CGG : Sercel lance deux nouvelles marques

La filiale de CGG, Sercel, a lancé deux nouvelles marques, Sercel Structural Monitoring et Sercel Earth Monitoring. Ces deux activités de Sercel pourront s’appuyer sur l’avancée technologique de Sercel dans les capteurs pour pénétrer les marchés à fort potentiel de la surveillance des structures et des phénomènes naturels terrestres.Pascal Rouiller, PDG de Sercel, a déclaré: " Nos investissements continus en recherche et développement ont permis à Sercel de se positionner au tout premier rang dans la technologie des capteurs. Nous nous réjouissons de pouvoir maintenant étendre ce savoir-faire dans deux nouveaux domaines très importants - la surveillance des structures industrielles et des phénomènes naturels terrestres – et de constater l'apport immédiat de cette technologie dans notre monde réel. "