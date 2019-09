CGG : Chiffre d'Affaires des Activités du T3 2019 attendu au-delà de 350m$ Révisions à la Hausse des Objectifs Financiers 2019

Chiffre d’Affaires des Activités du T3 2019 attendu au-delà de 350m$ Révisions à la Hausse des Objectifs Financiers 2019

Paris, France – le 2 septembre 2019

CGG annonce ce jour que le chiffre d’affaires des activités du Groupe au troisième trimestre 2019 devrait dépasser 350m$, en raison de fortes ventes multi-clients (y compris frais de transfert) de l’ordre de 160m$ et d’une demande soutenue en Géoscience et Équipement.

Sur la base de ces estimations et compte-tenu d’une bonne activité commerciale, le Groupe CGG revoit à la hausse ses objectifs financiers pour 2019. Ainsi, le chiffre d’affaires des activités devrait augmenter de plus de 10% d’une année sur l’autre, la marge d’EBITDAs est prévue autour de 50% et le résultat d’exploitation 2019 de l’ordre 200m$.

Par conséquence CGG prévoit un cash-flow net du Groupe positif sur l’année 2019, soit la première génération de cash annuelle positive depuis 2012.

A propos de CGG :

CGG ( www.cgg.com ) est un leader mondial de Géosciences entièrement intégré qui offre des compétences de premier plan en géologie, géophysique, caractérisation et développement de réservoirs à une base élargie de clients, principalement dans le secteur de l’exploration et de la production des hydrocarbures. Nos trois activités, Equipement, Acquisition et Géologie, Géophysique & Réservoir (GGR) interviennent sur l’ensemble de la chaine de valeur de l’exploration à la production des ressources naturelles. CGG emploie près de 5 100 personnes dans le monde, toutes animées par la Passion des Géosciences, qui collaborent étroitement pour apporter les meilleures solutions à nos clients. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN: 0013181864).

