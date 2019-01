CGG : Partenariat Stratégique entre Sercel et Apave dans le domaine de la Surveillance de Structures

Partenariat Stratégique entre Sercel et Apave dans le domaine de la Surveillance de Structures

Paris, France - le 17 janvier 2019

CGG annonce la signature d'un protocole d'accord de partenariat stratégique entre Sercel et Apave pour la fourniture d'une solution de surveillance de structures (SHM - Structural Health Monitoring).

Sercel allie sa technologie de capteurs de pointe à l'expertise de spécialistes du métier de surveillance de structures. Sercel s'appuiera également sur la forte implantation d'Apave pour apporter une solution innovante de surveillance en continu et d'aide à la décision aux opérateurs de structures à travers le monde.

Sercel et Apave visent une commercialisation de la solution dans le courant de l'année 2019 pour des premiers déploiements début 2020 en France.



Pascal Rouiller, Directeur Général de Sercel a dit : « Le vieillissement des infrastructures dans le monde fait du SHM un marché à fort potentiel dans lequel les technologies développées par Sercel sont particulièrement pertinentes. Nous sommes heureux de nous allier à un acteur majeur du secteur tel qu'Apave, pour apporter ensemble une solution innovante alliant haute technologie, proximité et expertise aux opérateurs de structures à travers le monde. »

Jean-Christophe Protais, Directeur Général du groupe APAVE, a dit : « Apave et CGG via sa filiale SERCEL scellent ici un partenariat stratégique alliant technologie novatrice et savoir-faire éprouvés dans le domaine des infrastructures et des bâtiments. Cette alliance permettra de développer une solution pour surveiller l'intégrité en temps réel des ouvrages et donc d'en prolonger leur durée de vie. »

Sophie ZURQUIYAH, Directeur Général du groupe CGG a dit : « Je me réjouis de la diversification de Sercel dans le domaine de la surveillance de structures et de ce partenariat stratégique avec Apave pour développer en commun une solution technologique et innovante de surveillance en continu. »

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial de Géosciences entièrement intégré qui offre des compétences de premier plan en géologie, géophysique, caractérisation et développement de réservoirs à une base élargie de clients, principalement dans le secteur de l'exploration et de la production des hydrocarbures. Nos trois activités, Equipement, Acquisition et Géologie, Géophysique & Réservoir (GGR) interviennent sur l'ensemble de la chaine de valeur de l'exploration à la production des ressources naturelles. CGG emploie environ 5200 personnes dans le monde, animées par la Passion des Géosciences, pour apporter les meilleures solutions à nos clients. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN: 0013181864).

