CGG Etend sa Bibliothèque de Données Terrestres dans la Zone SCOOP/STACK en Oklahoma

Paris, France - le 15 janvier 2019

CGG annonce ce jour avoir démarré une nouvelle étude multi-clients terrestre 3D dans le bassin d'Anadarko en Oklahoma. Cette étude à haute densité, dénommée Extension Chickasha, couvre une superficie de 306 milles carrés. Elle étend et renforce la vaste couverture existante de CGG sur la zone SCOOP/STACK portant le total à plus de 1200 milles carrés. L'imagerie de haut de gamme attendue permettra de mieux comprendre la géologie complexe de cette région, notamment celle des zones Meramec, Osage et Woodford.

L'Extension de Chickasha située dans les comtés de Canadian, Grady et Caddo, en Oklahoma, permettra à partir des données à très large bande de fréquences de relier toutes les études multi-clients 3D de CGG déjà existantes dans cette zone, à savoir Chickasha Merge, Watonga Merge et Yukon. Avec une plus grande densité de traces et une couverture étendue, cette nouvelle étude permettra de proposer aux compagnies pétrolières un produit de haute qualité.

Les données préliminaires (PostSTM) seront disponibles en mai 2019 et les données finales en septembre 2019. CGG fournira à ses clients un produit final appelé « pack d'optimisation du réservoir », qui comprendra notamment une inversion déterministe ainsi qu'une évaluation pétrophysique et géochimique de la zone. Cet ensemble complet permettra à l'industrie de mieux comprendre la géologie des réservoirs et d'en optimiser le développement et de maximiser la récupération des hydrocarbures.

Sophie Zurquiyah, Directeur général de CGG, a déclaré : « Notre Extension Chickasha se situe dans la zone d'exploration et de production la plus active du bassin d'Anadarko. A partir de notre couverture déjà bien étendue dans cette région, cette nouvelle étude multi-clients permettra de fournir une imagerie structurale optimale du sous-sol. Nos clients auront accès à une meilleure couverture sur l'ensemble de cette zone et bénéficieront d'une image de très haute résolution et de grande qualité, encore peu envisageable auparavant. »

