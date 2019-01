CGG : Point sur l'activité du quatrième trimestre 2018

Chiffre d'affaires solide de 432 millions$ au T4 2018 pour CGG - nouveau périmètre - soutenu par de fortes ventes multi-clients à 219 millions$

Dette nette de 736 millions$ en fin d'année

Paris, France - le 9 janvier 2019

Point sur l'activité du nouveau périmètre au quatrième trimestre 2018

Le chiffre d'affaires du T4 2018 pour le nouveau périmètre du Groupe CGG devrait s'établir autour de 432 millions$, en hausse de 16% d'une année sur l'autre et de 54% en séquentiel.

Le chiffre d'affaires du segment Géosciences au T4 2018 devrait s'établir autour de 108 millions$, en hausse de 16% en séquentiel.

Les ventes du segment Multi-Clients du T4 2018 devraient s'établir autour de 219 millions$, soit le plus haut niveau de ventes multi-clients trimestrielles depuis le T4 2015. Les après-ventes sont prévues autour de 114 millions$. Ce niveau élevé de ventes multi-clients a été obtenu grâce à des ventes soutenues en Amérique Latine, mer du Nord, Afrique de l'Ouest et en terrestre aux Etats-Unis et malgré de faibles ventes dans le golfe du Mexique (y compris de nos données StagSeis(TM)).

Les ventes externes au T4 2018 en équipements Sercel devraient s'établir autour de 105 millions$, en hausse de 17% en séquentiel.

Suite à la présentation de la nouvelle stratégie de CGG lors du Capital Market Day du 7 novembre 2018, le segment « Acquisition de données » sera, à compter du T4 2018, présenté et classé comme activités abandonnées et comme détenues en vue de la vente, conformément à la norme IFRS 5.

Situation financière à fin décembre 2018

La dette nette du Groupe CGG est prévue en baisse à près de 736 millions$ à fin décembre 2018, comparé à 769 millions$ à fin septembre 2018.

La liquidité du Groupe CGG est prévue en hausse à près de 435 millions$ à fin décembre 2018, comparé à 412 millions$ à fin septembre 2018.

Commentaires du Directeur général

Sophie Zurquiyah, Directeur général de CGG, a déclaré : "Notre solide performance en Geosciences, les fortes ventes Multi-Clients et le niveau élevé de livraisons d'équipements terrestres par Sercel ce trimestre confirment l'intérêt de nos clients pour les technologies CGG et valident notre nouvelle stratégie centrée sur nos activités rentables et à forte valeur ajoutée."

Résultats de l'année 2018 et conférence téléphonique

CGG annoncera ses résultats du quatrième trimestre et de l'année 2018 le 8 mars 2019, avant l'ouverture d'Euronext Paris.

La Société fournit ces informations sur la base d'une revue préliminaire de son chiffre d'affaires. La Société n'a pas achevé ses procédures de production des états financiers, de consolidation, d'examen et de contrôle, y compris la revue des ventes par rapport aux critères de reconnaissance du chiffre d'affaires et de cut-off. Les informations fournies dans cette communication pourraient ainsi s'en trouver modifiées et les états financiers finaux du T4 2018, approuvés et publiés par la Société, pourraient s'écarter sensiblement des informations fournies dans le présent communiqué. Il est fait référence à la définition de Chiffre d'Affaires Segment dans les rapports annuels et trimestriels de la Société. À compter du quatrième trimestre 2018, le segment de l'Acquisition de données sera présenté et classé comme activités abandonnées et comme détenues en vue de la vente, conformément à

IFRS 5.

A propos de CGG

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial de Géosciences entièrement intégré qui offre des compétences de premier plan en géologie, géophysique, caractérisation et développement de réservoirs à une base élargie de clients, principalement dans le secteur de l'exploration et de la production des hydrocarbures. Nos trois activités, Equipement, Acquisition et Géologie, Géophysique & Réservoir (GGR) interviennent sur l'ensemble de la chaine de valeur de l'exploration à la production des ressources naturelles. CGG emploie environ 5200 personnes dans le monde, animées par la Passion des Géosciences, pour apporter les meilleures solutions à nos clients. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN: 0013181864).

