CGG : CGG annonce ses résultats du 3ème Trimestre 2018

résultat net de (2)m$

Chiffre d'affaires des activités 2 de 333m$, en hausse de 4% d'une année sur l'autre

EBITDAs des activités 2 de 109m$, en hausse de 22% d'une année sur l'autre,

marge de 33%

Résultat opérationnel des activités2 de 40m$, contre (24)m$ l'an dernier,

marge de 12%

Faits marquants opérationnels du T3 Géoscience (SIR) : demande soutenue pour du traitement d'imagerie de haut de gamme pour la délinéation des réservoirs et la production

Multi-Clients : niveau élevé d'après-ventes dans les bassins actifs mais préfinancements en retrait en raison d'un report de c. 25m$ sur octobre

Equipement : forte croissance de la demande en équipements terrestre au Moyen-Orient et en Asie

Acquisition de données contractuelles : taux de disponibilité de la flotte élevé à 93% dans un marché toujours difficile

Situation financière saine Consommation de cash limitée, Cash-Flow libre des activités de (17)m$

Dette nette de 769m$ à fin septembre, liquidité de 412m$ et ratio de levier financier de 1,9x 1 Basé sur l'application transitoire d'IFRS 15

2 Chiffres des activités présentés avant IFRS 15 et charges non-récurrentes (CNR) PARIS, France - 7 novembre 2018 - CGG (ISIN: FR0013181864), leader mondial dans les Géosciences, annonce aujourd'hui ses résultats consolidés, non-audités, du T3 2018. Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré : « Nos résultats du troisième trimestre sont en hausse de 4% d'une année sur l'autre et confirment un marché en amélioration progressive. Notre activité Géoscience a réalisé une performance soutenue ; le Multi-Clients a été porté par un niveau élevé d'après-ventes mais impacté par le report de la signature d'un accord de préfinancement sur octobre. La forte amélioration des volumes en terrestre a permis à l'Equipement d'atteindre une marge opérationnelle à deux chiffres. Les activités d'Acquisition de données souffrent toujours de conditions de prix dégradées dans des marchés peu différenciés. Dans ce contexte, nous restons en ligne avec nos objectifs pour l'exercice 2018 sur la base d'opportunités importantes en multi-clients et de livraisons d'équipements soutenues en fin d'année. »

Application transitoire d'IFRS 15 CGG applique la norme IFRS 15 depuis le 1er janvier 2018 avec une application rétrospective limitée. Le seul changement comparé à la méthode historique du Groupe est lié à la reconnaissance du chiffre d'affaires pour les études multi-clients préfinancées. Ce chiffre d'affaires lié aux préfinancements est reconnu à la livraison des données finales traitées alors qu'il était historiquement reconnu à l'avancement sur la durée de réalisation du contrat. Pour les besoins de son reporting interne, CGG continue d'utiliser la méthode historique de la reconnaissance du chiffre d'affaires à l'avancement sur la durée de réalisation du contrat. Dans ce contexte CGG, comme d'autres groupes sismiques, a décidé de présenter ses résultats comme suit : un premier jeu de comptes (« données IFRS ») où l'intégralité du revenu des contrats des participants initiaux est reconnue à la livraison des données finales traitées, et un second jeu de comptes (« données des activités ») correspondant à la fois aux chiffres utilisés pour les besoins du reporting interne et produits avec la méthode historique du Groupe (méthode à l'avancement), et aux règles concernant les périodes de transition qui demandent que les données soient également publiées selon l'ancienne méthode pendant toute l'année 2018. Chiffres clés IFRS - troisième trimestre 2018 En millions $ Troisième Trimestre 2017* Second Trimestre 2018 Troisième Trimestre 2018 Chiffre d'affaires 320,1 314,3 439,1 Résultat opérationnel (60,4) 26,3 45,1 Mises en équivalence (11,2) 1,1 (7,5) Coût de l'endettement financier net (68,7) (33,3) (30,3) Autres produits (charges) financiers 4,3 65,2 (4,4) Impôts 11,6 (10,2) (4,4) Résultat net (124,4) 49,1 (1,5) Dette nette 2 570,7 715,9 768,9 Capitaux employés 3 190,3 3 158,1 3 213,9 * Périodes passées non retraitées comme permis par IFRS 15 Chiffres clés des activités - troisième trimestre 2018 En millions $ Troisième Trimestre 2017 Second Trimestre 2018 Troisième Trimestre 2018 Chiffre d'affaires des activités 320,1 337,9 332,9 EBITDAs des activités 89,6 109,7 109,1 Taux de marge d'EBITDAs 28,0% 32,5% 32,8% Résultat opérationnel des activités (24,0) 39,7 40,4 Taux de marge opérationnelle (7,5)% 11,7% 12,1% Charges non-récurrentes (CNR) (36,4) (3,4) (5,1) Ajustement lié à IFRS 15 na (10,0) 9,8 Résultat opérationnel IFRS (60,4) 26,3 45,1 Mises en équivalence (11,2) 1,1 (7,5) Coût de l'endettement financier net (68,7) (33,3) (30,3) Autres produits (charges) financiers 4,3 65,2 (4,4) Impôts 11,6 (10,2) (4,4) Résultat net IFRS (124,4) 49,1 (1,5) Cash-Flow Opérationnel des activités 69,2 95,1 79,3 Cash-Flow Opérationnel IFRS 93,8 84,9 66,8 Cash-Flow Libre des activités (10,9) (9,3) (17,0) Cash-Flow Libre IFRS 13,7 (19,5) (29,5) Dette nette 2 570,7 715,9 768,9 Capitaux employés 3 190,3 3 199,0 3 242,8

Chiffres clés IFRS - neuf premiers mois de l'année 2018 En millions $ Fin septembre 2017* Fin septembre

2018 Chiffre d'affaires 919,3 999,0 Résultat opérationnel (255,5) 4,3 Mises en équivalence (11,2) (5,1) Coût de l'endettement financier net (164,2) (96,8) Autres produits (charges) financiers 3,2 823,6 Impôts (11,5) (31,8) Résultat net (439,2) 694,2 Dette nette 2 570,7 768,9 Capitaux employés 3 190,3 3 213,9 * Périodes passées non retraitées comme permis par IFRS 15 Chiffres clés des activités - neuf premiers mois de l'année 2018 En millions $ Fin septembre 2017 Fin septembre

2018 Chiffre d'affaires des activités 919,3 965,5 EBITDAs des activités 238,3 271,8 Taux de marge d'EBITDAs 25,9% 28,2% Résultat opérationnel des activités (94,7) 57,8 Taux de marge opérationnelle (10,3)% 6,0% Charges non-récurrentes (CNR) (160,8) (42,4) Ajustement lié à IFRS 15 na (11,1) Résultat opérationnel IFRS (255,5) 4,3 Mises en équivalence (11,2) (5,1) Coût de l'endettement financier net (165,8) (96,8) Autres produits (charges) financiers 4,8 823,6 Impôts (11,5) (31,8) Résultat net IFRS (439,2) 694,2 Cash-Flow Opérationnel des activités 155,8 237,2 Cash-Flow Opérationnel IFRS 80,9 158,8 Cash-Flow Libre des activités (109,1) (66,2) Cash-Flow Libre IFRS (184,0) (144,6) Dette nette 2 570,7 768,9 Capitaux employés 3 190,3 3 242,8



Table de passage : chiffres des activités aux chiffres IFRS - troisième trimestre 2018 Compte de résultat du T3 2018







En millions $ Chiffres des activités Ajustements liés à IFRS 15 Ajustements liés aux CNR* Chiffres IFRS Chiffre d'affaires 332,9 106,2 - 439,1 Résultat opérationnel 40,4 9,8 (5,1) 45,1

Tableau de flux de trésorerie du T3 2018







En millions $ Chiffres des activités Ajustements liés à IFRS 15 Ajustements liés aux CNR* Chiffres IFRS EBITDAs 109,1 106,2 (5,1) 210,2 Variation de BFR et de Provisions (26,5) (106,2) 8,8 (123,9) Cash-Flow Opérationnel 79,3 - (12,5) 66,8

Bilan d'ouverture au 1er juillet 2018







En millions $ Chiffres des activités Ajustements liés à IFRS 15 Ajustements liés aux CNR* Chiffres IFRS Librairie multi-clients (valeur nette comptable) 869,8 170,8 - 1 040,6 Autres passifs courants 94,6 157,5 - 252,1

Bilan de clôture au 30 septembre 2018







En millions $ Chiffres des activités Ajustements liés à IFRS 15 Ajustements liés aux CNR* Chiffres IFRS Librairie multi-clients (valeur nette comptable) 902,4 72,6 - 975,0 Autres passifs courants 93,2 58,5 - 151,7 * CNR liées au Plan de Transformation et à la Restructuration Financière Table de passage : chiffres des activités aux chiffres IFRS -

neuf premiers mois de l'année 2018 Compte de résultat (9 mois 2018)







En millions $ Chiffres des activités Ajustements liés à IFRS 15 Ajustements liés aux CNR* Chiffres IFRS Chiffre d'affaires 965,5 33,5 - 999,0 Résultat opérationnel 57,8 (11,1) (42,4) 4,3

Tableau de flux de trésorerie (9 mois 2018)







En millions $ Chiffres des activités Ajustements liés à IFRS 15 Ajustements liés aux CNR* Chiffres IFRS EBITDAs 271,8 33,5 (42,4) 262,9 Variation de BFR et de Provisions (18,4) (33,5) (6,8) (58,7) Cash-Flow Opérationnel 237,2 - (78,4) 158,8

Bilan d'ouverture au 1er janvier 2018







En millions $ Chiffres des activités Ajustements liés à IFRS 15 Ajustements liés aux CNR* Chiffres IFRS Librairie multi-clients (valeur nette comptable) 831,2 119,0 - 950,2 Autres passifs courants 123,1 130,6 - 253,7

Bilan de clôture au 30 septembre 2018







En millions $ Chiffres des activités Ajustements liés à IFRS 15 Ajustements liés aux CNR* Chiffres IFRS Librairie multi-clients (valeur nette comptable) 902,4 72,6 - 975,0 Autres passifs courants 93,2 58,5 - 151,7 * CNR liées au Plan de Transformation et à la Restructuration Financière

Résultats du troisième trimestre 2018 des activités Géologie, Géophysique & Réservoir (GGR) GGR











En millions $ Troisième Trimestre 2017 Second Trimestre 2018 Troisième Trimestre 2018 Variation d'une année sur l'autre Variation d'un trimestre à l'autre Chiffre d'affaires des activités 185,9 203,3 192,2 3% (5)% Géoscience (SIR) 80,4 92,8 93,3 16% 1% Multi-Clients 105,5 110,5 99,0 (6)% (10)% Préfinancements 70,1 23,7 36,0 (49)% 52% Après-ventes 35,4 86,8 63,0 78% (27)% EBITDAs des activités 102 116,8 113,3 11% (3)% Taux de marge 54,8% 57,5% 59,0% 420 bps 150 bps Résultat opérationnel des activités 11,8 64,1 58,8 398% (8)% Taux de marge 6,4% 31,5% 30,6% na (90) bps Mise en équivalence (0,2) (0,3) (0,1) (50)% (67)% Capitaux employés (en milliards $) 2,2 2,2 2,2 na na Autres données clés Flotte allouée aux études multi-clients (%) 33% 39% 59% na na Investissements cash multi-clients (m$) 60,4 54,2 66,9 na na Taux de préfinancement cash multi-clients (%) 131% 44% 54% na na Le chiffre d'affaires des activités de GGR est de 192 millions$, en hausse de 3% d'une année sur l'autre. Le chiffre d'affaires en Géoscience (SIR) est de 93 millions$, en hausse de 16% d'une année sur l'autre, avec une demande globale soutenue pour du traitement-imagerie de haut de gamme pour la délimitation-production des réservoirs. Géographiquement, le marché est en amélioration graduelle dans toutes les régions.

Le chiffre d'affaires en données multi-clients est de 99 millions$, en baisse de 6% d'une année sur l'autre. Les après-ventes ont été élevées dans les bassins actifs, en hausse de 78% d'une année sur l'autre à 63 millions$, mais les préfinancements sont en baisse de 49% d'une année sur l'autre à 36 millions$, impactés par un report sur octobre. Trois navires ont été alloués à des études marines multi-clients en mer du Nord et au Brésil. En terrestre aux Etats-Unis, nous avons terminé l'étude Gini au Texas et débuté l'extension de notre étude Chickasha en Oklahoma qui cible les formations de schiste. L'EBITDAs des activités de GGR est de 113 millions$, en hausse de 11% soit un taux de marge de 59%. Le résultat opérationnel des activités de GGR s'élève à 59 millions$, soit un taux de marge de 31%. Le taux d'amortissement des études multi-clients est à 41%, compte tenu d'un poids plus important des ventes d'études totalement amorties. La valeur nette comptable de la librairie de données multi-clients s'établit à 902 millions$ à fin septembre 2018, répartie 90% marine et 10% terrestre. Les capitaux employés de GGR sont stables à 2,2 milliards$ à fin septembre 2018.

Equipement Equipement











En millions $ Troisième Trimestre 2017 Second Trimestre 2018 Troisième Trimestre 2018 Variation d'une année sur l'autre Variation d'un trimestre à l'autre Chiffre d'affaires des activités 39,8 82,9 94,4 137% 14% Chiffre d'affaires Externe 36,2 70,7 89,3 147% 26% Chiffre d'affaires Interne 3,6 12,2 5,1 42% -58% EBITDAs des activités -8,3 8,6 17,8 na 107% Taux de marge (20,9)% 10,4% 18,9% na na Résultat opérationnel des activités (15,8) 1,0 10,5 na na Taux de marge (39,7)% 1,2% 11,1% na na Capitaux employés (en milliard $) 0,6 0,6 0,6 na na Le chiffre d'affaires des activités de l'Equipement est de 94 millions$, en hausse de 137% d'une année sur l'autre. Les ventes externes sont de 89 millions$, en hausse de 147% d'une année sur l'autre. Les ventes d'équipements terrestre ont représenté 73% des ventes totales, comparé à 63% l'année dernière, soutenues en particulier par des livraisons de traces terrestre et de géophones au Moyen-Orient et en Asie. La demande pour les outils de puits reste forte également, en lien avec le développement du pétrole non-conventionnel aux Etats-Unis. Les ventes d'équipements marine ont représenté 27% des ventes totales, comparé à 37% l'année dernière, dans un marché de l'acquisition de données marines qui reste faible. L'EBITDAs des activités de l'Equipement atteint 18 millions$, soit un taux de marge de 19%. Le résultat opérationnel des activités de l'Equipement est de 11 million$, soit un taux de marge de 11% avec un mix produits favorable et des volumes plus élevés. Les capitaux employés de l'Equipement sont stables à 0,6 milliard$ à fin septembre 2018.

Acquisition de Données Contractuelles Acquisition de Données Contractuelles







En millions $ Troisième Trimestre 2017 Second Trimestre 2018 Troisième Trimestre 2018 Variation d'une année sur l'autre Variation d'un trimestre à l'autre Chiffre d'affaires des activités 98,7 66,9 53,7 (46)% (20)% Chiffre d'affaires externe 98 63,9 51,4 (48)% (20)% Chiffre d'affaires interne 0,7 3,0 2,3 na na Total Acquisition Marine 71,1 39,5 23,7 (67)% (40)% Total Acquisition Terrestre & Multi-Physiques 27,6 27,4 30,0 9% 9% EBITDAs des activités 5,1 2,3 (10,3) na na Taux de marge 5,2% 3,4% (19,2)% na na Résultat opérationnel des activités (7,1) (7,4) (16,6) 134% 124% Taux de marge (7,2)% (11,1)% (30,9)% na na Mise en équivalence (8,2) 3,5 (5,3) (35)% na Capitaux employés (en milliard $) 0,4 0,3 0,3 na na Autres données clés Flotte allouée aux études contractuelles (%) 67% 61% 41% na na Taux de disponibilité des navires (%) 99% 95% 93% na na Taux de production des navires (%) 96% 98% 98% na na Le chiffre d'affaires des activités de l'Acquisition de données contractuelles est de 54 millions$, en baisse de 46% d'une année sur l'autre. Le chiffre d'affaires en Acquisition de données contractuelles Marine est de 24 millions$, en baisse de 67% d'une année sur l'autre. Cette baisse s'explique par un mix différent cette année, alors que nous avions des opérations avec de multiples navires sources à de meilleurs taux l'an dernier. Deux navires ont été actifs en études exclusives, l'un en mer du Nord et l'autre au Brésil.

Le chiffre d'affaires en Acquisition de données contractuelles Terrestre et Multi-Physiques est de 30 millions$, en hausse de 9% d'une année sur l'autre. L'activité a été forte en Afrique du Nord et en Asie pour la Terrestre. Les activités aéroportées (Airborne) profitent de l'amélioration des activités minières. L'EBITDAs des activités de l'Acquisition de données contractuelles s'élève à (10) millions$. Le résultat opérationnel des activités de l'Acquisition de données contractuelles est de (17) millions$, alors que les activités d'acquisition de données contractuelles continuent d'être impactées par des conditions de marché concurrentielles. La contribution de (5) millions$ de nos joint ventures (sociétés mises en équivalence) s'explique principalement par la préparation de projets chez SBGS et Argas ce trimestre. Les capitaux employés de l'Acquisition de données contractuelles sont stables à 0,3 milliard$ à fin septembre 2018.

Ressources Non-Opérées Ressources Non-Opérées











En millions $ Troisième Trimestre 2017 Second Trimestre 2018 Troisième Trimestre 2018 Variation d'une année sur l'autre Variation d'un trimestre à l'autre EBITDAs des activités (1,5) (5,4) (3,9) 160% (28)% Résultat opérationnel des activités (4,4) (5,5) (3,9) (11)% (29)% Mise en équivalence (2,8) (2,1) (2,1) na na Capitaux employés (en milliard $) 0,0 0,1 0,1 na na Le segment des Ressources non-opérées englobe, pour l'EBITDAs et le Résultat Opérationnel, les coûts des actifs non-utilisés. L'EBITDAs des activités des Ressources non-opérées est de (4) millions$. Le résultat opérationnel des activités des Ressources non-opérées s'élève à (4) millions$. Les mises en équivalence incluent la JV Global Seismic Shipping (GSS) que nous détenons à parité avec Eidesvik. Sept navires ont été transférés à GSS au T2 2017, dont trois toujours mis à l'arrêt. Les capitaux employés des Ressources non-opérées sont stables à 0,1 milliard$ à fin septembre 2018.

Résultats financiers du troisième trimestre 2018 Compte de résultat consolidé







En millions $ Troisième Trimestre 2017 Second Trimestre 2018 Troisième Trimestre 2018 Variation d'une année sur l'autre Variation d'un trimestre à l'autre Taux de Change euro/dollar 1,17 1,20 1,17 na na Chiffre d'affaires des activités 320,1 337,9 332,9 4% (1)% GGR 185,9 203,3 192,2 3% (5)% Equipement 39,8 82,9 94,4 137% 14% Acquisition de données contractuelles 98,7 66,9 53,7 (46)% (20)% Eliminations (4,3) (15,2) (7,4) na na Marge brute 17,4 77,7 85,7 393% 10% EBITDAs des activités 89,6 109,7 109,1 22% (1)% GGR 102,0 116,8 113,3 11% (3)% Equipement (8,3) 8,6 17,8 314% 107% Acquisition de données contractuelles 5,1 2,3 (10,3) (302)% (548)% Ressources non-opérées (1,5) (5,4) (3,9) (160)% 28% Coûts Corporate (7,6) (10,2) (8,1) 7% (21)% Eliminations (0,1) (2,4) 0,3 na na CNR hors dépréciations (36,4) (3,4) (5,1) (86)% 50% Résultat opérationnel des activités (24,0) 39,7 40,4 268% 2% GGR 11,8 64,1 58,8 398% (8)% Equipement (15,8) 1,0 10,5 166% 950% Acquisition de données contractuelles (7,1) (7,4) (16,6) (134)% (124)% Ressources non-opérées (4,4) (5,5) (3,9) 11% 29% Coûts Corporate (7,6) (10,2) (8,1) 7% (21)% Eliminations (0,9) (2,3) (0,3) na na CNR (36,4) (3,4) (5,1) (86)% 50% Ajustement lié à IFRS 15 - (10,0) 9,8 na (198)% Résultat opérationnel IFRS (60,4) 26,3 45,1 175% 71% Mises en équivalence (11,2) 1,1 (7,5) (33)% (782)% Coût de l'endettement financier net (68,7) (33,3) (30,3) 56% 9% Autres produits (charges) financiers 4,3 65,2 (4,4) (202)% (107)% Impôts 11,6 (10,2) (4,4) (138)% 57% Résultat net IFRS (124,4) 49,1 (1,5) 99% (103)% Résultat net part du Groupe (124,7) 47,4 (3,2) 97% (107)% Résultat net par action en $ (2,71) 0,07 - na na Résultat net par action en € (2,29) 0,06 0,01 na na Le chiffre d'affaires des activités du Groupe est de 333 millions$, en hausse de 4% d'une année sur l'autre. Les contributions respectives des segments du Groupe ont été de 58% pour GGR, de 27% pour l'Equipement et de 15% pour l'Acquisition de données contractuelles. L'EBITDAs des activités du Groupe est de 109 millions$, soit un taux de marge de 33%. Le résultat opérationnel des activités du Groupe est de 40 millions$, soit un taux de marge de 12%.

Les Charges Non-Récurrentes (CNR) s'élèvent à (5) millions$. L'ajustement lié à IFRS 15, au niveau du résultat opérationnel, est de 10 millions$. Le résultat opérationnel IFRS du Groupe, après CNR et ajustement lié à IFRS 15, est de 45 millions$. Le résultat des sociétés mises en équivalence est de (8) million$ ce trimestre, lié en majeure partie aux contributions négatives des JV SBGS, Argas et GSS ce trimestre. Le coût de la dette s'élève à (30) millions$. Le montant total d'intérêts payés au cours du trimestre atteint (7) millions$. Les autres éléments financiers sont de (4) millions$. Les impôts sont de (4) millions$. Le résultat net IFRS est de (2) millions$. Le résultat net part du Groupe, après prise en compte des intérêts minoritaires, est négatif à hauteur de (3) millions$/ positif à hauteur de 5 millions€ - cette différence s'expliquant par la méthode de conversion des devises dans les comptes consolidés.

Cash-Flow Tableau de flux de trésorerie







En millions $ Troisième Trimestre 2017 Second Trimestre 2018 Troisième Trimestre 2018 Variation d'une année sur l'autre Variation d'un trimestre à l'autre EBITDAs des activités 89,6 109,7 109,1 22% (1)% Impôts & taxes payés (0,2) (8,3) (5,2) N/A (37)% Variation de BFR et de Provisions des activités (4,8) (22,9) (26,5) (452)% (16)% Autres éléments (15,4) 16,6 1,9 112% (89)% Cash-flow opérationnel des activités 69,2 95,1 79,3 15% (17)% Intérêts versés de la dette (14,5) (17,7) (7,0) (52)% (60)% Investissements (67,0) (87,2) (90,6) 35% 4% Industriels (5,8) (24,9) (16,7) 188% (33)% R&D (7,5) (8,1) (7,0) (7)% (14)% Cash multi-clients (53,7) (54,2) (66,9) 25% 23% MC marine (48,3) (47,7) (54,2) 12% 14% MC terrestre (5,4) (6,5) (12,7) 135% 95% Produits des cessions d'actifs 1,4 0,5 1,3 (7)% 160% Cash-flow libre des activités (10,9) (9,3) (17,0) (56)% (83)% CNR versées 24,6 (10,2) (12,5) (151)% 23% Cash-flow libre IFRS 13,7 (19,5) (29,5) (315)% (51)% Eléments spécifiques 6,6 (28,2) (1,1) (117)% 96% Impact des variations de change et autres variations (94,0) (8,9) (22,4) 76% (152)% Variation de la dette nette (73,7) (56,6) (53,0) 28% 6% Dette nette 2 570,7 715,9 768,9 (70)% 7% Le cash-flow opérationnel des activités s'établit à 79 millions$ comparé à 69 millions$ au troisième trimestre 2017. En incluant les CNR cash de (13) millions$, le cash-flow opérationnel IFRS s'établit à 67 millions$. Les investissements du Groupe sont de 91 millions$, en hausse de 35% d'une année sur l'autre: Les investissements industriels s'élèvent à 17 millions$, en hausse de 188% d'une année sur l'autre

Les investissements en recherche et développement s'élèvent à 7 millions$, en baisse de 7% d'une année sur l'autre

Les investissements cash multi-clients s'élèvent à 67 millions$, en hausse de 25% d'une année sur l'autre, avec un taux de préfinancement cash de 54% Après paiement des charges d'intérêts et des investissements, le cash-flow libre des activités est de (17) millions$ ce trimestre contre (11) millions$ au troisième trimestre 2017. Après CNR cash, le cash-flow libre IFRS est de (30) millions$.

Résultats financiers des neufs premiers mois 2018 Compte de résultat consolidé







En millions $ Fin septembre 2017 Fin septembre

2018 Variation d'une année sur l'autre Taux de Change euro/dollar 1,11 1,20 na Chiffre d'affaires des activités 919,3 965,5 5% GGR 564,6 580,6 3% Equipement 125,2 243,0 94% Acquisition de données contractuelles 247,2 181,9 (26)% Eliminations (17,7) (40,0) na Marge brute 23,4 181,4 675% EBITDAs des activités 238,3 271,8 14% GGR 321,5 327,0 2% Equipement (22,5) 23,8 206% Acquisition de données contractuelles (21,0) (33,1) (58)% Ressources non-opérées (11,5) (16,3) (42)% Coûts Corporate (24,0) (26,4) 10% Eliminations (4,2) (3,2) na CNR hors dépréciations (160,8) (42,4) (74)% Résultat opérationnel des activités (94,7) 57,8 161% GGR 67,4 161,3 139% Equipement (44,8) 1,6 104% Acquisition de données contractuelles (58,4) (58,4) 0% Ressources non-opérées (30,0) (16,4) 45% Coûts Corporate (24,0) (26,4) 10% Eliminations (4,9) (3,9) na CNR (160,8) (42,4) (74)% Ajustement lié à IFRS 15 - (11,1) na Résultat opérationnel IFRS (255,5) 4,3 102% Mises en équivalence (11,2) (5,1) (54)% Coût de l'endettement financier net (164,2) (96,8) 41% Autres produits (charges) financiers 3,2 823,6 na Impôts (11,5) (31,8) (177)% Résultat net IFRS (439,2) 694,2 258% Résultat net part du Groupe (438,0) 689,4 na Résultat net par action en $ (9,51) 1,22 na Résultat net par action en € (8,60) 1,02 na Le chiffre d'affaires des activités du Groupe est de 966 millions$, en hausse de 5% d'une année sur l'autre et confirme une amélioration progressive du marché. Les contributions respectives des segments du Groupe ont été de 60% pour GGR, de 22% pour l'Equipement et de 18% pour l'Acquisition de données contractuelles. L'EBITDAs des activités du Groupe est de 272 millions$, en hausse de 14%, soit un taux de marge de 28%. Le résultat opérationnel des activités du Groupe est de 58 millions$, en hausse de 161%, soit un taux de marge de 6%. Le résultat opérationnel du segment GGR est de 161 millions$, en hausse de 139%, soit un taux de marge de 28%. Géoscience a fait preuve, pour toutes les activités, d'une bonne performance. Les ventes Multi-Clients se sont établies à 294 millions$. Les ventes de multi-clients marine ont été les plus fortes en mer du Nord et au Brésil. Le taux d'amortissement des études multi-clients a été de 42% . Le résultat opérationnel du segment Equipement est de retour à l'équilibre à 2 millions$, grâce à une solide augmentation de l'activité terrestre.

Le résultat opérationnel du segment Acquisition de données contractuelles est négatif à (58) millions$, du fait de conditions de marché générales toujours faibles. La flotte a eu une bonne performance opérationnelle avec des taux élevés de disponibilité de 94% et de production de 97%. 54% de notre flotte a été dédiée au marché exclusif sur les neuf premiers mois de l'année 2018.

Le résultat opérationnel du segment des Ressources Non-Opérées est de (16) millions$. Les Charges Non-Récurrentes (CNR) s'élèvent à (42) millions$, réparties entre : (15) millions$ de frais liés à la restructuration financière; et

(27) millions$ d'autres charges liées au Plan de Transformation. L'ajustement lié à IFRS 15, au niveau du résultat opérationnel, est de (11) millions$. Le résultat opérationnel IFRS du Groupe, après CNR et ajustement lié à IFRS 15, est de 4 millions$. Le résultat des sociétés mises en équivalence est de (5) millions$ pour les neuf premiers mois de l'année, lié en majeure partie aux contributions négatives de la JV GSS. Le coût de la dette s'élève à (97) millions$. Le montant total d'intérêts payés au cours des neuf premiers mois atteint (39) millions$. Les autres éléments financiers sont positifs à 824 millions$, répartis ainsi : 771 millions$ dû à l'impact fortement positif de la restructuration financière;

74 millions$ de produits exceptionnels principalement dus à un effet de change positif associé au changement de notre position de change Euro/Dollars au bilan. Cela est lié à la restructuration financière, ainsi qu'au refinancement des obligations de premier rang. Notre exposition Euro/Dollars au bilan a été drastiquement réduite à fin juin; et

(21) millions$ de coûts de refinancement des obligations de premier rang. Les impôts sont de (32) millions$. Le résultat net IFRS est de 694 millions$. Après prise en compte des intérêts minoritaires, le résultat net part du Groupe est un gain de 689 millions$/ 576 millions€.

Cash-Flow Tableau de flux de trésorerie







En millions $ Fin septembre 2017 Fin septembre

2018 Variation d'une année sur l'autre EBITDAs des activités 238,3 271,8 14% Impôts & taxes payés 1,6 (16,4) na Variation de BFR et de Provisions des activités (49,4) (18,4) 63% Autres éléments (34,7) 0,2 101% Cash-flow opérationnel des activités 155,8 237,2 52% Intérêts versés de la dette (72,2) (38,8) (46)% Investissements (212,2) (268,3) 26% Industriels (28,1) (62,1) 121% R&D (22,1) (23,1) 5% Cash multi-clients (162,0) (183,1) 13% MC marine (143,8) (155,2) 8% MC terrestre (18,2) (27,9) 53% Produits des cessions d'actifs 19,5 3,7 (81)% Cash-flow libre des activités (109,1) (66,2) 39% CNR versées (74,9) (78,4) 5% Cash-flow libre IFRS (184,0) (144,6) 21% Eléments spécifiques 7,1 (26,6) na Produits nets de l'augmentation de capital - 127,2 na Impact des variations de change et autres variations (82,2) 1 915,0 na Variation de la dette nette (259,1) 1 871,0 822% Dette nette 2 570,7 768,9 (70)% Le cash-flow opérationnel des activités s'établit à 237 millions$ comparé à 156 millions$ pour les neuf premier mois de 2017. En incluant les CNR cash de (78) millions$, le cash-flow opérationnel IFRS s'établit à 159 millions$. Les investissements du Groupe sont de 268 millions$, en hausse de 26% d'une année sur l'autre: Les investissements industriels s'élèvent à 62 millions$, en hausse de 121% d'une année sur l'autre pour préparer la reprise du marché Géoscience et Equipement.

Les investissements en recherche et développement s'élèvent à 23 millions$, en hausse de 5% d'une année sur l'autre

Les investissements cash multi-clients s'élèvent à 183 millions$, en hausse de 13% d'une année sur l'autre, avec un taux de préfinancement cash de 59% Après paiement des charges d'intérêts et des investissements, le cash-flow libre des activités est de (66) millions$ contre (109) millions$ pour les neuf premiers mois de 2017. Après CNR cash, principalement liées au paiement des frais de restructuration, le cash-flow libre IFRS est de (145) millions$. Bilan La dette brute du Groupe s'établit à 1,181 milliard$ à fin septembre 2018. La trésorerie disponible est de 412 millions$. La dette nette ressort ainsi à 769 millions$. La liquidité du Groupe atteint 412 millions$ à fin septembre 2018.

Conférence téléphonique T3 2018

Une conférence téléphonique analystes en langue anglaise est programmée ce jour à 8h30 (Paris) - 7h30 (Londres) Pour accéder à la conférence en direct, merci de vous connecter à l'audio webcast : Depuis votre ordinateur sur le site:



www.cgg.com







Une rediffusion de cette conférence téléphonique sera disponible via l'audio webcast sur le site internet www.cgg.com.

Pour les analystes, merci de composer 5 à 10 minutes avant l'heure prévue l'un des numéros suivants : Appels France

Appels UK

Code +33(0) 1 76 77 22 74

+44(0) 330 336 9105

A propos de CGG : CGG (www.cgg.com) est un leader mondial de Géosciences entièrement intégré qui offre des compétences de premier plan en géologie, géophysique, caractérisation et développement de réservoirs à une base élargie de clients, principalement dans le secteur de l'exploration et de la production des hydrocarbures. Nos trois segments, Equipement, Acquisition et Géologie, Géophysique & Réservoir (GGR) interviennent sur l'ensemble de la chaine de valeur de l'exploration à la production des ressources naturelles. CGG emploie près de 5 200 personnes dans le monde, toutes animées par la Passion des Géosciences, qui collaborent étroitement pour apporter les meilleures solutions à nos clients. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN: 0013181864).



Contacts Direction Communications &

Relations Investisseurs

Christophe Barnini

Tél: + 33 1 64 47 38 11

E-Mail: invrelparis@cgg.com



Relations Investisseurs

Matthieu Lugez

Tél: +33 1 64 47 35 46

E-mail: invrelparis@cgg.com







ETATS FINANCIERS CONSOLIDES AU 30 SEPTEMBRE 2018

ETAT DE SITUATION FINANCIERE CONSOLIDE NON AUDITES Montants en millions de dollars US, sauf indication contraire 30 septembre 2018 31 décembre 2017 ACTIF Trésorerie et équivalents de trésorerie 412,2 315,4 Clients et comptes rattachés, nets (2) 403,4 522,6 Stocks et travaux en cours, nets 235,5 239,3 Créances d'impôt 71,1 61,6 Autres actifs courants, nets 98,9 117,0 Actifs détenus en vue de la vente 14,6 14,6 Total actif courant 1 235,7 1 270,5 Impôts différés actif (2) 18,4 21,9 Participations et autres immobilisations financières, nettes 66,8 62,6 Sociétés mises en équivalence 187,7 192,7 Immobilisations corporelles, nettes 312,8 330,3 Immobilisations incorporelles, nettes (2) 1 270,9 1 152,2 Ecarts d'acquisition des entités consolidées, nets 1 230,7 1 234,0 Total actif non-courant 3 087,3 2 993,7 TOTAL ACTIF 4 323,0 4 264,2 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Concours bancaires court terme 0,2 0,2 Dettes financières - part court terme(1) 35,2 2 902,8 Fournisseurs et comptes rattachés 131,2 169,9 Dettes sociales 120,2 153,6 Impôts sur les bénéfices à payer 41,2 38,7 Acomptes clients 34,8 25,9 Provisions - part court terme 48,2 58,3 Passifs courants associés avec les créances cédées - 9,8 Autres passifs courants (2) 151,7 123,1 Total passif courant 562,7 3 482,3 Impôts différés passif (2) 45,8 62,0 Provisions - part long terme 110,6 121,6 Dettes financières - part long terme (1) 1 145,7 52,3 Autres passifs non courants 13,1 17,9 Total dettes et provisions non-courantes 1 315,2 253,8 Capital social : 829 568 135 actions autorisées et 709 942 880 émises au nominal de 0,01 € au 30 septembre 2018 et 22 133 149 au 31 décembre 2017 8,7 20,3 Primes d'émission et d'apport (1) 3 184,7 1 850,0 Réserves (1) (2) (686,9) (1 354,6) Autres réserves (32,0) 37,6 Titres d'autocontrôle (20,1) (20,1) Résultats directement enregistrés en capitaux propres (0,1) (0,8) Ecarts de conversion (50,8) (43,3) Total capitaux propres - attribuable aux actionnaires de la société mère 2 403,5 489,1 Participations ne donnant pas le contrôle 41,6 39,0 Total capitaux propres (1) 2 445,1 528,1 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 4 323,0 4 264,2 Les taux de clôture au 30 septembre 2018 et au 31 décembre 2017 étaient respectivement de 1,1575 US$ pour 1 Euro et de 1,1993 US$ pour 1 Euro. (1) Voir la note 2 de nos états financiers intermédiaires pour plus d'informations sur l'impact de la restructuration financière du 21 février 2018, (2) Voir les notes 1 et 3 de nos états financiers intermédiaires pour plus d'information sur l'impact d'« IFRS 15 - Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients ». COMPTES DE RESULTAT INTERMEDIAIRES CONSOLIDES NON AUDITES Neuf mois clos le 30 septembre Montants en millions de dollars US, excepté pour les données par actions ou indication contraire 2018 2017 Chiffres d'affaires (1) 999,0 919,3 Autres produits des activités ordinaires 1,1 0,7 Total produits des activités ordinaires 1 000,1 920,0 Coût des ventes (1) (829,8) (896,6) Marge brute 170,3 23,4 Coûts nets de recherche et développement (21,6) (21,4) Frais commerciaux (38,9) (41,0) Frais généraux et administratifs (63,6) (59,2) Autres produits et charges, nets (41,9) (157,3) Résultat d'exploitation 4,3 (255,5) Coût de l'endettement financier brut (98,7) (166,3) Produits financiers sur la trésorerie 1,9 2,1 Coût de l'endettement financier net (96,8) (164,2) Autres produits (charges) financiers (2) 823,6 3,2 Résultat avant impôt des entreprises intégrées 731,1 (416,5) Impôts sur les bénéfices (1) (31,8) (11,5) Résultat net des entreprises intégrées 699,3 (428,0) Résultat des sociétés mises en équivalence (5,1) (11,2) Résultat net de l'ensemble consolidé 694,2 (439,2) Attribué aux : Actionnaires $ 689,4 (438,0) Actionnaires (3) € 575,9 (396,1) Participations ne donnant pas le contrôle $ 4,8 (1,2) Nombre moyen pondéré d'actions émises (4) 565 906 800 46 038 296 Nombre moyen pondéré d'actions potentielles liées aux stock-options (5) - - Nombre moyen pondéré d'actions potentielles liées à l'attribution d'actions gratuites (5) - - Nombre moyen pondéré d'actions potentielles liées aux obligations convertibles - - Nombre moyen pondéré d'actions potentielles liées aux bons de souscriptions 6 898 627 - Nombre moyen ajusté des actions potentielles liées aux instruments ayant un effet dilutif (4) 572 805 427 46 038 296 Résultat net par action (4) - Base $ 1,22 (9,51) - Base (3) € 1,02 (8,60) - Dilué $ 1,20 (9,51) - Dilué (3) € 1,01 (8,60) Voir les notes 1 et 3 de nos états financiers intermédiaires pour plus d'information sur l'impact d'« IFRS 15 - Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients ». Voir la note 2 de nos états financiers intermédiaires pour plus d'informations sur l'impact de la restructuration financière. Converti au taux moyen de 1,1972US$ et 1,1058US$ pour 1 Euro respectivement aux 30 septembre 2018 et 2017. Le calcul du résultat net par action de base et dilué de 2017 a été ajusté suite à l'augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription réalisée par CGG SA le 21 février 2018. Le nombre d'actions ordinaires émises a été ajusté rétrospectivement.. Dès lors que le résultat de l'exercice 2017 est une perte, les plans d'attribution de stock-options et d'actions gratuites sous condition de performance ont un effet relutif. Par conséquent les actions potentielles liées à ces instruments de capitaux propres n'ont pas été retenues dans la détermination du nombre moyen ajusté des actions potentielles, ni dans la détermination de la perte nette diluée par action.

COMPTES DE RESULTAT INTERMEDIAIRES CONSOLIDES NON AUDITES 3ème trimestre Montants en millions de dollars US, excepté pour les données par actions ou indication contraire 2018 2017 Chiffre d'affaires (1) 439,1 320,1 Autres produits des activités ordinaires 0,4 - Total produits des activités ordinaires 439,5 320,1 Coût des ventes (1) (344,0) (302,7) Marge brute 95,5 17,4 Coûts nets de recherche et développement (6,6) (5,6) Frais commerciaux (12,5) (13,9) Frais généraux et administratifs (20,0) (19,2) Autres produits et charges, nets (11,3) (39,1) Résultat d'exploitation 45,1 (60,4) Coût de l'endettement financier brut (30,9) (69,2) Produits financiers sur la trésorerie 0,6 0,5 Coût de l'endettement financier net (30,3) (68,7) Autres produits (charges) financiers (4,4) 4,3 Résultat avant impôt des entreprises intégrées 10,4 (124,8) Impôts sur les bénéfices (1) (4,4) 11,6 Résultat net des entreprises intégrées 6,0 (113,2) Résultat des sociétés mises en équivalence (7,5) (11,2) Résultat net de l'ensemble consolidé (1,5) (124,4) Attribué aux : Actionnaires $ (3,2) (124,7) Actionnaires (4) € 4,6 (105,6) Participations ne donnant pas le contrôle $ 1,7 0,3 Nombre moyen pondéré d'actions émises (2) 706 403 381 46 038 296 Nombre moyen pondéré d'actions potentielles liées aux stock-options (3) - - Nombre moyen pondéré d'actions potentielles liées à l'attribution d'actions gratuites (3) - - Nombre moyen pondéré d'actions potentielles liées aux obligations convertibles - - Nombre moyen pondéré d'actions potentielles liées aux bons de souscriptions 4 003 218 - Nombre moyen ajusté des actions potentielles liées aux instruments ayant un effet dilutif (2) 710 406 599 46 038 296 Résultat net par action (2) - Base $ 0,00 (2,71) - Base (4) € 0,01 (2,29) - Dilué $ 0,00 (2,71) - Dilué (4) € 0,01 (2,29) Voir les notes 1 et 3 de nos états financiers intermédiaires pour plus d'information sur l'impact d'« IFRS 15 - Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients ». Le calcul du résultat net par action de base et dilué de 2017 a été ajusté suite à l'augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription réalisée par CGG SA le 21 février 2018. Le nombre d'actions ordinaires émises a été ajusté rétrospectivement. Dès lors que le résultat de l'exercice 2017 est une perte, les plans d'attribution de stock-options et d'actions gratuites sous condition de performance ont un effet relutif. Par conséquent les actions potentielles liées à ces instruments de capitaux propres n'ont pas été retenues dans la détermination du nombre moyen ajusté des actions potentielles, ni dans la détermination de la perte nette diluée par action. Correspond à la différence entre les données au 30 septembre moins le premier semestre en euros.

ANALYSE PAR SECTEUR D'ACTIVITE NON AUDITEE Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2018 En millions de dollars US sauf pour les actifs et les capitaux employés

(en milliards de dollars US) Acqui

sition

de Données Contrac

tuelles Ressour

ces Non

Opérées GGR Equi

pement Elimi

nations

et

Autres Données

des

activités Ajuste

ments

IFRS 15 Plan de Transfor

mation / Restructuration Financière Total Consolidé /

Données Publiées Chiffre d'affaires tiers 175,7 - 580,6 209,2 - 965,5 33,5 - 999,0 Chiffre d'affaires inter-secteur 6,2 - - 33,8 (40,0) - - - - Chiffre d'affaires total 181,9 - 580,6 243,0 (40,0) 965,5 33,5 - 999,0 Dotation aux amortissements (hors multi-clients) (25,0) (0,1) (57,7) (22,2) (0,3) (105,3) - - (105,3) Dotation aux amortissements multi-clients - - (124,2) - - (124,2) (44,6) - (168,8) Résultat d'exploitation (2) (58,4) (16,4) 161,3 1,6 (30,3) 57,8 (11,1) (42,4) 4,3 EBITDAS (33,1) (16,3) 327,0 23,8 (29,6) 271,8 33,5 (42,4) 262,9 Résultat des sociétés mises en équivalence (1) 3,5 (7,7) (0,9) - - (5,1) - - (5,1) Résultat avant intérêts et taxes (2) (54,9) (24,1) 160,4 1,6 (30,3) 52,7 (11,1) (42,4) (0,8) Acquisition d'immobilisations

(hors multi-clients) (3) 20,3 - 40,5 19,8 4,6 85,2 - - 85,2 Investissement en trésorerie dans les études multi-clients-clients, nettes de trésorerie - - 183,1 - - 183,1 - - 183,1 Capitaux employés 0,3 0,1 2,2 0,6 - 3,2 - - 3,2 Total Actif 0,4 0,1 2,6 0,7 - 3,8 - - 3,8

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2017 En millions de dollars US sauf pour les actifs et les capitaux employés

(en milliards de dollars US) Acquisi

tionde Données Contrac

tuelles Ressour

ces Non

Opérées GGR Equi

pement Elimi

nations

et

Autres Données

des

activités Plan de

Transfor

mation Total Consolidé / Données Publiées Chiffre d'affaires tiers 245,1 - 564,6 109,6 - 919,3 - 919,3 Chiffre d'affaires inter-secteur 2,1 - - 15,6 (17,7) - - - Chiffre d'affaires total 247,2 - 564,6 125,2 (17,7) 919,3 - 919,3 Dotation aux amortissements (hors multi-clients) (37,2) (18,4) (61,1) (22,3) (0,7) (139,7) - (139,7) Dotation aux amortissements multi-clients - - (212,5) - - (212,5) - (212,5) Résultat d'exploitation (2) (58,4) (30,0) 67,4 (44,8) (28,9) (94,7) (160,8) (255,5) EBITDAS (21,0) (11,5) 321,5 (22,5) (28,2) 238,3 (160,8) 77,5 Résultat des sociétés mises en équivalence (1) (5,4) (5,6) (0,2) - - (11,2) - (11,2) Résultat avant intérêts et taxes (2) (63,8) (35,6) 67,2 (44,8) (28,9) (105,9) (160,8) (266,7) Acquisition d'immobilisations

(hors multi-clients) (3) 9,7 - 30,1 9,9 0,5 50,2 - 50,2 Investissement en trésorerie dans les études multi-clients-clients, nettes de trésorerie - - 162,0 - - 162,0 - 162,0 Capitaux employés 0,4 - 2,2 0,6 - 3,2 - 3,2 Total Actif 0,6 0,1 2,6 0,6 - 3,9 - 3,9 Le résultat opérationnel des sociétés mises en équivalence s'élève à 5,0 millions de dollars US pour les neuf mois clos le 30 septembre 2018 contre 5,7 millions de dollars US pour la période comparable 2017.

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2018, la colonne « Eliminations et Autres » inclut des frais de siège d'un montant de (26,4) millions de dollars US et des éliminations inter-secteurs pour (3,9) millions de dollars US. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2017, la colonne « Eliminations et Autres » incluait des frais de siège d'un montant de (24,0) millions de dollars US et des éliminations inter-secteurs pour (4,9) millions de dollars US.

Les acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles comprennent des coûts de développement capitalisés de (23,1) millions de dollars US pour les neuf mois clos le 30 septembre 2018 et (22,1) millions de dollars US pour les neuf mois clos le 30 septembre 2017. La colonne « Eliminations et Autres » correspond à la variation des fournisseurs d'immobilisations.

ANALYSE PAR SECTEUR D'ACTIVITE NON AUDITEE Pour le trimestre clos le 30 septembre 2018 En millions de dollars US sauf pour les actifs et les capitaux employés

(en milliards de dollars US) Acqui

sition

de Données Contrac

tuelles Ressour

ces Non

Opérées GGR Equi

pement Elimi

nations

et

Autres Données

des

activités Ajuste

ments

IFRS 15 Plan de Transfor

mation / Restructuration Financière Total Consolidé /

Données Publiées Chiffre d'affaires tiers 51,4 - 192,2 89,3 - 332,9 106,2 - 439,1 Chiffre d'affaires inter-secteur 2,3 - - 5,1 (7,4) - - - - Chiffre d'affaires total 53,7 - 192,2 94,4 (7,4) 332,9 106,2 - 439,1 Dotation aux amortissements (hors multi-clients) (6,1) - (20,0) (7,4) (0,1) (33,6) - - (33,6) Dotation aux amortissements multi-clients - - (40,4) - - (40,4) (96,4) - (136,8) Résultat d'exploitation (2) (16,6) (3,9) 58,8 10,5 (8,4) 40,4 9,8 (5,1) 45,1 EBITDAS (10,3) (3,9) 113,3 17,8 (7,8) 109,1 106,2 (5,1) 210,2 Résultat des sociétés mises en équivalence (1) (5,3) (2,1) (0,1) - - (7,5) - - (7,5) Résultat avant intérêts et taxes (2) (21,9) (6,0) 58,7 10,5 (8,4) 32,9 9,8 (5,1) 37,6 Acquisition d'immobilisations

(hors multi-clients) (3) 1,1 - 10,9 8,6 3,1 23,7 - - 23,7 Investissement en trésorerie dans les études multi-clients-clients, nettes de trésorerie - - 66,9 - - 66,9 - - 66,9

Pour le trimestre clos le 30 septembre 2017 En millions de dollars US sauf pour les actifs et les capitaux employés

(en milliards de dollars US) Acqui

sition

de Données Contrac

tuelles Ressour

ces Non

Opérées GGR Equi

pement Elimi

nations

et

Autres Données

des

activités Plan de Transfor

mation Total Consolidé / Données Publiées Chiffre d'affaires tiers 98,0 - 185,9 36,2 - 320,1 - 320,1 Chiffre d'affaires inter-secteur 0,7 - - 3,6 (4,3) - - - Chiffre d'affaires total 98,7 - 185,9 39,8 (4,3) 320,1 - 320,1 Dotation aux amortissements (hors multi-clients) (12,1) (2,8) (20,9) (7,6) (0,7) (44,1) - (44,1) Dotation aux amortissements multi-clients - - (75,9) - - (75,9) - (75,9) Résultat d'exploitation (2) (7,1) (4,4) 11,8 (15,8) (8,5) (24,0) (36,4) (60,4) EBITDAS 5,1 (1,5) 102,0 (8,3) (7,7) 89,6 (36,4) 53,2 Résultat des sociétés mises en équivalence (1) (8,2) (2,8) (0,2) - - (11,2) - (11,2) Résultat avant intérêts et taxes (2) (15,3) (7,2) 11,6 (15,8) (8,5) (35,2) (36,4) (71,6) Acquisition d'immobilisations

(hors multi-clients) (3) 1,7 - 8,3 2,1 1,2 13,3 - 13,3 Investissement en trésorerie dans les études multi-clients-clients, nettes de trésorerie - - 53,7 - - 53,7 - 53,7 Le résultat opérationnel des sociétés mises en équivalence s'élève à (3,9) millions de dollars US pour le 3e trimestre 2018 contre 3,0 millions de dollars US pour le 3e trimestre 2017.

Pour le 3e trimestre 2018, la colonne « Eliminations et Autres » inclut des frais de siège d'un montant de (8,1) millions de dollars US et des éliminations inter-secteurs pour (0,3) millions de dollars US. Pour le 3e trimestre 2017, la colonne « Eliminations et Autres » incluait des frais de siège d'un montant de (7,6) millions de dollars US et des éliminations inter-secteurs pour (0,9) millions de dollars US.

Les acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles comprennent des coûts de développement capitalisés de (7,0) millions de dollars US pour le 2e trimestre 2018 contre (7,5) millions de dollars US pour le 3e trimestre 2017. La colonne « Eliminations et Autres » correspond à la variation des fournisseurs d'immobilisations.

TABLEAUX DES FLUX DE TRESORERIE INTERMEDIAIRES CONSOLIDES NON AUDITES Neuf mois clos le 30 septembre Montants en millions de dollars US 2018 2017 EXPLOITATION Résultat net de l'ensemble consolidé (1) 694,2 (439,2) Amortissements et dépréciations 105,3 139,7 Amortissements et dépréciations des études multi-clients (1) 168,8 212,5 Amortissements et dépréciations capitalisés en études multi-clients (17,2) (19,6) Augmentation (diminution) des provisions (10,6) (18,7) Charges liées aux stock-options 1,7 0,4 Plus ou moins-values de cessions d'actif 0,3 (28,0) Résultat des mises en équivalence 5,1 11,2 Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence - 2,0 Autres éléments sans impact sur les flux de trésorerie (2) (852,9) 52,7 Flux de trésorerie net incluant le coût de la dette et la charge d'impôt 94,7 (87,0) Annulation du coût de la dette financière 96,8 164,2 Annulation de la charge d'impôt (1) 31,8 11,5 Flux de trésorerie net hors coût de la dette et charge d'impôt 223,3 88,7 Impôt décaissé (16,4) 41,6 Flux de trésorerie net avant variation du besoin en fonds de roulement 206,9 130,3 Variation du besoin en fonds de roulement (48,1) - (augmentation) diminution des clients et comptes rattachés (1) 32,4 (71,7) - (augmentation) diminution des stocks et travaux en cours 3,6 4,2 - (augmentation) diminution des autres actifs circulants 16,6 (28,6) - augmentation (diminution) des fournisseurs et comptes rattachés (33,5) 2,8 - augmentation (diminution) des autres passifs circulants (67,2) 43,9 - impact du change sur les actifs et passifs financiers - - Flux de trésorerie provenant de l'exploitation 158,8 80,9 INVESTISSEMENT Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles, nette des variations de fournisseurs d'immobilisations, hors études multi-clients (85,2) (50,2) Investissement en trésorerie dans les études multi-clients (183,1) (162,0) Valeurs de cession des immobilisations corporelles et incorporelles 3,7 19,5 Plus ou moins-values sur immobilisations financières - 4,5 Acquisition de titres consolidés, nette de trésorerie acquise - - Variation des prêts et avances donnés/reçus (0,4) (1,5) Variation des subventions d'investissement - - Variation des autres actifs financiers non courants (7,1) 4,5 Flux de trésorerie affectés aux investissements (272,1) (185,2) FINANCEMENT Remboursement d'emprunts (195,6) (25,6) Nouveaux emprunts 336,5 2,3 Paiement du principal des contrats de crédit-bail (4,3) (4,4) Augmentation (diminution) nette des découverts bancaires (0,1) (1,6) Charges d'intérêt payées (38,8) (72,2) Augmentation de capital : - - par les actionnaires de la société mère 129,1 - - par les participations ne donnant pas le contrôle - - Dividendes versés et remboursement de capital : - aux actionnaires - - - aux participations ne donnant pas le contrôle des sociétés intégrées - - Acquisition et cession des titres d'autocontrôle - - Flux de trésorerie provenant des opérations de financement 226,8 (101,5) Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie (16,7) 7,7 Incidence des variations de périmètre - (7,5) Variation de trésorerie 96,8 (205,6) Trésorerie à l'ouverture 315,4 538,8 Trésorerie à la clôture 412,2 333,2 Voir les notes 1 et 3 de nos états financiers intermédiaires pour plus d'information sur l'impact d'« IFRS 15 - Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients ». Incluent les impacts non-cash sur l'état des résultats consolidés de notre restructuration financière du 21 février 2018. Voir la note 2 de nos états financiers intermédiaires pour plus d'informations.

