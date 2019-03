CGG : Sercel Optimise la Productivité Vibrosismique avec le Lancement de l'Auto-Guidance pour Vibrateur

Sercel Optimise la Productivité Vibrosismique avec le Lancement de l’Auto-Guidance pour Vibrateur

Paris, France – le 19 mars 2019



CGG annonce le lancement par Sercel de la première solution mondiale d’auto-guidance pour vibrateur dont la conception permet d’augmenter jusqu’à 10% la productivité vibrosismique. La solution peut être déployée sur tous les camions vibrateurs sismiques de la gamme Nomad de Sercel. L’auto-guidance permet d’optimiser le temps nécessaire au camion pour aller jusqu’au prochain point de vibration et de réduire le temps mort inhérent à la plaque vibrante. L’amélioration des performances de la source réduit ainsi les coûts d’acquisition.

Pascal Rouiller, PDG de Sercel, a déclaré: “Le lancement de notre nouveau système d’auto-guidance apporte une réelle valeur ajoutée à nos utilisateurs de camions vibrateurs Nomad. En plus des nouvelles performances en productivité et en qualité de données générées, l’auto-guidance apporte des avantages HSE tels que la réduction de fatigue des opérateurs et l’amélioration du confort et de l’ergonomie ».

Lire la version intégrale du communiqué Sercel ici .

