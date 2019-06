CGG : La valeur du jour à Paris - CGG tourne la page

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

CGG bondit de près de 8% à 1,39 euro, soutenu par une très bonne nouvelle. La société parapétrolière s'est définitivement désengagée de son activité historique, l'acquisition de données sismiques (l'échographie des sous-sols), considérée comme trop capitalistique. CGG a conclu le transfert au norvégien Shearwater de ses 5 derniers navires en sa possession. Le groupe entérine ainsi son recentrage sur l'activité multi-clients, où il vend ses bibliothèques de données aux compagnies pétrolières, et la vente d'équipements, sous la marque Sercel.Si cet accord est neutre au point de vue du cash révèle à AOF un porte-parole du groupe, il renforce les perspectives des deux branches du groupe.En effet, CGG s'est engagé à utiliser pendant cinq ans un minimum annuel de deux années-navires. Cet accord sur la capacité des navires assure le développement stratégique des futurs projets multi-clients de CGG grâce à l'accès à la flotte mondiale de Shearwater. En effet, sans bateau, le groupe français n'aurait pu collecter les données qu'il vend ensuite aux compagnies pétrolières." La flotte moderne et unique de Shearwater permettra à CGG d'exécuter ses projets multi-clients et lui apportera plus d'agilité pour mettre en oeuvre sa stratégie multi-clients à moyen terme sur la base d'un modèle faiblement capitalistique ", a commenté Sophie Zurquiyah, PDG de CGG.Par ailleurs, l'accord prévoir la création d'un partenariat sous la marque Sercel et détenu majoritairement par CGG, pour la fabrication, la commercialisation et le support technique dans le domaine des équipements streamers d'acquisition sismique marine.Ainsi, le groupe français devrait bénéficier de l'accès au marché de Shearwater et de sa capacité d'investissement pour développer de nouvelles technologies et accroître sa part de marché.