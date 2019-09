CGG : CGG livre une étude intégrée à Kuwait Gulf Oil Company 5 mois avant le délai prévu

CGG livre une étude intégrée à Kuwait Gulf Oil Company 5 mois avant le délai prévu

Paris, France – le 18 septembre 2019

CGG annonce ce jour la fin, avec cinq mois d’avance, de l’étude intégrée attribuée par la Kuwait Gulf Oil Company (KGOC) début 2017 à sa division Géoscience. L’objectif principal de cette étude était d’identifier le potentiel de développement des ressources naturelles de cette région mature située dans la zone neutre Koweït-Arabie Saoudite.

L’étude des prospects d’exploration et des opportunités de développement a été réalisée par l’équipe Géoscience de CGG à Houston en collaboration avec des experts de KGOC.

L’équipe projet a travaillé ensemble pour intégrer les jeux de données sismiques 3D récentes avec des données géologiques, pétro-physiques et de production pour fournir au final une liste validée des potentiels prospects d’exploration dans la zone neutre ainsi que des développements potentiels détaillés de chaque champ de production.

Mohammad Al-Haimer, directeur pour le Projet d’Exploration Koweït, KGOC, a déclaré : « Il s’agit d’un projet prestigieux et très important pour KGOC et nous sommes extrêmement satisfaits du travail réalisé par CGG avec nos experts. Nous avons été particulièrement impressionnés par les capacités de géosciences intégrées de CGG, par son expertise dans ce type de projet et par le transfert de connaissances tout au long du projet. Nous disposons maintenant d'un portefeuille de cibles pétrolières et gazières crédibles pour mener dès 2020 une campagne d'exploration prolongée de cinq ans. De plus, nous sommes heureux que le travail ait généré un dépôt de brevet conjoint basé sur les connaissances et les données de KGOC ainsi que sur les savoir-faire, les processus de travail et les logiciels du CGG. »

Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir livré cette étude intégrée de grande envergure à KGOC bien avant la date d’échéance prévue. Notre équipe Géoscience s’est appuyé sur l’ensemble de son expertise depuis l’analyse géologique, la physique des roches et l’inversion sismique jusqu’à l’identification des prospects et l’analyse des paramètres de production, pour livrer un portefeuille d’exploration de qualité dans cette zone neutre Koweït-Arabie Saoudite. Nous sommes fiers d'avoir apporté à KGOC nos connaissances et une valeur ajoutée pour atteindre ses futurs objectifs commerciaux. »

