CGG : a réalisé le plus grande étude dans la partie CNS

19/11/2019 | 07:52

CGG annonce avoir réalisé la plus grande étude multi-clients dans la partie centrale de la Mer du Nord (CNS) en acquisition de données sismiques de fond de mer (OBN).



Les premiers résultats devraient être disponibles au premier trimestre 2021. La première phase de cette étude multi-clients permettra d'acquérir plus de 2 000 km2 de données OBN.



Sophie Zurquiyah, PDG de CGG, a déclaré : ' Ce nouveau jeu de données OBN va également compléter notre étude multi-clients Cornerstone, composée de données sismiques marines streamers de haute qualité, et également favoriser la stratégie de la ' Oil & Gas Authority ' du Royaume-Uni et accélérer la reprise économique de cette région. '



