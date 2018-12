CGG : Sercel Remporte un Contrat Majeur pour un Système d'Acquisition Terrestre 508XT de 100 000 Canaux

Sercel Remporte un Contrat Majeur pour un Système d'Acquisition Terrestre 508XT de 100 000 Canaux

Paris, France - le 13 décembre 2018

CGG annonce ce jour l'attribution à Sercel d'un contrat majeur pour la fourniture d'équipements sismiques terrestres pour une étude 3D terrestre de très grande envergure au Moyen-Orient. Le contrat porte sur la livraison de 100 000 canaux Sercel 508XT équipés de bretelles de 12 géophones SG-10 à une importante société d'acquisition sismique internationale.

Ce projet 3D traversera plusieurs types d'environnements, y compris des zones d'accès limités, comme des complexes industriels, des terres agricoles et des zones urbaines. Le système d'enregistrement sismique 508XT constitue le choix idéal pour des opérations sismiques terrestres dans cet environnement difficile : son architecture hybride exclusive, basée sur la technologie X-Tech®, et qui inclut le stockage local et le reroutage automatique des données, permet notamment de simplifier les opérations de terrain et favorise une acquisition continue.

Conçu pour les études à haute résolution et à haute productivité, le 508XT fonctionnera à un taux d'échantillonnage de 2 ms. De plus, en combinaison avec l'électronique de vibrateur VE464 de Sercel, il permettra une productivité inégalée de la source en utilisant les toutes dernières techniques de vibroseis.

Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré : « La région du Moyen-Orient est un marché à fort potentiel pour les grands contrats d'acquisition. Le système d'acquisition sismique 508XT de haut niveau de Sercel est le mieux adapté à ce type d'études sismiques terrestres géantes. Avec aujourd'hui plus de 25 systèmes déployés sur le terrain dans les conditions les plus difficiles, le 508XT est sans aucun doute le système de choix pour enregistrer les meilleures images du sous-sol et une productivité élevée. »

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial de Géosciences entièrement intégré qui offre des compétences de premier plan en géologie, géophysique, caractérisation et développement de réservoirs à une base élargie de clients, principalement dans le secteur de l'exploration et de la production des hydrocarbures. Nos trois activités, Equipement, Acquisition et Géologie, Géophysique & Réservoir (GGR) interviennent sur l'ensemble de la chaine de valeur de l'exploration à la production des ressources naturelles. CGG emploie environ 5200 personnes dans le monde, animées par la Passion des Géosciences, pour apporter les meilleures solutions à nos clients. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN: 0013181864).

