CGG : Décryptage AOF du palmarès du marché SRD à la mi-séance jeudi 2 août 2018 - Plus forte hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(+ 7,29% à 2,47 euros)Les investisseurs saluent le retour dans le vert au deuxième trimestre du résultat net du spécialiste des études sismiques. CGG a généré un bénéfice net de 49,1 millions d'euros contre une perte de 169,7 millions d'euros un an plus tôt. L'Ebitda des activités est ressorti de son côté à 109,7 millions d'euros, contre 120 millions un an plus tôt, soit 32,5% (-1,8 point) du chiffre d'affaires. Ce dernier, présenté sous la dénomination "chiffre d'affaires des activités", c'est-à-dire hors IFRS, a atteint 337,9 millions d'euros, en repli de 3%.