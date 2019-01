CGG Démarre une Étude Multi-Clients au Gabon en Amont de la 12ème Mise aux Enchères de Blocs d'Exploration

Paris, France - le 21 janvier 2019

Fort du succès de son étude 3D BroadSeis(TM) de 25 000 km2, qui a donné lieu aux récentes découvertes pétrolières de Boudji-1 et Ivela-1, CGG étend sa bibliothèque de données multi-clients au Gabon avec une étude sismique 2D long offset d'une couverture totale de 9 800 km dans une zone inexplorée des eaux profondes du Bassin Sud. Un échantillon préliminaire des données sur les blocs proposés sera disponible à temps pour le 12ème cycle de mise aux enchères de blocs au large du Gabon prévu pour juin 2019.

Les nouvelles données 2D aideront à définir l'étendue complète des zones pétrolières existantes et nouvelles dans la région ainsi qu'à comprendre les variations d'épaisseur de la couverture sédimentaire pour une meilleure analyse de la roche mère et de sa maturité. La séquence de traitement avancé broadband de CGG augmentera la résolution et améliorera la caractérisation des systèmes turbiditiques qui représentent des cibles potentielles pour l'exploration. Les basses fréquences ajoutées au signal permettront une pénétration en profondeur pour obtenir une meilleure compréhension de la nature de la croûte profonde. Les nouvelles informations apportées par cette étude vont permettre d'étendre et d'actualiser le programme géoscientifique intégré JumpStart(TM) que CGG vient de terminer.

Sophie Zurquiyah, Directeur général de CGG, a déclaré : « Cette étude s'inscrit dans le prolongement de notre partenariat fructueux et durable avec le Ministère du Pétrole et des Hydrocarbures de la République Gabonaise pour soutenir et promouvoir le potentiel des eaux profondes du Gabon. Notre offre complète qui intègre une imagerie sismique de haut de gamme et des études géoscientifiques de haute valeur constitue une ressource stratégique pour l'exploration de la marge Atlantique profonde du Gabon. Les équipes d'exploration peuvent dorénavant évaluer les opportunités de cette région très prometteuse en gagnant du temps et avec plus de confiance, pour des décisions de forage plus rapides, plus sûres et plus averties. »

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial de Géosciences entièrement intégré qui offre des compétences de premier plan en géologie, géophysique, caractérisation et développement de réservoirs à une base élargie de clients, principalement dans le secteur de l'exploration et de la production des hydrocarbures. Nos trois activités, Equipement, Acquisition et Géologie, Géophysique & Réservoir (GGR) interviennent sur l'ensemble de la chaine de valeur de l'exploration à la production des ressources naturelles. CGG emploie environ 5200 personnes dans le monde, animées par la Passion des Géosciences, pour apporter les meilleures solutions à nos clients. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN: 0013181864).

Contacts

Direction Communications et Relations Investisseurs

Christophe Barnini

Tél : + 33 1 64 47 38 11

E-mail : invrelparis@cgg.com







Relations Investisseurs

Matthieu Lugez

Tél : +33 1 64 47 35 46

E-mail : invrelparis@cgg.com









