CGG : Sercel Apporte son Expertise Technique aux Marchés de la Surveillance des Structures et des Phénomènes Naturels Terrestres

Sercel Apporte son Expertise Technique

aux Marchés de la Surveillance

des Structures et des Phénomènes Naturels Terrestres

Paris, France – le 8 avril 2019

CGG annonce ce jour la création par Sercel de deux nouvelles marques, Sercel Structural Monitoring et Sercel Earth Monitoring. Ces deux activités de Sercel pourront s’appuyer sur l’avancée technologique de Sercel dans les capteurs pour pénétrer les marchés à fort potentiel de la surveillance des structures et des phénomènes naturels terrestres.

Reconnu dans l’industrie mondiale de la géophysique en tant que fournisseur majeur d’équipements technologiques sismiques et d’instruments de contrôle des réservoirs, Sercel conçoit et fabrique depuis plus de 60 ans une large gamme de capteurs de haut de gamme pour l’exploration des ressources naturelles.

QuietSeis™ est le capteur sismique MEMS (Micro Electro-Mechanical System) le plus sensible du marché actuellement. Sa performance inégalée de très bas niveau de bruit en-deçà de 15ng/√Hz lui permet de délivrer les données les plus précises pour tous types de surveillance.

La technologie des capteurs de Sercel ouvre la voie à de nouvelles applications dans le domaine de la surveillance des structures. La qualité de données supérieures qui en résulte permet de mieux surveiller l’évolution des structures dans le temps et d’anticiper la détection d’éventuelles détériorations. Comme annoncé en début d’année, Sercel développe actuellement, en partenariat avec l’APAVE, une solution intégrée dédiée à la surveillance en continu des structures.

QuietSeis, ainsi que la large gamme existante de sismomètres enregistrant des signaux jusqu’à 6000 mètres de profondeur, vont également être proposés au marché de la surveillance des phénomènes naturels terrestres en fournissant des observations détaillées en temps réel des tremblements de terre, volcans ou autres phénomènes naturels comme les affaissements ou glissements de terrain.

Pascal Rouiller, PDG de Sercel, a déclaré: « Nos investissements continus en recherche et développement ont permis à Sercel de se positionner au tout premier rang dans la technologie des capteurs. Nous nous réjouissons de pouvoir maintenant étendre ce savoir-faire dans deux nouveaux domaines très importants - la surveillance des structures industrielles et des phénomènes naturels terrestres – et de constater l’apport immédiat de cette technologie dans notre monde réel. »

A propos de CGG :

CGG ( www.cgg.com ) est un leader mondial de Géosciences entièrement intégré qui offre des compétences de premier plan en géologie, géophysique, caractérisation et développement de réservoirs à une base élargie de clients, principalement dans le secteur de l’exploration et de la production des hydrocarbures. Nos trois activités, Equipement, Acquisition et Géologie, Géophysique & Réservoir (GGR) interviennent sur l’ensemble de la chaine de valeur de l’exploration à la production des ressources naturelles. CGG emploie environ 5100 personnes dans le monde, animées par la Passion des Géosciences, pour apporter les meilleures solutions à nos clients. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN: 0013181864).

