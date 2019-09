CGG : Sercel lance GPR, un nouveau node innovant pour les études fond de mer

Sercel lance GPR, un nouveau node innovant

pour les études fond de mer

Paris, France – le 16 septembre 2019

CGG annonce ce jour le lancement par Sercel de GPR, un nouveau node dédié aux applications en fond de mer (OBN). GPR, qui a été développé en partenariat avec BGP, s'appuie sur la technologie QuietSeis® réputée de Sercel dont la très large bande de fréquences permet de collecter des données de qualité supérieure de celles recueillies par des capteurs conventionnels.

Dans le contexte de croissance continue et d’arrivée à maturité du marché mondial des études OBN, le lancement de GPR vient renforcer l’offre étendue des services et équipements innovants de CGG dans ce domaine, en vue de réduire les risques et d’accroître le succès de l’exploration et du développement des réservoirs.

Partenaires de longue date, Sercel et BGP ont mis à profit leurs expertises et leurs expériences complémentaires en matière de sismique pour concevoir, développer et déployer GPR. Les essais en mer et l’apport précieux de BGP sur le terrain confirment que la performance de GPR répond parfaitement aux besoins actuels de l'industrie. En plus d’être compact et flexible dans son déploiement, le GPR fournit une fidélité digitale et des performances ultrasilencieuses grâce au capteur QuietSeis.

Pascal Rouiller, PDG de Sercel, a déclaré : "GPR renforce la position de CGG et la hisse au tout premier rang du marché croissant de l'OBN. Fort de nos expertises en équipement, géoscience et études multi-clients, nous confirmons notre engagement à relever les défis de l’évolution de l’industrie et à proposer à nos clients une gamme unique de solutions OBN. Le lancement de GPR par Sercel constitue une nouvelle technologie avancée pour redynamiser les opportunités d'exploration et de production dans tous les bassins sédimentaires à travers le monde."

