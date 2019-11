CGG : annonce ses résultats du 3ème Trimestre 2019 0 06/11/2019 | 07:30 Envoyer par e-mail :

T3 2019 : Chiffre d'affaires et EBITDA en très forte croissance Chiffres IFRS: Chiffre d’affaires de 323m$, résultat opérationnel de 98m$, résultat net de 41m$

Chiffre d’affaires de 323m$, résultat opérationnel de 98m$, résultat net de 41m$ Chiffre d’affaires des activités de 382m$ , en hausse de 36% Géoscience: Activité stable portée par des projets de haut de gamme Multi-clients: Croissance de 92% soutenue par un fort niveau de préfinancement et des après-ventes élevées, qui incluent des commissions de transfert non-récurrentes Equipement: Chiffre d'affaires robuste dans les équipements terrestres

de , en hausse de 36% EBITDAs des activités de 225m$ , en hausse de 83% et marge élevée de 59% liée à l'amélioration de la rentabilité de l'ensemble des activités

de , en hausse de 83% et marge élevée de 59% liée à l'amélioration de la rentabilité de l'ensemble des activités Résultat opérationnel des activités de 111m$ , en hausse de 83%, incluant (19)m$ liés à la nouvelle politique d’amortissement multi-clients et marge élevée de 29%

de , en hausse de 83%, incluant (19)m$ liés à la nouvelle politique d’amortissement multi-clients et marge élevée de 29% Résultat net de 41m$ 9 mois 2019 : Forte croissance du chiffre d’affaires et de l’EBITDA Chiffre d’affaires des activités de 1 004m$ , en hausse de 27%

de , en hausse de 27% EBITDAs des activités de 515m$ , en hausse de 60%, marge de 51%

de , en hausse de 60%, marge de 51% Résultat opérationnel des activités de 175m$, en hausse de 32%, incluant (82)m$ liés à la nouvelle politique d’amortissement multi-clients, marge de 17% Forte génération de cash et situation financière saine T3 2019 Cash-Flow net de 167m$ liée à une variation positive de 50 m$ du fonds de roulement des activités abandonnées et à une génération de cash élevée des activités Multi-Clients et Équipement

de liée à une variation positive de du fonds de roulement des activités abandonnées et à une génération de cash élevée des activités Multi-Clients et Équipement 9 mois 2019 Cash-Flow net de 179m$

de Dette nette avant IFRS 16 de 590m$ à fin septembre, liquidité de 596m$ et ratio d’endettement dette nette / EBITDAs des douze derniers mois de 0.8x Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré : “Notre performance opérationnelle a été très solide ce trimestre dans nos trois divisions, grâce en particulier à un niveau élevé de préfinancement et d’après-ventes multi-clients, et à l’impact favorable de commissions de transfert, non récurrentes. Dans l’environnement actuel, les compagnies pétrolières donnent la priorité à des projets à rendements plus rapides et à la génération de cash. Nous poursuivons le développement de nouvelles technologies pleinement adaptées aux besoins de nos clients notamment en matière d'exploration, de développement des bassins existants et d'optimisation des réservoirs. Nous avons encore fait progresser nos technologies d'imagerie pour fournir des images remarquables des réservoirs et continuons d’accompagner nos clients dans leur transformation digitale. De son côté, Sercel a lancé ce trimestre un nouveau node, GPR, dédié aux acquisitions de fond de mer. Notre priorité demeure la génération de cash. Le groupe CGG confirme son objectif de générer un cash-flow net positif sur l’exercice 2019, au regard du niveau élevé de 167m$ atteint ce trimestre.” Chiffres clés IFRS – T3 2019 En millions $ T3 2018 T3 2019 Chiffre d’affaires 387,7 323,4 Résultat opérationnel 68,9 98,0 Mises en équivalence (0,1) (0,2) Coût de l’endettement financier net (30,3) (32,5) Autres produits (charges) financiers (3,7) 3,0 Impôts (2,6) (5,6) Résultat net des activités poursuivies 32,2 62,7 Résultat net des activités abandonnées (33,7) (22,0) Résultat net Groupe (1,5) 40,7 Cash-Flow Opérationnel IFRS 107,8 244,1 Cash-Flow Libre IFRS 14,8 163,3 Dette nette 768,9 731,8 Dette nette avant IFRS 16 768,9 589,6 Capitaux employés 3 213,9 2 311,7 Chiffres clés des activités – T3 2019 En millions $ T3 2018 T3 2019 Chiffre d’affaires des activités 281,5 381,7 EBITDAs des activités 123,3 225,3 Taux de marge d’EBITDAs 43,8% 59,0% Résultat opérationnel des activités 60,9 111,2 Taux de marge opérationnelle 21,6% 29,1% Charges non-récurrentes (CNR) (1,8) - Ajustement lié à IFRS 15 9,8 (13,2) Résultat opérationnel IFRS 68,9 98,0 Cash-Flow Opérationnel des activités 111,1 244,1 Cash-Flow Libre des activités 23,7 153,8

Chiffres clés IFRS – à fin septembre 2019 En millions $ À fin septembre 2018 À fin septembre 2019 Chiffre d’affaires 823,3 930,1 Résultat opérationnel 102,7 169,2 Mises en équivalence (0,9) (0,1) Coût de l’endettement financier net (96,8) (98,3) Autres produits (charges) financiers 827,7 3,5 Impôts (26,5) (11,2) Résultat net des activités poursuivies 806,2 63,1 Résultat net des activités abandonnées (112,0) (150,5) Résultat net Groupe 694,2 (87,4) Cash-Flow Opérationnel IFRS 229,1 572,4 Cash-Flow Libre IFRS (51,9) 319,3 Dette nette 768,9 731,8 Dette nette avant IFRS 16 768,9 589,6 Capitaux employés 3 213,9 2 311,7 Chiffres clés des activités – à fin septembre 2019 En millions $ À fin septembre 2018 À fin septembre 2019 Chiffre d’affaires des activités 789,8 1 004,4 EBITDAs des activités 321,2 515,2 Taux de marge d’EBITDAs 40,7% 51,3% Résultat opérationnel des activités 132,6 174,9 Taux de marge opérationnelle 16,8% 17,4% Charges non-récurrentes (CNR) (18,8) - Ajustement lié à IFRS 15 (11,1) (5,7) Résultat opérationnel IFRS 102,7 169,2 Cash-Flow Opérationnel des activités 290,1 572,4 Cash-Flow Libre des activités 43,6 325,7

Table de passage : chiffres des activités aux chiffres IFRS - T3 2019 Compte de résultat du T3 2019







En millions $ Chiffres des activités Ajustements liés à IFRS 15 Ajustements liés aux CNR* Chiffres IFRS Chiffre d’affaires 381,7 (58,3) - 323,4 Résultat opérationnel 111,2 (13,2) - 98,0

Eléments de flux de trésorerie du T3 2019







En millions $ Chiffres des activités Ajustements liés à IFRS 15 Ajustements liés aux CNR* Chiffres IFRS EBITDAs 225,3 (58,4) - 166,9 Variation de BFR et de Provisions 25,9 58,4 - 84,3 Cash-Flow Opérationnel 244,1 - - 244,1

Valeur nette comptable de la librairie de données multi-clients







En millions $ Chiffres des activités Ajustements liés à IFRS 15 Ajustements liés aux CNR* Chiffres IFRS Bilan d’ouverture au 30 juin 2019 458,4 139,0 - 597,4 Bilan de clôture au 30 septembre 2019 434,1 181,3 - 615,4 * CNR liées au Plan 2021, Plan de Transformation, restructuration financière et dépréciations Table de passage : chiffres des activités aux chiffres IFRS – à fin septembre 2019 Compte de résultat à fin septembre 2019







En millions $ Chiffres des activités Ajustements liés à IFRS 15 Ajustements liés aux CNR* Chiffres IFRS Chiffre d’affaires 1 004,4 (74,3) - 930,1 Résultat opérationnel 174,9 (5,7) - 169,2

Eléments de flux de trésorerie à fin septembre 2019

En millions $ Chiffres des activités Ajustements liés à IFRS 15 Ajustements liés aux CNR* Chiffres IFRS EBITDAs 515,2 (74,3) - 440,9 Variation de BFR et de Provisions 75,9 74,3 - 150,2 Cash-Flow Opérationnel 572,4 - - 572,4

Valeur nette comptable de la librairie de données multi-clients







En millions $ Chiffres des activités Ajustements liés à IFRS 15 Ajustements liés aux CNR* Chiffres IFRS Bilan d’ouverture au 1 janvier 2019 518,6 114,7 - 633,3 Bilan de clôture au 30 septembre 2019 434,1 181,3 - 615,4 * CNR liées au Plan 2021, Plan de Transformation, restructuration financière et dépréciations Résultats du T3 2019 par segment opérationnel Géologie, Géophysique & Réservoir (GGR) GGR











En millions $ T3 2018 T3 2019 Variation d’une année sur l’autre Chiffre d’affaires des activités 192,2 284,7 48% Géoscience (SIR) 93,3 94,8 2% Multi-Clients 98,9 189,9 92% Préfinancements 36,0 64,8 80% Après-ventes 62,9 125,1 99% EBITDAs des activités 113,3 209,0 84% Taux de marge 58,9% 73,4% 25% Résultat opérationnel des activités 58,8 102,8 75% Taux de marge 30,6% 36,1% 18% Mise en équivalence (0,1) (0,2) (100)% Capitaux employés (en milliards $) 2,2 1,9 (14)% Autres chiffres clés Investissements cash multi-clients (m$) (67) (57) 14% Taux de préfinancement cash multi-clients (%) 54% 113% 109% Le chiffre d’affaires des activités de GGR est de 285 millions$, en hausse de 48% d’une année sur l’autre. La production totale (chiffre d’affaires externes + chiffre d’affaires internes de traitement des programmes multi-clients CGG) de l’activité Geoscience s’élève à 128 millions$ stable d’une année à l’autre.

(chiffre d’affaires externes + chiffre d’affaires internes de traitement des programmes multi-clients CGG) s’élève à 128 millions$ stable d’une année à l’autre. Le chiffre d’affaires externe Géoscience est de 95 millions$, en hausse de 2% d’une année sur l’autre. La demande pour le traitement des études OBN (fond de mer) se confirme mais les retards de ces projets pénalisent la production de l’activité Géoscience. Le carnet de commandes est stable et l’activité en eaux-profondes est en augmentation. CGG reste fortement focalisé sur les projets à forte valeur ajoutée et sur les développements technologiques. Nous avons réalisé des progrès significatifs dans l’introduction des technologies de « machine learning » et d’intelligence artificielle au sein de nos logiciels GeoSoftware de caractérisation des réservoirs. § Le chiffre d’affaires Multi-Clients est de 190 millions$, en hausse de 92% d’une année sur l’autre. Les revenus associés au préfinancement de nos projets multi-clients ont atteint 65 millions$ ce trimestre, en hausse de 80% par rapport aux 36 millions$ du troisième trimestre 2018. Les investissements multi-clients étaient de (57) millions$ et le taux de préfinancement de 113% ce trimestre.

Les investissements multi-clients étaient concentrés en offshore au Brésil et en mer de Barents où CGG a terminé son étude multi-clients Topseis et également onshore aux Etats-Unis. Les après-ventes de 125 millions$ sont en forte hausse de 99% d’une année sur l’autre soutenues par une forte demande et par des commissions de transfert non-récurrentes. La valeur nette comptable de la bibliothèque multi-clients à fin septembre 2019 est de 434 millions$ (615 m$ chiffre IFRS 15) dont 90% offshore et 10% onshore. L’EBITDAs des activités de GGR est de 209 millions$, en hausse de 84% soit un taux de marge de 73% soutenue par un mix multi-clients favorable et par une amélioration de la profitabilité de Géoscience.

de est de 209 millions$, en hausse de 84% soit un taux de marge de 73% soutenue par un mix multi-clients favorable et par une amélioration de la profitabilité de Géoscience. Le résultat opérationnel des activités de GGR s’élève à 103 millions$, en hausse de 75% et inclut l’impact négatif de (19) millions$ de l’application de l’amortissement linéaire sur 4 ans de la bibliothèque multi-clients. Le taux de marge est de 36%.

s’élève à 103 millions$, en hausse de 75% et inclut l’impact négatif de (19) millions$ de l’application de l’amortissement linéaire sur 4 ans de la bibliothèque multi-clients. Le taux de marge est de 36%. Les capitaux employés de GGR à fin septembre 2019 sont de 2 milliards$. Equipement Equipement











En millions $ T3 2018 T3 2019 Variation d’une année sur l’autre Chiffre d’affaires des activités 94,4 100,4 6% En terrestre 69 64 (7)% En marine 23 25 9% En outils de puits - 8 - Hors du secteur pétrolier 2 3 50% EBITDAs des activités 17,8 23,1 30% Taux de marge 18,9% 23,0% 22% Résultat opérationnel des activités 10,5 16,2 54% Taux de marge 11,1% 16,1% 45% Capitaux employés (en milliard $) 0,6 0,5 (17)% Le chiffre d’affaires des activités de l’Equipement s’élève à 100 millions$, en hausse de 6% d’une année sur l’autre. Les ventes externes sont de 97 millions$, en hausse de 9% d’une année sur l’autre. Les ventes d’équipements terrestre ont représenté plus de 64% des ventes totales et étaient particulièrement élevées au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Les ventes d’équipements marine ont représenté 25% des ventes totales. L’EBITDAs des activités de l’Equipement atteint 23 millions$, en croissance de 30% d’une année sur l’autre, soutenu par l’augmentation des volumes d’équipements terrestre et le taux de marge est de 23%. Le résultat opérationnel des activités de l’Equipement est en hausse de 54% à 16 million$, soit un taux de marge de 16% lié à une meilleure absorption des couts fixes de fabrication. Les capitaux employés de l’Equipement sont de 500 millions$ à fin septembre 2019. Résultats financiers du T3 2019 Compte de résultat consolidé







En millions $ T3 2018 T3 2019 Variation d’une année sur l’autre Taux de Change euro/dollar 1,17 1,12 (4)% Chiffre d’affaires des activités 281,5 381,7 36% GGR 192,2 284,7 48% Equipement 94,4 100,4 6% Eliminations (5,1) (3,4) 34% Marge brute 96,4 146,8 52% EBITDAs des activités 123,3 225,3 83% GGR 113,3 209,0 84% Equipement 17,8 23,1 30% Coûts Corporate (7,8) (6,9) 12% Eliminations - - N/A Résultat opérationnel des activités 60,9 111,2 83% GGR 58,8 102,8 75% Equipement 10,5 16,2 54% Coûts Corporate (8,1) (7,6) 6% Eliminations (0,3) (0,1) 67% CNR (1,8) - N/A Ajustement lié à IFRS 15 9,8 (13,2) (235)% Résultat opérationnel IFRS 68,9 98,0 42% Mises en équivalence (0,1) (0,2) (100)% Coût de l’endettement financier net (30,3) (32,5) (7)% Autres produits (charges) financiers (3,7) 3,0 181% Impôts (2,6) (5,6) (115)% Résultat net des activités poursuivies 32,2 62,7 95% Résultat net des activités abandonnées (33,7) (22,0) 35% Résultat net Groupe (1,5) 40,7 N/A Résultat net part du Groupe (3,2) 40,4 N/A Résultat net par action en $ - 0,06 N/A Résultat net par action en € 0,01 0,05 N/A Le chiffre d’affaires des activités du Groupe est de 382 millions$, en hausse de 36% d’une année sur l’autre. Les contributions respectives des segments du Groupe ont été de 25% en Géoscience, 50% en Multi-Clients (soit 75% du total pour GGR) et de 25% pour l’Equipement. L’EBITDAs des activités du Groupe est de 225 millions$, en progression de 83% d’une année sur l’autre et le taux de marge est de 59%. Le résultat opérationnel des activités du Groupe est de 111 millions$, en hausse de 80%. Il inclut l’impact négatif de (19) millions$ de l’application de l’amortissement linéaire sur 4 ans de la bibliothèque multi-clients. Le taux de marge est de 29%. L’ajustement lié à IFRS 15, au niveau du résultat opérationnel, est de (13) million$ et le résultat opérationnel IFRS du Groupe, après ajustement lié à IFRS 15, est de 98 millions$. Le coût de la dette s’élève à (33) millions$. Le montant total d’intérêts payés au cours du trimestre atteint (7) millions$. Les impôts sont de (6) millions$. Le résultat net des activités poursuivies est de 63 millions$. Activités abandonnées Elles correspondent aux anciens segments Acquisition de données contractuelles et Ressources non-opérées. Les principaux agrégats sont les suivants: - Le chiffre d’affaires des activités abandonnées est de 26 millions$ ce trimestre. - Le résultat net des activités abandonnées est de (22) millions$. - Le cash-flow des activités abandonnées est de 39 millions$ et inclut une variation positive du fond de roulement de 50 millions$. Le résultat net du Groupe est de 41 millions$. Le résultat net, part du Groupe, après prise en compte des intérêts minoritaires, est de 40 millions$ / 36 millions€.

Cash-Flow Eléments de flux de trésorerie







En millions $ T3 2018 T3 2019 Variation d’une année sur l’autre Cash-flow opérationnel des activités 111,1 244,1 120% Investissements (86,4) (73,3) (15)% Industriels (12,5) (8,1) (35)% R&D (7,0) (7,8) (11)% Cash multi-clients (66,9) (57,4) (14)% MC marine (54,0) (50,4) (7)% MC terrestre (12,9) (7,0) (46)% Produits des cessions d’actifs 0,4 (0,1) (125)% Paiement du principal des contrats de crédit-bail (1,4) (12,4) N/A Cash-flow libre des activités poursuivies 23,7 158,3 N/A Intérêts versés de la dette (7,0) (7,4) 6% CNR versées / Plan 2021 (3,3) (23,1) N/A Cash-flow libre des activités abandonnées (44,3) 38,8 N/A Cash-flow net (30,9) 166,6 N/A Autres cash-flow affectés aux investissements (0,2) 0,1 N/A Taux de change et autres (3,6) (12,3) N/A Augmentation (diminution) des liquidités (34,7) 154,4 N/A Le cash-flow opérationnel des activités s’établit à 244 millions$ comparé à 111 millions$ au T3 2018. Les investissements du Groupe sont de (73) millions$, en baisse de (15)%: Les investissements industriels s’élèvent à (8) millions$, en baisse de (35)%.

s’élèvent à (8) millions$, en baisse de (35)%. Les investissements en recherche et développement s’élèvent à (8) millions$.

s’élèvent à (8) millions$. Les investissements cash multi-clients s’élèvent à (57) millions$, en baisse de (14)%. Le cash-flow libre des activités poursuivies qui inclut le paiement du principal des contrats de crédit-bail pour (13) million$ est de 159 millions$ ce trimestre contre 24 millions$ au T3 2018. Après coût cash de la dette de (7) millions$, paiement des couts cash du Plan 2021 pour (23) millions$ et du cash-flow libre des activités abandonnées de 39 millions$ incluant une variation positive de 50m$ du fonds de roulement, le cash-flow net du Groupe est de 167 millions$ ce trimestre. Résultats financiers à fin septembre 2019 Compte de résultat consolidé







En millions $ À fin septembre 2018 À fin septembre 2019 Variation d’une année sur l’autre Taux de Change euro/dollar 1,20 1,13 (6)% Chiffre d’affaires des activités 789,8 1 004,4 27% GGR 580,6 685,2 18% Equipement 243,0 328,6 35% Eliminations (33,8) (9,4) 72% Marge brute 242,0 284,0 17% EBITDAs des activités 321,2 515,2 60% GGR 327,0 463,0 42% Equipement 23,8 73,6 209% Coûts Corporate (26,4) (21,5) (19)% Eliminations (3,2) N/A Résultat opérationnel des activités 132,6 174,9 32% GGR 161,3 147,7 (8)% Equipement 1,6 50,9 N/A Coûts Corporate (26,4) (23,4) 11% Eliminations (3,9) (0,2) (95)% CNR (18,8) (100)% Ajustement lié à IFRS 15 (11,1) (5,7) (48)% Résultat opérationnel IFRS 102,7 169,2 65% Mises en équivalence (0,9) (0,1) 89% Coût de l’endettement financier net (96,8) (98,3) 2% Autres produits (charges) financiers 827,7 3,5 (100)% Impôts (26,5) (11,2) (58)% Résultat net des activités poursuivies 806,2 63,1 (92)% Résultat net des activités abandonnées (112,0) (150,5) (34)% Résultat net Groupe 694,2 (87,4) (113)% Résultat net part du Groupe 689,4 (94,2) (114)% Résultat net par action en $ 1,22 (0,13) (111)% Résultat net par action en € 1,02 (0,12) (112)% Le chiffre d’affaires des activités du Groupe est de 1 004 millions$, en hausse de 27% d’une année sur l’autre. Les contributions respectives des segments du Groupe ont été de 28% en Géoscience, 40% en Multi-Clients (soit 68% du total pour GGR) et de 32% pour l’Equipement. Le chiffre d’affaires des activités de GGR est de 685 millions$, en hausse de 18% d’une année sur l’autre. La production totale de l’activité Géoscience (chiffre d’affaires externes + chiffre d’affaires internes de traitement des programmes multi-clients CGG) s’élève à 385 millions$, stable d’une année sur l’autre.



(chiffre d’affaires externes + chiffre d’affaires internes de traitement des programmes multi-clients CGG) s’élève à 385 millions$, stable d’une année sur l’autre. Le chiffre d’affaires externe en Géoscience est de 279 millions$, en baisse de (2)% d’une année sur l’autre, en raison principalement de retards dans les projets et d’une focalisation accrue sur les activités les plus rentables.



en est de 279 millions$, en baisse de (2)% d’une année sur l’autre, en raison principalement de retards dans les projets et d’une focalisation accrue sur les activités les plus rentables. Le chiffre d’affaires en données Multi-Clients est de 406 millions$ en hausse de 38% d’une année sur l’autre. Les ventes associées au préfinancement de nos projets multi-clients sont de 156 millions$, soit une hausse de 44% d’une année sur l’autre. Les investissements multi-clients sont de (153)m$, en baisse de 16% d’une année sur l’autre liée notamment à des retards d’attribution de permis. Le taux de préfinancement est de 113% en hausse par rapport au taux de 54% à fin septembre 2018. Les après-ventes sont de 250m$, en hausse de 35% d’une année sur l’autre. Les ventes totales d’équipements à fin septembre 2019 sont de 329m$ en hausse de 35%. Les ventes externes d’équipements sont de 319 millions$, en hausse de 53% d’une année sur l’autre en raison de livraisons plus importantes d’équipements terrestre et notamment de systèmes d’enregistrement terrestre 508XT. L’EBITDAs des activités du Groupe est de 515 millions$, en forte hausse de 60% d’une année sur l’autre et le taux de marge est de 51%, la marge EBITDAs de GGR est de 68% et celle de la division Equipement de 23%. Le résultat opérationnel des activités du Groupe est de 175 millions$, en hausse de 32% et inclut l’impact négatif de (82) millions$ de la nouvelle règle d’amortissement multi-clients. Le taux de marge est de 17%. Le résultat opérationnel IFRS du Groupe, après ajustement de 6 millions$ lié à IFRS 15, est de 169 millions$. Le coût de la dette s’élève à (98) millions$. Le montant total d’intérêts payés à fin septembre est de (47) millions$. Les impôts sont de (11) millions$. Le résultat net des activités poursuivies est de 63 million$. Activités abandonnées : Elles correspondent aux anciens segments Acquisition de données contractuelles et Ressources non-opérées. Les principaux agrégats sont les suivants: Le chiffre d’affaires des activités abandonnées est de 161 millions$. Le résultat net des activités abandonnées est de (150) millions$. Le cash-flow des activités abandonnées sur le semestre est de $(35) millions. La perte nette du Groupe à fin septembre est de (87) millions$. La perte nette part du Groupe à fin septembre, après prise en compte des intérêts minoritaires, est de (94) millions$ / (84) millions€. Cash-Flow Eléments de flux de trésorerie







En millions $ À fin septembre 2018 À fin septembre 2019 Variation d’une année sur l’autre Cash-flow opérationnel des activités 290,1 572,4 97% Investissements (242,9) (205,5) 15% Industriels (36,7) (28,1) 23% R&D (23,1) (24,2) (5)% Cash multi-clients (183,1) (153,2) (16)% MC marine (155,2) (131,2) (15)% MC terrestre (27,9) (22,0) (21)% Produits des cessions d’actifs 0,7 (0,1) (114)% Paiement du principal des contrats de crédit-bail (4,3) (41,1) N/A Cash-flow libre des activités poursuivies 43,6 325,7 N/A Intérêts versés de la dette (38,8) (47,5) 22% CNR versées / Plan 2021 (61,0) (64,0) 5% Cash-flow libre des activités abandonnées (92,7) (35,0) 62% Cash-flow net (148,9) 179,2 220% Autres cash-flow affectés aux investissements 269,9 0,1 (100)% Taux de change et autres (24,2) (17,8) 27% Augmentation (diminution) des liquidités 96,8 161,5 67% Le cash-flow opérationnel des activités s’établit 326 millions$ une forte progression, comparé à 44 millions$ fin septembre 2018. Les investissements du Groupe sont de (205) millions$, en baisse de 16%: Les investissements industriels s’élèvent à (28) millions$, en baisse de 23%.

s’élèvent à (28) millions$, en baisse de 23%. Les investissements en recherche et développement sont stables à (24) millions$ et les investissements cash multi-clients s’élèvent à (153) millions$ en baisse de 16%. Le cash-flow libre des activités poursuivies après paiement du principal des contrats de crédit-bail pour (41) million$ est de 326 millions$ contre 44 millions$ à fin septembre 2018. Après coût cash de la dette de (47) millions$, le paiement des couts cash du Plan 2021 pour (64) millions$ et du cash-flow libre des activités abandonnées négatif pour (35) millions$, le cash-flow net du Groupe à fin septembre 2019 est de 179 millions$ contre (149) millions$ à fin septembre 2018. Bilan La dette brute du Groupe avant IFRS 16 s’établit à 1 185 millions$ à fin septembre 2019 et la dette nette ressort à 590 millions$. La dette brute du Groupe après IFRS 16 s’établit à 1 327 millions$ à fin septembre 2019 et la dette nette ressort à 732 millions$. La liquidité du Groupe est de 596 millions$ à fin septembre 2019. Le ratio d’endettement, dette nette sur LTM EBITDAs, est de 0.8x (hors IFRS 16).

Conférence téléphonique T3 2019

Une conférence téléphonique analystes en langue anglaise est programmée ce jour à 8h30 (Paris) – 7h30 (Londres) Pour accéder à la conférence en direct, merci de vous connecter à l’audio webcast depuis votre ordinateur sur le site: www.cgg.com

Une rediffusion de cette conférence téléphonique sera ensuite disponible via l’audio webcast sur le site internet www.cgg.com . Pour les analystes, merci de composer 5 à 10 minutes avant l’heure prévue l’un des numéros suivants : Appels France

Appels UK

Code +33(0) 1 76 70 07 94

+44(0) 844 571 8892

7187129 A propos de CGG : CGG ( www,cgg,com ) est un leader mondial de Géosciences entièrement intégré qui offre des compétences de troisième plan en géologie, géophysique, caractérisation et développement de réservoirs à une base élargie de clients, principalement dans le secteur de l’exploration et de la production des hydrocarbures. Nos trois activités, Equipement, Acquisition et Géologie, Géophysique & Réservoir (GGR) interviennent sur l’ensemble de la chaine de valeur de l’exploration à la production des ressources naturelles. CGG emploie près de 5 100 personnes dans le monde, toutes animées par la Passion des Géosciences, qui collaborent étroitement pour apporter les meilleures solutions à nos clients. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN: 0013181864). Contact :

Direction Communications & Relations Investisseurs Christophe Barnini

Tél: + 33 1 64 47 38 11 E-Mail: : invrelparis@cgg.com



ETATS FINANCIERS CONSOLIDES AU 30 SEPTEMBRE 2019 COMPTES DE RESULTAT INTERMEDIAIRES CONSOLIDES NON AUDITES 3ème trimestre Montants en millions de dollars US, excepté pour les données par actions ou indication contraire 2019 2018

(retraité*) Chiffre d’affaires 323,4 387,7 Autres produits des activités ordinaires 0,1 0,4 Total produits des activités ordinaires 323,5 388,1 Coût des ventes (189,8) (281,9) Marge brute 133,7 106,2 Coûts nets de recherche et développement (5,6) (5,5) Frais commerciaux (12,6) (10,7) Frais généraux et administratifs (16,8) (19,4) Autres produits et charges, nets (0,7) (1,7) Résultat d’exploitation 98,0 68,9 Coût de l’endettement financier brut (33,4) (30,9) Produits financiers sur la trésorerie 0,9 0,6 Coût de l’endettement financier net (32,5) (30,3) Autres produits (charges) financiers 3,0 (3,7) Résultat avant impôt des entreprises intégrées 68,5 34,9 Impôts sur les bénéfices (5,6) (2,6) Résultat net des entreprises intégrées 62,9 32,3 Résultat des sociétés mises en équivalence (0,2) (0,1) Résultat net des Activités Poursuivies 62,7 32,2 Résultat net des Activités Abandonnées (22,0) (33,7) Résultat net de l’ensemble consolidé 40,7 (1,5) Attribué aux : Actionnaires $ 40,4 (3,2) Actionnaires (1) € 35,4 4,6 Participations ne donnant pas le contrôle $ 0,3 1,7 Nombre moyen pondéré d’actions émises 709 951 130 706 403 381 Nombre moyen pondéré d’actions potentielles liées aux stock-options 443 920 — Nombre moyen pondéré d’actions potentielles liées à l’attribution d’actions gratuites 5 052 616 — Nombre moyen pondéré d’actions potentielles liées aux bons de souscriptions — 4 003 218 Nombre moyen ajusté des actions potentielles liées aux instruments ayant un effet dilutif 715 447 666 710 406 599 Résultat net par action – Base $ 0,06 0,00 – Base (1) € 0,05 0,01 – Dilué $ 0,06 0,00 – Dilué (1) € 0,05 0,01

*



Les comptes de résultat consolidés 2019 et 2018 sont présentés pour refléter les impacts de la norme IFRS 5 relative aux activités abandonnées en retraitant les activités abandonnées sur une seule ligne « Résultat net des activités abandonnées ». (1) Correspond au résultat des 9 premiers mois en euros moins le résultat du 1er semestre en euros.

COMPTES DE RESULTAT INTERMEDIAIRES CONSOLIDES NON AUDITES Neuf mois clos le 30 septembre Montants en millions de dollars US, excepté pour les données par actions ou indication contraire 2019 2018

(retraité*) Chiffre d’affaires 930,1 823,3 Autres produits des activités ordinaires 0,5 1,1 Total produits des activités ordinaires 930,6 824,4 Coût des ventes (652,3) (593,5) Marge brute 278,3 230,9 Coûts nets de recherche et développement (17,9) (14,4) Frais commerciaux (34,3) (32,8) Frais généraux et administratifs (54,0) (62,0) Autres produits et charges, nets (2,9) (19,0) Résultat d’exploitation 169,2 102,7 Coût de l’endettement financier brut (100,8) (98,7) Produits financiers sur la trésorerie 2,5 1,9 Coût de l’endettement financier net (98,3) (96,8) Autres produits (charges) financiers 3,5 827,7 Résultat avant impôt des entreprises intégrées 74,4 833,6 Impôts sur les bénéfices (11,2) (26,5) Résultat net des entreprises intégrées 63,2 807,1 Résultat des sociétés mises en équivalence (0,1) (0,9) Résultat net des Activités Poursuivies 63,1 806,2 Résultat net des Activités Abandonnées (2) (150,5) (112,0) Résultat net de l’ensemble consolidé (87,4) 694,2 Attribué aux : Actionnaires $ (94,2) 689,4 Actionnaires (1) € (83,5) 575,9 Participations ne donnant pas le contrôle $ 6,8 4,8 Nombre moyen pondéré d’actions émises 709 949 374 565 906 800 Nombre moyen pondéré d’actions potentielles liées aux stock-options 124 615 – Nombre moyen pondéré d’actions potentielles liées à l’attribution d’actions gratuites 3 797 129 – Nombre moyen pondéré d’actions potentielles liées aux bons de souscriptions — 6 898 627 Nombre moyen ajusté des actions potentielles liées aux instruments ayant un effet dilutif 713 871 118 572 805 427 Résultat net par action – Base $ (0,13) 1,22 – Base (1) € (0,12) 1,02 – Dilué $ (0,13) 1,20 – Dilué (1) € (0,12) 1,01

*







Les comptes de résultat consolidés 2019 et 2018 sont présentés pour refléter les impacts de la norme IFRS 5 relative aux activités abandonnées en retraitant les activités abandonnées sur une seule ligne « Résultat net des activités abandonnées ». (1) Converti au taux moyen de 1,1279US$ et 1,1972US$ pour 1 Euro respectivement aux 30 septembre 2019 et 2018. (2) Le « Résultat net des Activités Abandonnées » en 2019 comprend 110 millions de dollars US de dépréciations générées par la réévaluation à la juste valeur moins les coûts de vente de nos groupes destinés à être cédés liés à nos participations (charge de 59 millions de dollars US), liés à la Marine (charge de 47 millions de dollars US) et à Multi-Physique (perte de 4 millions de dollars US).



ETATS DE SITUATION FINANCIERE CONSOLIDES NON AUDITES Montants en millions de dollars US, sauf indication contraire 30 septembre 2019 31 décembre 2018 ACTIF Trésorerie et équivalents de trésorerie 595,6 434,1 Clients et comptes rattachés, nets 373,0 520,2 Stocks et travaux en cours, nets 207,8 204,8 Créances d’impôt 79,0 72,1 Autres actifs courants, nets 127,6 99,1 Actifs détenus en vue de la vente 192,8 195,5 Total actif courant 1 575,8 1 525,8 Impôts différés actif 25,7 22,6 Participations et autres immobilisations financières, nettes 27,0 31,1 Sociétés mises en équivalence 3,2 0,1 Immobilisations corporelles, nettes 317,6 189,2 Immobilisations incorporelles, nettes 857,9 898,9 Ecarts d’acquisition des entités consolidées, nets 1 225,8 1 229,0 Total actif non-courant 2 457,2 2 370,9 TOTAL ACTIF 4 033,0 3 896,7 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Concours bancaires court terme 0,1 — Dettes financières – part court terme 72,4 17,8 Fournisseurs et comptes rattachés 114,0 126,4 Dettes sociales 159,3 135,8 Impôts sur les bénéfices à payer 59,9 49,6 Acomptes clients 34,6 35,7 Provisions – part court terme 69,7 172,4 Autres passifs courants 311,0 250,9 Passifs liés aux actifs non courants destinés à être cédés 257,9 131,7 Total passif courant 1 078,9 920,3 Impôts différés passif 39,7 44,4 Provisions – part long terme 75,6 95,9 Dettes financières – part long terme 1 254,9 1 148,9 Autres passifs non courants 4,0 13,1 Total dettes et provisions non-courantes 1 374,2 1 302,3 Capital social : 1 181 708 264 actions autorisées et 709 951 646 émises au nominal de 0,01 € au 30 septembre 2019 et 709 944 816 au 31 décembre 2018 8,7 8,7 Primes d’émission et d’apport 3 184,7 3 184,6 Réserves (1 551,2) (1 457,8) Autres réserves (34,3) (27,9) Titres d’autocontrôle (20,1) (20,1) Résultats directement enregistrés en capitaux propres (1,3) (0,9) Ecarts de conversion (50,9) (55,1) Total capitaux propres – attribuable aux actionnaires de la société mère 1 535,6 1 631,5 Participations ne donnant pas le contrôle 44,3 42,6 Total capitaux propres 1 579,9 1 674,1 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 4 033,0 3 896,7 Les taux de clôture au 30 septembre 2019 et au 31 décembre 2018 étaient respectivement de 1,0889 US$ pour 1 Euro et de 1,1575 US$ pour 1 Euro.



TABLEAUX DES FLUX DE TRESORERIE INTERMEDIAIRES CONSOLIDES NON AUDITES Neuf mois clos le 30 septembre Montants en millions de dollars US 2019 2018 (retraité*) EXPLOITATION Résultat net de l’ensemble consolidé (87,4) 694,2 Moins : Résultat net des Activités Abandonnées (150,5) 112,0 Résultat net des Activités Poursuivies 63,1 806,2 Amortissements et dépréciations 98,0 80,2 Amortissements et dépréciations des études multi-clients 175,6 168,8 Amortissements et dépréciations capitalisés en études multi-clients (5,9) (17,2) Augmentation (diminution) des provisions 1,7 (12,9) Charges liées aux stock-options 4,0 1,4 Plus ou moins-values de cessions d’actif (0,1) — Résultat des mises en équivalence 0,1 0,9 Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence — — Autres éléments sans impact sur les flux de trésorerie (2,8) (852,9) Flux de trésorerie net incluant le coût de la dette et la charge d’impôt 333,7 174,5 Annulation du coût de la dette financière 98,3 96,8 Annulation de la charge d’impôt 11,2 26,5 Flux de trésorerie net hors coût de la dette et charge d’impôt 443,2 297,8 Impôt décaissé (19,3) (11,1) Flux de trésorerie net avant variation du besoin en fonds de roulement 423,9 286,7 Variation du besoin en fonds de roulement 148,5 (57,6) - (augmentation) diminution des clients et comptes rattachés 199,6 (20,2) - (augmentation) diminution des stocks et travaux en cours (17,7) 1,2 - (augmentation) diminution des autres actifs circulants (13,8) 15,1 - augmentation (diminution) des fournisseurs et comptes rattachés (1,8) (11,4) - augmentation (diminution) des autres passifs circulants (17,8) (42,3) Flux de trésorerie provenant de l'exploitation 572,4 229,1 INVESTISSEMENT Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles, nette des variations de fournisseurs d’immobilisations, hors études multi-clients (52,3) (59,8) Investissement en trésorerie dans les études multi-clients (153,2) (183,1) Valeurs de cession des immobilisations corporelles et incorporelles (0,1) 0,7 Plus ou moins-values sur immobilisations financières — — Acquisition de titres consolidés, nette de trésorerie acquise — — Variation des prêts et avances donnés/reçus — (0,4) Variation des subventions d’investissement — — Variation des autres actifs financiers non courants 0,6 (7,1) Flux de trésorerie affectés aux investissements (205,0) (249,7) FINANCEMENT Remboursement d'emprunts — (195,6) Nouveaux emprunts — 336,5 Paiement du principal des contrats de location (1) (41,1) (4,3) Augmentation (diminution) nette des découverts bancaires 0,1 (0,1) Charges d’intérêt payées (47,5) (38,8) Augmentation de capital : - par les actionnaires de la société mère — 129,1 - par les participations ne donnant pas le contrôle — — Dividendes versés et remboursement de capital : - aux actionnaires — — - aux participations ne donnant pas le contrôle des sociétés intégrées (3,8) — Acquisition et cession des titres d’autocontrôle — — Flux de trésorerie provenant des opérations de financement (92,3) 226,8 Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie (14,5) (16,7) Incidence des variations de périmètre — — Variation de trésorerie des Activités Abandonnées (99,1) (92,7) Variation de trésorerie 161,5 96,8 Trésorerie à l'ouverture 434,1 315,4 Trésorerie à la clôture 595,6 412,2 *

(1) En application de la norme IFRS 5 relative aux activités abandonnées, les données historiques ont été retraitées.

Voir les notes 1 et 4 de nos états financiers intermédiaires pour plus d’information sur l’impact de la mise en place d’IFRS 16 ANALYSE PAR SEGMENT Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2019 En millions de dollars US sauf pour les actifs et les capitaux employés

(en milliards de dollars US) GGR Equipement Eliminations

et Autres Données

des activités Ajustements

IFRS 15 Plan de Transformation / Restructuration Financière Total Consolidé /

Données Publiées Chiffre d’affaires tiers 685,2 319,2 – 1 004,4 (74,3) – 930,1 Chiffre d’affaires inter-secteur (1) – 9,4 (9,4) – – – – Chiffre d’affaires total 685,2 328,6 (9,4) 1 004,4 (74,3) – 930,1 Dotation aux amortissements (hors multi-clients) (75,0) (22,5) (0,6) (98,0) (98,0) Dotation aux amortissements multi-clients (244,2) - (244,2) 68,6 – (175,6) Résultat d’exploitation (2) 147,7 50,9 (23,6) 174,9 (5,7) – 169,2 EBITDAS 463,0 73,6 (21,5) 515,2 (74,3) – 440,9 Résultat des sociétés mises en équivalence (0,1) - - (0,1) (0,1) Résultat avant intérêts et taxes (2) 147,6 50,9 (23,6) 174,8 (5,7) – 169,1 Acquisition d’immobilisations (hors multi-clients) (3) 37,7 13,8 0,8 52,3 52,3 Investissement en trésorerie dans les études multi-clients, nettes de trésorerie 153,2 - - 153,2 153,2 Capitaux employés (4) 1,9 0,5 (0,1) 2,3 – – 2,3 Total Actif (4) 2,2 0,6 0,6 3,4 – – 3,4 Correspond aux ventes d’équipement au segment Acquisition de Données Contractuelles qui est classé dans les activités abandonnées. La colonne « Éliminations et autres » correspond aux frais de siège. Les acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles comprennent des coûts de développement capitalisés de (24,2) millions de dollars US pour l’exercice clos le 30 septembre 2019. La colonne « Éliminations et autres » correspond à la variation des fournisseurs d’immobilisations. Les capitaux employés et actifs relatifs aux activités abandonnées sont compris dans la colonne « Éliminations et autres ». Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2018 (retraité) En millions de dollars US sauf pour les actifs et les capitaux employés

(en milliards de dollars US) GGR Equipement Eliminations

et Autres Données

des activités Ajustements

IFRS 15 Plan de Transformation / Restructuration Financière Total Consolidé / Données Publiées Chiffre d’affaires tiers 580,6 209,2 - 789,8 33,5 823,3 Chiffre d’affaires inter-secteur (1) - 33,8 (33,8) - - - Chiffre d’affaires total 580,6 243,0 (33,8) 789,8 33,5 823,3 Dotation aux amortissements (hors multi-clients) (57,7) (22,2) (0,3) (80,2) (80,2) Dotation aux amortissements multi-clients (124,2) - - (124,2) (44,6) (168,8) Résultat d’exploitation (2) 161,3 1,6 (30,3) 132,6 (18,8) (11,1) 102,7 EBITDAS 327,0 23,8 (29,6) 321,2 (18,8) 33,5 335,9 Résultat des sociétés mises en équivalence (0,9) - - (0,9) - - (0,9) Résultat avant intérêts et taxes (2) 160,4 1,6 (30,3) 131,7 (18,8) (11,1) 101,8 Acquisition d’immobilisations (hors multi-clients) (3) 40,5 19,8 (0,5) 59,8 59,8 Investissement en trésorerie dans les études multi-clients, nettes de trésorerie 183,1 - - 183,1 183,1 Capitaux employés (4) 2,2 0,6 0,4 3,2 – – 3,2 Total Actif (4) 2,6 0,7 0,5 3,8 – – 3,8 Correspond aux ventes d’équipement au segment Acquisition de Données Contractuelles qui est classé dans les activités abandonnées. La colonne « Eliminations et Autres » inclut des frais de siège d’un montant de (26,4) millions de dollars US et des éliminations inter-secteurs pour (3,6) millions de dollars US. Les acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles comprennent des coûts de développement capitalisés de (23,1) millions de dollars US pour l’exercice clos le 30 septembre 2018. La colonne « Éliminations et autres » correspond à la variation des fournisseurs d’immobilisations. Les capitaux employés et actifs relatifs aux activités abandonnées sont compris dans la colonne « Éliminations et autres ». Pièce jointe CP_FR_3q2019 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur CGG 07:40 EN DIRECT DES MARCHES : Société Générale, AXA, GTT, CGG, Technicolor, Xerox, .. 07:30 CGG : annonce ses résultats du 3ème Trimestre 2019 GL 04/11 BOURSE DE PARIS : Paris se hisse au-dessus des 5.800 points AW 04/11 CGG plus forte hausse du SBF 120 à la clôture du lundi 4 novembre 2019 AO 01/11 CGG : Morgan Stanley Intl dépasse les 5% CF 31/10 CGG : UBS s'est renforcé CF 31/10 CGG : Franchissements de seuil-2 CO 31/10 CGG : Franchissements de seuil CO 31/10 CGG : Franchissements de seuil-1 CO 31/10 CGG : Franchissements de seuil-3 CO Recommandations des analystes sur CGG 25/10 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Ubisoft, STMicroelectronics, Vinci, Kering, Saint-Gob.. 26/09 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Engie, Ingenico, Worldline, Dassaut Systèmes, Thales,.. 25/09 BOURSE DE PARIS : Paris effarouchée par trop d'incertitudes AW

