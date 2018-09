CGG Développe un Centre d'Imagerie Avancé pour PETRONAS

Paris, France - le 3 septembre 2018

CGG et PETRONAS Carigali Sdn Bhd (PETRONAS Carigali), une filiale détenue à 100 % par Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS), annoncent la signature d'un accord de collaboration pour les cinq prochaines années. CGG donnera accès à PETRONAS à son expertise et à ses dernières technologies en imagerie sismique et multi-physique de haut de gamme et en caractérisation des réservoirs.

Ce contrat avec PETRONAS Caragali porte sur le développement pendant cinq ans d'un Centre d'Imagerie Avancée (CAI) qui sera opéré par PETRONAS Carigali à Kuala Lumpur en Malaisie dans son siège situé dans les tours jumelles. Cette collaboration fournit également un cadre pour le développement technique du personnel de PETRONAS Carigali ainsi que pour une collaboration en recherche et développement, notamment en Multi-Physics.

Il s'agit du tout premier Centre d'Imagerie Avancée attribué par PETRONAS Carigali. Cet accord illustre la stratégie de PETRONAS de s'associer à des acteurs externes pour développer des solutions technologiques innovantes. Ce centre permettra une interaction directe et plus étroite avec les géophysiciens spécialisés en imagerie pour ainsi accélérer le traitement sur mesure des données sismiques et multi-physiques provenant des blocs de PETRONAS à travers le monde. PETRONAS Carigali aura un accès privilégié aux suites logicielles de CGG Traitement-Imagerie, Multi-Physics et GeoSoftware pour réaliser des analyses techniques avancées en fonction de leurs priorités.

Le CAI favorisera une Recherche et Développement commune pour améliorer les outils de traitement Multi-Physics et ce pour l'intérêt de chaque acteur. Le CAI permettra également à PETRONAS Carigali d'étudier les possibilités d'expansion des solutions multidisciplinaires et d'explorer le potentiel du Cloud Computing et du Machine Learning.

Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré: « CGG est très bien placé pour soutenir PETRONAS Carigali dans leur ambition de devenir un acteur technologique majeur dans l'industrie pétrolière et gazière pour un avenir énergétique durable. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec PETRONAS Carigali depuis le début des années 1990 et réalisé le traitement de toutes leurs données. Avec cet accord de collaboration, PETRONAS Carigali reconnaît notre engagement à leurs côtés et la poursuite d'une collaboration technique en vue de développer des solutions personnalisées grâce à notre expertise technologique mondiale. »

A propos de CGG

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial de Géosciences entièrement intégré qui offre des compétences de premier plan en géologie, géophysique, caractérisation et développement de réservoirs à une base élargie de clients, principalement dans le secteur de l'exploration et de la production des hydrocarbures. Nos trois activités, Equipement, Acquisition et Géologie, Géophysique & Réservoir (GGR) interviennent sur l'ensemble de la chaine de valeur de l'exploration à la production des ressources naturelles. CGG emploie environ 5300 personnes dans le monde, animées par la Passion des Géosciences, pour apporter les meilleures solutions à nos clients.

CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN: 0013181864) et le New York Stock Exchange (sous la forme d'American Depositary Shares, NYSE: CGG).

Contacts

Direction Communications

Christophe Barnini

Tél : + 33 1 64 47 38 11

E-mail : invrelparis@cgg.com



Relations Investisseurs

Catherine Leveau

Tél : +33 1 64 47 34 89

E-mail : invrelparis@cgg.com









This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: CGG via Globenewswire