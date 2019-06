CGG annonce la signature avec Shearwater d’un accord de principe ferme pour les navires de haut de gamme et la création d’un leader mondial dans les streamers

Paris, France – 4 Juin, 2019

CGG annonce ce jour la signature d’un accord de principe ferme avec Shearwater GeoServices Holding AS (Shearwater) en vue d’un partenariat stratégique dans l’acquisition sismique marine et la technologie des streamers.

Ce accord de principe porte sur :

le transfert à Shearwater de 5 navires de haut de gamme, actuellement possédés conjointement par CGG Marine Resources Norge AS et Eidesvik Offshore ASA (“Eidesvik Offshore”) ,

l’accès sécurisé de CGG à une capacité de navires pour ses futurs projets multi-clients en échange d’un engagement d’activité et de flux de trésorerie avec Shearwater pour plusieurs années,

enfin la création d’un partenariat sous la marque Sercel et détenu majoritairement par CGG, pour la fabrication, la commercialisation et le support technique dans le domaine des équipements streamers d’acquisition sismique marine.

CGG continuera à exploiter les navires et à exécuter ses contrats en cours et ses engagements commerciaux jusqu’à la clôture finale de la transaction.

« Nous sommes ravis de nouer ce partenariat stratégique avec Shearwater GeoServices et de créer le leader de l’équipement dans la technologie des streamers marins grâce à la combinaison de nos technologies propriétaires », a déclaré Sophie Zurquiyah, PDG de CGG. « La flotte moderne et unique de Shearwater permettra à CGG d’exécuter ses projets multi-clients et lui apportera plus d’agilité pour mettre en œuvre sa stratégie multi-clients à moyen terme sur la base d’un modèle faiblement capitalistique.»

Les deux entreprises ont l’intention de finaliser les accords liés à toutes ces transactions avant fin juin et la clôture finale est prévue avant la fin de l’année. Ces accords sont soumis à l’autorisation des banques finançant la dette de GSS, qui est la société propriétaire des navires, détenue à part égale par CGG et Eidesvik Offshore ASA.

La finalisation de la transaction est soumise à l’approbation des autorités compétentes, à la consultation des instances représentatives du personnel ainsi qu’aux conditions suspensives standards.

“Cet accord va nous permettre de renforcer notre position en tant que leader dans l’ensemble des services de géophysique marine et en tant que partenaire industriel de nos clients dans le monde entier“ a déclaré Irène Waage Basili, PDG de Shearwater. “ Nous sommes très heureux de nous associer à CGG et à Sercel pour créer un fournisseur privilégié dans les technologies de streamer de haut de gamme et fournir à nos clients la meilleure qualité de données possible.”

Avec ce partenariat, nous allons développer une coopération avec CGG, le leader mondial dans les équipements d’acquisition sismique marine, renommé pour ses succès dans la commercialisation de ses produits sur le marché ouvert. Cela va nous permettre de mettre sur le marché plus vite et à meilleur coût nos technologies streamers,” a poursuivi Irene Waage Basili.

Les accords incluent notamment un engagement d’utilisation par CGG pendant cinq ans d’un minimum annuel de deux années-navires. Cet accord sur la capacité des navires assure le développement stratégique des futurs projets multi-clients de CGG grâce à l’accès à la flotte mondiale de 21 navires 3D haut de gamme et OBS de Shearwater qui opérera après cette transaction, une flotte de 23 bateaux, dont trois bateaux OBS MPVs et deux bateaux sources.

En même temps, cet accord garantit à Shearwater un flux de trésorerie et un niveau d’activité minimum ; soit pour les deux entreprises une meilleure visibilité commerciale et des projets de développements plus solides. L’opération d’apport d’actifs de la flotte de navires inclut les 5 navires de haut de gamme de la flotte CGG ainsi que deux navires anciens. Les engagements financiers afférant à ces navires seront transférés à Shearwater à la clôture de l’accord qui prendra également possession de cinq jeux complets de streamers de CGG.

Sur cette transaction, CGG est conseillé par Nordea (banque conseil) et par Thommessen et Linklaters en tant que conseil juridique. Shearwater est conseillé par Carnegie (banque conseil) et par Arntzen de Besche en tant que conseil juridique.

About Shearwater GeoServices Holding AS:

Shearwater GeoServices Holding AS is a global, customer-focused and technology-driven provider of marine geophysical services. The company has the world’s largest fleet of high-end seismic vessels and a portfolio of proprietary technologies and software that provide customers with a full-range of geophysical acquisition techniques, effective surveys and high-quality data. Shearwater has close to 600 employees, an industry-leading cost position and a strong balance sheet. Headquartered in Bergen, Norway, Shearwater is owned by Rasmussengruppen AS, GC Rieber Shipping ASA and Schlumberger.

A propos de CGG :

CGG ( www.cgg.com ) est un leader mondial de Géosciences entièrement intégré qui offre des compétences de premier plan en géologie, géophysique, caractérisation et développement de réservoirs à une base élargie de clients, principalement dans le secteur de l’exploration et de la production des hydrocarbures. Nos trois activités, Equipement, Acquisition et Géologie, Géophysique & Réservoir (GGR) interviennent sur l’ensemble de la chaine de valeur de l’exploration à la production des ressources naturelles. CGG emploie environ 5100 personnes dans le monde, animées par la Passion des Géosciences, pour apporter les meilleures solutions à nos clients. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN: 0013181864).

