 46% d’une année sur l’autre et le taux de marge est de 47%, la marge EBITDAs de GGR est de 63% et celle des Equipements de 23%. Le résultat opérationnel des activités du Groupe est de 64 millions$, et inclut l’impact négatif de (64) millions$ de l’application de l’amortissement linéaire sur 4 ans de la bibliothèque multi-clients. Le taux de marge est de 10%. Le résultat opérationnel IFRS du Groupe, après ajustement de 7 millions$ lié à IFRS 15, est de 71 millions$. Le coût de la dette s’élève à (66) millions$. Le montant total d’intérêts payés au cours du semestre atteint (40) millions$. Les impôts sont de (6) millions$. Le résultat net des activités poursuivies est de 0,4 million$. Activités abandonnées : Elles correspondent aux anciens segments Acquisition de données contractuelles et Ressources non-opérées. Les principaux agrégats sont les suivants: Le chiffre d’affaires des activités abandonnées est de 135 millions$ Le résultat net des activités abandonnées est de (129) millions$ et inclus (104) millions$ de dépréciations non cash sur l’activité marine et la réévaluation à la juste valeur moins les coûts de vente de nos groupes destinés à être cédés. Le cash flow des activités abandonnées sur le semestre est de $(74) millions en incluant une variation négative du besoin en fond de roulement de $(47) millions prévus d’être recouverts au second semestre. La perte nette du Groupe est de (128) millions$ et la perte nette part du Groupe, après prise en compte des intérêts minoritaires, est de (135) millions$ / (119) millions€. Cash-Flow Eléments de flux de trésorerie







En millions $ Premier semestre 2018 Premier semestre 2019 Variation d’une année sur l’autre Cash-flow opérationnel des activités 179,0 328,3 83% Investissements (156,5) (132,2) (16)% Industriels (24,2) (20,0) (17)% R&D (16,1) (16,4) 2% Cash multi-clients (116,2) (95,8) (18)% MC marine (101,2) (80,8) (20)% MC terrestre (15,0) (15,0) - Produits des cessions d’actifs 0,3 - N/A Paiement du principal des contrats de crédit-bail (2,9) (28,7) N/A Cash-flow libre des activités poursuivies 19,9 167,4 N/A Intérêts versés de la dette (31,8) (40,1) 26% CNR versées / Plan 2021 (57,7) (40,9) (29)% Cash-flow libre des activités abandonnées (48,4) (73,8) (53)% Cash-flow net (118,0) 12,6 111% Autres cash-flow affectés aux investissements 270,1 - NA Taux de change et autres (20,6) (5,5) 73% Augmentation (diminution) des liquidités 131,5 7,1 (95)% Le cash-flow opérationnel des activités s’établit 328 millions$, en hausse de 83% comparé à 179 millions$ au premier semestre 2018. Les investissements du Groupe sont de (132) millions$, en baisse de 16%: Les investissements industriels s’élèvent à (20) millions$, en baisse de 17%,

s’élèvent à (20) millions$, en baisse de 17%, les investissements en recherche et développement sont stables à (16) millions$

sont stables à (16) millions$ et les investissements cash multi-clients s’élèvent à (96) millions$, en baisse de 18%. Le cash-flow libre des activités poursuivies après paiement du principal des contrats de crédit-bail pour (29) million$ est de 167 millions$ ce semestre contre 20 millions$ au premier semestre 2018. Le cash-flow libre des activités poursuivies après les intérêts versés de la dette pour (40) million$ s’établit à 127 million$ contre (12) millions$ au premier semestre 2018. Après paiement des couts cash du Plan 2021 pour (41) millions$ et du cash-flow libre des activités abandonnées négatif pour (74) millions$ qui inclut une variation négative du besoin en fond de roulement de $(47) millions, le cash-flow net du Groupe au S1 2019 est de 13 millions$ contre (118) millions$ au S1 2018. Bilan La dette brute du Groupe avant IFRS 16 s’établit à 1 182 millions$ à fin juin 2019 et la dette nette ressort à 741 millions$. La dette brute du Groupe après IFRS 16 s’établit à 1 324 millions$ à fin juin 2019 et la dette nette ressort à 883 millions$. La liquidité du Groupe est de 441 millions$ à fin juin 2019. Le ratio d’endettement dette nette sur LTM EBITDAs est de 1,2x (hors IFRS 16). Conférence téléphonique T2 2019 Une conférence téléphonique analystes en langue anglaise est programmée ce jour à 8h30 (Paris) – 7h30 (Londres) Pour accéder à la conférence en direct, merci de vous connecter à l’audio webcast depuis votre ordinateur sur le site: www.cgg.com Une rediffusion de cette conférence téléphonique sera ensuite disponible via l’audio webcast sur le site internet www.cgg.com . Pour les analystes, merci de composer 5 à 10 minutes avant l’heure prévue l’un des numéros suivants : Appels France

Appels UK

Code +33(0) 1 76 70 07 94

+44(0) 844 571 8892

8678899 A propos de CGG : CGG ( www.cgg.com ) est un leader mondial de Géosciences entièrement intégré qui offre des compétences de premier plan en géologie, géophysique, caractérisation et développement de réservoirs à une base élargie de clients, principalement dans le secteur de l’exploration et de la production des hydrocarbures. Nos trois activités, Equipement, Acquisition et Géologie, Géophysique & Réservoir (GGR) interviennent sur l’ensemble de la chaine de valeur de l’exploration à la production des ressources naturelles. CGG emploie près de 5 100 personnes dans le monde, toutes animées par la Passion des Géosciences, qui collaborent étroitement pour apporter les meilleures solutions à nos clients. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN: 0013181864). Contact :

Direction Communications & Relations Investisseurs Christophe Barnini

Tél: + 33 1 64 47 38 11 E-Mail: : invrelparis@cgg.com ETATS FINANCIERS CONSOLIDES AU 30 JUIN 2019 COMPTES DE RESULTAT INTERMEDIAIRES CONSOLIDES NON AUDITES 2ème trimestre Montants en millions de dollars US, excepté pour les données par actions ou indication contraire 2019 2018

(retraité*) Chiffre d’affaires 335,3 250,4 Autres produits des activités ordinaires 0,2 0,4 Total produits des activités ordinaires 335,5 250,8 Coût des ventes (248,8) (170,9) Marge brute 86,7 79,9 Coûts nets de recherche et développement (6,3) (3,9) Frais commerciaux (11,8) (11,3) Frais généraux et administratifs (16,9) (22,0) Autres produits et charges, nets (0,1) (3,8) Résultat d’exploitation 51,6 38,9 Coût de l’endettement financier brut (33,8) (33,7) Produits financiers sur la trésorerie 0,9 0,4 Coût de l’endettement financier net (32,9) (33,3) Autres produits (charges) financiers (0,4) 69,1 Résultat avant impôt des entreprises intégrées 18,3 74,7 Impôts sur les bénéfices (2,7) (8,7) Résultat net des entreprises intégrées 15,6 66,0 Résultat des sociétés mises en équivalence - (0,3) Résultat net des Activités Poursuivies 15,6 65,7 Résultat net des Activités Abandonnées (3) (113,2) (16,6) Résultat net de l’ensemble consolidé (97,6) 49,1 Attribué aux : Actionnaires $ (100,7) 47,4 Actionnaires (2) € (89,3) 39,4 Participations ne donnant pas le contrôle $ 3,1 1,7 Nombre moyen pondéré d’actions émises 709 949 269 697 294 339 Nombre moyen pondéré d’actions potentielles liées aux stock-options (1) — — Nombre moyen pondéré d’actions potentielles liées à l’attribution d’actions gratuites (1) — — Nombre moyen pondéré d’actions potentielles liées aux bons de souscriptions (1) — 14 141 453 Nombre moyen ajusté des actions potentielles liées aux instruments ayant un effet dilutif 709 949 269 711 435 792 Résultat net par action – Base $ (0,14) 0,07 – Base (2) € (0,12) 0,06 – Dilué $ (0,14) 0,07 – Dilué (2) € (0,12) 0,06

*



Les comptes de résultat consolidés 2019 et 2018 sont présentés pour refléter les impacts de la norme IFRS 5 relative aux activités abandonnées en retraitant les activités abandonnées sur une seule ligne « Résultat net des activités abandonnées ». (1) Le résultat de l’exercice 2019 étant une perte, les plans d’attribution de stock-options, d’actions gratuites sous condition de performance et de bons de souscriptions ont un effet relutif. Par conséquent les actions potentielles (3 276 580 actions) liées à ces instruments de capitaux propres n’ont pas été retenues dans la détermination du nombre moyen ajusté des actions potentielles, ni dans la détermination de la perte nette diluée par action. (2) Correspond au résultat du 1er semestre en euros moins le résultat du 1er trimestre en euros. (3) Le « Résultat net des Activités Abandonnées » en 2019 comprend 101 millions de dollars US de dépréciations générées par la réévaluation à la juste valeur moins les coûts de vente de nos groupes destinés à être cédés liés à nos participations (charge de 59 millions de dollars US), liés à la Marine (charge de 45 millions de dollars US) et à Multi-Physique (gain de 3 millions de dollars US). COMPTES DE RESULTAT INTERMEDIAIRES CONSOLIDES NON AUDITES Six mois clos le 30 juin Montants en millions de dollars US, excepté pour les données par actions ou indication contraire 2019 2018

(retraité*) Chiffre d’affaires 606,7 435,6 Autres produits des activités ordinaires 0,4 0,7 Total produits des activités ordinaires 607,1 436,3 Coût des ventes (462,5) (311,6) Marge brute 144,6 124,7 Coûts nets de recherche et développement (12,3) (8,9) Frais commerciaux (21,7) (22,1) Frais généraux et administratifs (37,2) (42,6) Autres produits et charges, nets (2,2) (17,3) Résultat d’exploitation 71,2 33,8 Coût de l’endettement financier brut (67,4) (67,8) Produits financiers sur la trésorerie 1,6 1,3 Coût de l’endettement financier net (65,8) (66,5) Autres produits (charges) financiers 0,5 831,4 Résultat avant impôt des entreprises intégrées 5,9 798,7 Impôts sur les bénéfices (5,6) (23,9) Résultat net des entreprises intégrées 0,3 774,8 Résultat des sociétés mises en équivalence 0,1 (0,8) Résultat net des Activités Poursuivies 0,4 774,0 Résultat net des Activités Abandonnées (3) (128,5) (78,3) Résultat net de l’ensemble consolidé (128,1) 695,7 Attribué aux : Actionnaires $ (134,6) 692,6 Actionnaires (2) € (118,9) 571,3 Participations ne donnant pas le contrôle $ 6,5 3,1 Nombre moyen pondéré d’actions émises 709 948 484 501 946 362 Nombre moyen pondéré d’actions potentielles liées aux stock-options (1) — — Nombre moyen pondéré d’actions potentielles liées à l’attribution d’actions gratuites (1) — — Nombre moyen pondéré d’actions potentielles liées aux bons de souscriptions (1) — 16 019 532 Nombre moyen ajusté des actions potentielles liées aux instruments ayant un effet dilutif 709 948 484 517 965 894 Résultat net par action – Base $ (0,19) 1,38 – Base (2) € (0,17) 1,14 – Dilué $ (0,19) 1,34 – Dilué (2) € (0,17) 1,10

*







Les comptes de résultat consolidés 2019 et 2018 sont présentés pour refléter les impacts de la norme IFRS 5 relative aux activités abandonnées en retraitant les activités abandonnées sur une seule ligne « Résultat net des activités abandonnées ». (1) Le résultat de l’exercice 2019 étant une perte, les plans d’attribution de stock-options, d’actions gratuites sous condition de performance et de bons de souscriptions ont un effet relutif. Par conséquent les actions potentielles (3 246 586 actions) liées à ces instruments de capitaux propres n’ont pas été retenues dans la détermination du nombre moyen ajusté des actions potentielles, ni dans la détermination de la perte nette diluée par action. (2) Converti au taux moyen de 1,1325US$ et 1,2122US$ pour 1 Euro respectivement aux deuxièmes trimestres 2019 et 2018. (3) Le « Résultat net des Activités Abandonnées » en 2019 comprend 94 millions de dollars US de dépréciations générées par la réévaluation à la juste valeur moins les coûts de vente de nos groupes destinés à être cédés liés à nos participations (charge de 59 millions de dollars US), liés à la Marine (charge de 45 millions de dollars US) et à Multi-Physique (gain de 10 millions de dollars US). ETATS DE SITUATION FINANCIERE CONSOLIDES NON AUDITES Montants en millions de dollars US, sauf indication contraire 30 juin 2019 31 décembre 2018 ACTIF Trésorerie et équivalents de trésorerie 441,2 434,1 Clients et comptes rattachés, nets 504,0 520,2 Stocks et travaux en cours, nets 204,1 204,8 Créances d’impôt 75,8 72,1 Autres actifs courants, nets 135,8 99,1 Actifs détenus en vue de la vente 209,3 195,5 Total actif courant 1 570,2 1 525,8 Impôts différés actif 28,0 22,6 Participations et autres immobilisations financières, nettes 29,1 31,1 Sociétés mises en équivalence 3,4 0,1 Immobilisations corporelles, nettes 325,9 189,2 Immobilisations incorporelles, nettes 847,6 898,9 Ecarts d’acquisition des entités consolidées, nets 1 229,1 1 229,0 Total actif non-courant 2 463,1 2 370,9 TOTAL ACTIF 4 033,3 3 896,7 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Concours bancaires court terme — — Dettes financières – part court terme 54,5 17,8 Fournisseurs et comptes rattachés 154,6 126,4 Dettes sociales 114,0 135,8 Impôts sur les bénéfices à payer 57,7 49,6 Acomptes clients 22,4 35,7 Provisions – part court terme 130,3 172,4 Autres passifs courants 283,3 250,9 Passifs liés aux actifs non courants destinés à être cédés 266,5 131,7 Total passif courant 1 083,3 920,3 Impôts différés passif 45,8 44,4 Provisions – part long terme 78,8 95,9 Dettes financières – part long terme 1 269,8 1 148,9 Autres passifs non courants 3,6 13,1 Total dettes et provisions non-courantes 1 398,0 1 302,3 Capital social : 1 181 802 110 actions autorisées et 709 949 912 émises au nominal de 0,01 € au 30 juin 2019 et 709 944 816 au 31 décembre 2018 8,7 8,7 Primes d’émission et d’apport 3 184,6 3 184,6 Réserves (1 585,1) (1 457,8) Autres réserves (25,9) (27,9) Titres d’autocontrôle (20,1) (20,1) Résultats directement enregistrés en capitaux propres (0,3) (0,9) Ecarts de conversion (55,2) (55,1) Total capitaux propres – attribuable aux actionnaires de la société mère 1 506,7 1 631,5 Participations ne donnant pas le contrôle 45,3 42,6 Total capitaux propres 1 552,0 1 674,1 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 4 033,3 3 896,7 Les taux de clôture au 30 juin 2019 et au 31 décembre 2018 étaient respectivement de 1,1380 US$ pour 1 Euro et de 1,1450 US$ pour 1 Euro. TABLEAUX DES FLUX DE TRESORERIE INTERMEDIAIRES CONSOLIDES NON AUDITES Six mois clos le 30 juin Montants en millions de dollars US 2019 2018 (retraité*) EXPLOITATION Résultat net de l’ensemble consolidé (128,1) 695,7 Moins : Résultat net des Activités Abandonnées (128,5) (78,3) Résultat net des Activités Poursuivies 0,4 774,0 Amortissements et dépréciations 65,1 52,7 Amortissements et dépréciations des études multi-clients 139,2 32,0 Amortissements et dépréciations capitalisés en études multi-clients (4,0) (10,3) Augmentation (diminution) des provisions (0,6) (21,2) Charges liées aux stock-options 2,5 — Plus ou moins-values de cessions d’actif 0,1 (0,2) Résultat des mises en équivalence (0,1) 0,8 Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence — — Autres éléments sans impact sur les flux de trésorerie 0,8 (836,3) Flux de trésorerie net incluant le coût de la dette et la charge d’impôt......... 203,4 (8,5) Annulation du coût de la dette financière 65,8 66,5 Annulation de la charge d’impôt 5,6 23,9 Flux de trésorerie net hors coût de la dette et charge d’impôt 274,8 81,9 Impôt décaissé (13,0) (7,7) Flux de trésorerie net avant variation du besoin en fonds de roulement....... 261,8 74,2 Variation du besoin en fonds de roulement 66,5 47,1 - (augmentation) diminution des clients et comptes rattachés 90,6 132,1 - (augmentation) diminution des stocks et travaux en cours (4,4) 0,1 - (augmentation) diminution des autres actifs circulants (23,2) (4,7) - augmentation (diminution) des fournisseurs et comptes rattachés 19,8 (23,4) - augmentation (diminution) des autres passifs circulants (16,3) (57,0) Flux de trésorerie provenant de l'exploitation 328,3 121,3 INVESTISSEMENT Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles, nette des variations de fournisseurs d’immobilisations, hors études multi-clients (36,4) (40,3) Investissement en trésorerie dans les études multi-clients (95,8) (116,2) Valeurs de cession des immobilisations corporelles et incorporelles — 0,3 Plus ou moins-values sur immobilisations financières — — Acquisition de titres consolidés, nette de trésorerie acquise — — Variation des prêts et avances donnés/reçus — (0,3) Variation des subventions d’investissement — — Variation des autres actifs financiers non courants (1,4) (6,1) Flux de trésorerie affectés aux investissements (133,6) (162,6) FINANCEMENT Remboursement d'emprunts — (195,3) Nouveaux emprunts — 336,5 Paiement du principal des contrats de location (1) (28,7) (2,9) Augmentation (diminution) nette des découverts bancaires — (0,2) Charges d’intérêt payées (40,1) (31,8) Augmentation de capital : - par les actionnaires de la société mère — 129,1 - par les participations ne donnant pas le contrôle — — Dividendes versés et remboursement de capital : - aux actionnaires — — - aux participations ne donnant pas le contrôle des sociétés intégrées (3,8) — Acquisition et cession des titres d’autocontrôle — — Flux de trésorerie provenant des opérations de financement (72,6) 235,4 Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie (0,3) — Incidence des variations de périmètre — — Variation de trésorerie des Activités Abandonnées (114,7) (48,4) Variation de trésorerie 7,1 131,5 Trésorerie à l'ouverture 434,1 315,4 Trésorerie à la clôture 441,2 446,9

*

(1) En application de la norme IFRS 5 relative aux activités abandonnées, les données historiques ont été retraitées.

Voir les note 1 et 6 de nos états financiers intermédiaires pour plus d’information sur l’impact de la mise en place d’IFRS 16 ANALYSE PAR SEGMENT Pour le semestre clos le 30 juin 2019 En millions de dollars US sauf pour les actifs et les capitaux employés

(en milliards de dollars US) GGR Equipement Eliminations

et Autres Données

des activités Ajustements

IFRS 15 Plan de Transformation

/Restructuration Financière Total Consolidé /

Données Publiées Chiffre d’affaires tiers 400,5 222,2 – 622,7 (16,0) – 606,7 Chiffre d’affaires inter-secteur (1) – 6,0 (6,0) – – – – Chiffre d’affaires total 400,5 228,2 (6,0) 622,7 (16,0) – 606,7 Dotation aux amortissements (hors multi-clients) (49,1) (15,7) (0,3) (65,1) – – (65,1) Dotation aux amortissements multi-clients (162,6) – – (162,6) 23,4 – (139,2) Résultat d’exploitation (2) 44,9 34,7 (15,9) 63,7 7,5 – 71,2 EBITDAS 254,0 50,5 (14,6) 289,9 (15,9) – 274,0 Résultat des sociétés mises en équivalence 0,1 – – 0,1 – – 0,1 Résultat avant intérêts et taxes (2) 44,9 34,7 (15,8) 63,8 7,5 – 71,3 Acquisition d’immobilisations (hors multi-clients) (3) 26,2 9,3 0,9 36,4 – – 36,4 Investissement en trésorerie dans les études multi-clients, nettes de trésorerie 95,8 – – 95,8 – – 95,8 Capitaux employés (4) 2,0 0,6 (0,2) 2,4 – – 2,4 Total Actif (4) 2,2 0,7 0,7 3,6 – – 3,6 (1) Correspond aux ventes d’équipement au segment Acquisition de Données Contractuelles qui est classé dans les activités abandonnées.

(2) La colonne « Éliminations et autres » correspond aux frais de siège.

(3) Les acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles comprennent des coûts de développement capitalisés de (16,4) millions de dollars US pour l’exercice clos le 30 juin 2019.

La colonne « Éliminations et autres » correspond à la variation des fournisseurs d’immobilisations.

(4) Les capitaux employés et actifs relatifs aux activités abandonnées sont compris dans la colonne « Éliminations et autres ». Pour le semestre clos le 30 juin 2018 (retraité) En millions de dollars US sauf pour les actifs et les capitaux employés

(en milliards de dollars US) GGR Equipement Eliminations

et Autres Données

des activités Ajustements

IFRS 15 Plan de Transformation / Restructuration Financière Total Consolidé / Données Publiées Chiffre d’affaires tiers 388,4 119,9 – 508,3 (72,7) – 435,6 Chiffre d’affaires inter-secteur (1) – 28,7 (28,7) – – – – Chiffre d’affaires total 388,4 148,6 (28,7) 508,3 (72,7) – 435,6 Dotation aux amortissements (hors multi-clients) (37,7) (14,8) (0,2) (52,7) – – (52,7) Dotation aux amortissements multi-clients (83,8) – – (83,8) 51,8 – (32,0) Résultat d’exploitation (2) 102,5 (8,9) (21,9) 71,7 (20,9) (17,0) 33,8 EBITDAS 213,7 6,0 (21,8) 197,9 (72,7) (17,0) 108,2 Résultat des sociétés mises en équivalence (0,8) – – (0,8) – – (0,8) Résultat avant intérêts et taxes (2) 101,7 (8,9) (21,9) 70,9 (20,9) (17,0) 33,0 Acquisition d’immobilisations (hors multi-clients) (3) 29,6 11,2 (0,5) 40,3 – – 40,3 Investissement en trésorerie dans les études multi-clients, nettes de trésorerie 116,2 – – 116,2 – – 116,2 Capitaux employés (4) 2,3 0,6 0,3 3,2 – – 3,2 Total Actif (4) 2,6 0,6 0,6 3,8 0,1 – 3,9 (1) Correspond aux ventes d’équipement au segment Acquisition de Données Contractuelles qui est classé dans les activités abandonnées.

(2) La colonne « Eliminations et Autres » inclut des frais de siège d’un montant de (18,3) millions de dollars US et des éliminations inter-secteurs pour (3,6) millions de dollars US.

(3) Les acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles comprennent des coûts de développement capitalisés de (16,1) millions de dollars US pour l’exercice clos le 30 juin 2018.

La colonne « Éliminations et autres » correspond à la variation des fournisseurs d’immobilisations.

