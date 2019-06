CGG Noue une Collaboration avec Microsoft

pour Porter ses Services et ses Technologies de Géosciences dans l’Environnement Cloud

Paris, France – le 5 juin 2019

CGG, leader mondial de géosciences, annonce sa collaboration avec Microsoft pour le développement de services de géoscience sur l'environnement Azure Cloud de Microsoft et ainsi accélérer les processus itératifs d'exploration et de développement de ses clients.

Grâce à Azure Cloud, les compagnies pétrolières auront accès à la vaste bibliothèque de données géoscience et aux logiciels d'interprétation, d'analyse et de caractérisation des réservoirs de CGG. Les clients pourront également profiter de l'hébergement optimisé des solutions de gestion des données E&P de CGG.

Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré : « La digitalisation progresse rapidement dans notre industrie grâce notamment au développement de nos données, de nos logiciels dans l’environnement cloud. Nous pouvons désormais proposer à nos clients une meilleure collaboration et développer avec une plus grande efficacité nos processus de travail au niveau mondial. L'intégration de nos technologies avec les plates-formes et les environnements de pointe de l'industrie est au cœur de notre stratégie de numérisation. Notre partenariat avec Microsoft doit permettre à nos clients-utilisateurs d’Azure de prendre plus rapidement des décisions éclairées grâce à l’intégration de nos données, de nos technologies et de nos services dans leurs propres solutions de numérisation. »

Caglayan Arkan, Directeur Général, Manufacturing, Microsoft, a déclaré : « Nous sommes très satisfaits de travailler avec CGG et de les aider à commercialiser, grâce à la puissance de Microsoft Azure, leurs solutions et services de haut de gamme dans les géosciences. Les savoir-faire et l’expertise de CGG dans le calcul de haute performance, les big data et les technologies numériques et de géoscience combinés à Azure vont permettre d’accélérer la transformation digitale de l’industrie pétrolière. »

La bibliothèque de données multi-clients de CGG mais également les applicatifs/logiciels de géoscience ainsi que les solutions de gestion des données de CGG sur Microsoft Azure sont désormais disponibles.

A propos de CGG :

CGG ( www.cgg.com ) est un leader mondial de Géosciences entièrement intégré qui offre des compétences de premier plan en géologie, géophysique, caractérisation et développement de réservoirs à une base élargie de clients, principalement dans le secteur de l’exploration et de la production des hydrocarbures. Nos trois activités, Equipement, Acquisition et Géologie, Géophysique & Réservoir (GGR) interviennent sur l’ensemble de la chaine de valeur de l’exploration à la production des ressources naturelles. CGG emploie environ 5100 personnes dans le monde, animées par la Passion des Géosciences, pour apporter les meilleures solutions à nos clients. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN: 0013181864).

