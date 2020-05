CGG annonce ses résultats du premier trimestre 2020

Solide premier trimestre

Mesures d’adapation à une crise sans précédent

PARIS, France – 12 mai 2020 – CGG (ISIN: FR0013181864), leader mondial dans les Géosciences, annonce ses résultats consolidés, non-audités, du T1 2020.

Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré :

“Alors que nous traversons cette crise sans précédent de notre industrie, provoquée par une offre excédentaire combinée à une réduction de la demande en raison de la pandémie COVID-19, notre priorité demeure la santé et la sécurité de nos employés et de toutes nos parties prenantes, ainsi que la continuité de notre activité pour répondre aux besoins de nos clients. Notre nouveau profil « asset light », nos métiers recentrés sur l'évaluation des réservoirs et l'optimisation de la production, ainsi que notre bibliothèque de données concentrée sur les bassins sédimentaires prouvés ou matures, nous permettront d’être beaucoup plus résilients que par le passé. Toutefois, la durée de cette grave crise est incertaine. Nous nous concentrons donc sur ce que nous pouvons contrôler à savoir la gestion de notre liquidité, la réduction de nos investissements et des coûts cash, l’ajustement si nécessaire de notre organisation et le maintien en parallèle de nos efforts de R&D. Avec 624 millions de dollars de trésorerie suite à un solide premier trimestre et aucune dette obligataire à rembourser avant avril 2023, je suis convaincue que notre stratégie basée sur une technologie, des services, des données et des solutions de haut de gamme nous positionne au mieux dans ces conditions de marché difficiles.“

T1 2020 : Solide génération de cash



Chiffres IFRS: Chiffre d’affaires de 253m$ et résultat opérationnel de (40)m$

Chiffre d’affaires des activités de 271m$, en baisse de 4% d’une année sur l’autre marqué par de bonnes ventes multi-clients et une baisse des ventes d’équipements

EBITDAs des activités de 123m$, en hausse de 3% avec une marge de 45%

Résultat Opérationnel des activités de (31)m$, qui inclut (70)m$ de dépréciation d’actifs principalement liés à la bibliothèque multi-clients et de $39m$ avant dépréciation, soit une marge de 14%

Cash-flow libre des activités de 44m$

Cash-flow net de 17m$

Résultat net de (98)m$ qui inclut une perte nette de (27)m$ au titre des opérations abandonnées et (70)m$ de dépréciation d’actifs

Dette nette de 540m$ avant IFRS 16 - 705m$ après IFRS 1 et Ratio d’endettement des activités de 0,8x Dette nette /LTM EBITDAs (avant impact IFRS 16) Priorité à la réduction des coûts et à la préservation des liquidités pour s’adapter à une crise sans précédent Coûts cash des investissements 2020 de l’ordre de 300 millions$, soit une réduction de (75) millions$ par rapport à la guidance initiale du 6 mars 2020.

Coûts cash des investissements multi-clients 2020 en baisse de (60) millions$ à hauteur d’environ 225 millions$ et taux de préfinancement de 75%.

Coûts cash des investissements industriels et des coûts de développement 2020 d’environ 75 millions$.

Réduction des coûts cash du Groupe de l’ordre de (110) millions$ sur une base annuelle par rapport à la guidance 2020 initiale et de l’ordre de (35) millions$ par rapport à 2019.

Chiffres clés – premier trimestre 2020

En millions $ Premier trimestre 2019 Premier trimestre 2020 Chiffre d’affaires 271,4 252,7 Résultat opérationnel 19,6 (39,8) Mises en équivalence 0,1 0,3 Coût de l’endettement financier net (32,9) (32,9) Autres produits (charges) financiers 0,9 5,7 Impôts (2,9) (4,8) Résultat net des activités poursuivies (15,2) (71,5) Résultat net des activités abandonnées (15,3) (26,9) Résultat net Groupe (30,5) (98,4) Cash-Flow Opérationnel IFRS 203,8 145,2 Cash-Flow Net IFRS 44,0 17,2 Dette nette 868,3 705,0 Dette nette avant IFRS 16 656,4 540,3 Capitaux employés 2 518,6 2 201,5

Chiffres clés des activités – premier trimestre 2020

En millions $ Premier trimestre 2019 Premier trimestre 2020 Chiffre d’affaires des activités 282,4 270,8 EBITDAs des activités 119,3 122,7 Taux de marge d’EBITDAs 42,2% 45,3% Résultat opérationnel des activités 10,8 (31,0) Taux de marge opérationnelle 3,8% (11,4)% Charges non-récurrentes (CNR) - - Ajustement lié à IFRS 15 8,8 (8,8) Résultat opérationnel IFRS 19,6 (39,8) Cash-Flow Opérationnel des activités 203,8 145,2 Cash-Flow Libre des activités 44,0 17,2

Table de passage : chiffres des activités aux chiffres IFRS - premier trimestre 2020

Compte de résultat du T1 2020







En millions $ Chiffres des activités Ajustements liés à IFRS 15 Chiffres IFRS Chiffre d’affaires 270,8 (18,1) 252,7 Résultat opérationnel (31,0) (8,8) (39,8)





Eléments de flux de trésorerie du T1 2020







En millions $ Chiffres des activités Ajustements liés à IFRS 15 Chiffres IFRS EBITDAs 122,7 (18,1) 104,6 Variation de BFR et de Provisions 20,7 18,1 38,8 Cash-Flow Opérationnel 145,2 - 145,2





Valeur nette comptable de la librairie de données multi-clients







En millions $ Chiffres des activités Ajustements liés à IFRS 15 Chiffres IFRS Bilan d’ouverture au 31 décembre 2020 375,8 155,2 531,0 Bilan de clôture au 31 mars 2020 317,8 157,2 475,0

Résultats du premier trimestre 2020 des activités

Géologie, Géophysique & Réservoir (GGR)

GGR











En millions $ Premier trimestre 2019 Premier trimestre 2020 Variation d’une année sur l’autre Chiffre d’affaires des activités 180,1 197,4 10% Géoscience (SIR) 91,3 93,3 2% Multi-Clients 88,8 104,1 17% Préfinancements 42,2 57,0 35% Après-ventes 46,6 47,1 1% EBITDAs des activités 105,0 122,8 17% Taux de marge 58,3% 62,2% +390bps Résultat opérationnel des activités 5,2 (22,4) - Taux de marge 2,9% (11,4)% - Mise en équivalence 0,1 0,3 - Capitaux employés (en milliards $) 2,0 1,7 (15)% Autres chiffres clés Investissements cash multi-clients (m$) (39,7) (66,8) 68% Taux de préfinancement cash multi-clients (%) 106% 86% -200 bps

Le chiffre d’affaires des activités de GGR est de 197 millions$, en hausse de 10% d’une année sur l’autre.

Le chiffre d’affaires en Géoscience est de 93 millions$, en hausse de 2% d’une année sur l’autre, soutenu par les activités de traitement-imagerie en hausse de 11%.



Au cours de ce trimestre, nous avons maintenu la continuité de notre activité avec la majorité de nos employés en travail à distance, et ce grâce à l’excellent soutien de notre organisation informatique.





est de 93 millions$, en hausse de 2% d’une année sur l’autre, soutenu par les activités de traitement-imagerie en hausse de 11%. Au cours de ce trimestre, nous avons maintenu la continuité de notre activité avec la majorité de nos employés en travail à distance, et ce grâce à l’excellent soutien de notre organisation informatique. Le chiffre d’affaires en données Multi-Clients est de 104 millions$, en hausse de 17% d’une année sur l’autre.



Les revenus associés au préfinancement de nos projets multi-clients ont atteint 57 millions$ ce trimestre, soit une hausse par rapport aux 42 millions$ du premier trimestre 2019. Ceci s’explique notamment par des investissements en hausse à hauteur de 67 millions$ par rapport à 40 millions$ au T1 2019.



Nous avons travaillé sur quatre études multi-clients au cours de ce trimestre, dont deux études terrestres aux États-Unis - Bayou Boeuf et Central Basin Platform -, une étude marine streamers au Brésil - Nébula -, une étude marine streamer - Gippsland 2020 - en Australie. Nous avons également commencé fin mars une enquête marine fond de mer à partir de nodes en mer du Nord, au Royaume-Uni dans la région de Cornerstone. Le taux de préfinancement au premier trimestre 2020 était élevé à 86 %.



Les après-ventes de 47 millions$ sont stables d’une année sur l’autre et solides dans toutes les régions.



Au cours du trimestre, nous avons procédé à un test de dépréciation de notre librairie multi-clients et suite à la chute du baril de pétrole nous avons ajusté à la baisse, pour un montant total de (69) millions$, la valeur nette comptable de certaines études multi-clients à faible potentiel d’après-ventes.



La valeur nette comptable de la bibliothèque multi-clients à fin mars 2020 est de 318 millions$ (475 millions$ après ajustements IFRS 15) dont 85% offshore et 15% onshore.

L’EBITDAs des activités de GGR est de 123 millions$, en hausse de 17% soit un taux de marge de 62%.





de est de 123 millions$, en hausse de 17% soit un taux de marge de 62%. Le résultat opérationnel des activités de GGR s’élève à (22) millions$ suite à l’impact négatif de (69) millions$ de dépréciation de la librairie de données multi-clients.





s’élève à (22) millions$ suite à l’impact négatif de (69) millions$ de dépréciation de la librairie de données multi-clients. Les capitaux employés de GGR sont en baisse à 1,7 milliards$ à fin mars 2020.

Equipement

Equipement











En millions $ Premier trimestre 2019 Premier trimestre 2020 Variation d’une année sur l’autre Chiffre d’affaires des activités 105,2 74,5 (29)% En terrestre 84,7 52,5 (38)% En marine 12,9 13,0 1% En outils de puits 5,2 7,0 35% Hors du secteur pétrolier 2,4 2,0 (17)% EBITDAs des activités 23,0 7,8 (66)% Taux de marge 21,9% 10,5% - Résultat opérationnel des activités 14,9 0,1 (100)% Taux de marge 14,2% 0,1% - Capitaux employés (en milliard $) 0,5 0,5 -

Le chiffre d’affaires des activités de l’Equipement s’élève à 75 millions$, en baisse de 29% d’une année sur l’autre.

Les ventes externes sont de 73 millions$ en baisse de 28% d’une année sur l’autre.

Les ventes d’équipements terrestre ont représenté 71% des ventes totales, soutenues par la livraison de plus de 80 000 capteurs terrestres 508 XT principalement en Russie, Inde et Afrique du Nord. Au cours du trimestre Sercel a également reçu des commandes importantes pour des vibrateurs Nomad90 lourds pour l’Afrique du Nord et pour 35 000 capteurs terrestres pour le Moyen-Orient.

Les ventes d’équipements marine ont représenté 17% des ventes totales, principalement des pièces détachées dans un marché de l’acquisition de données marines qui reste bas.

Les ventes pour les outils de puits sont de 7 millions$.

L’EBITDAs des activités de l’Equipement atteint 8 millions$, soit un taux de marge de 11%.

Le résultat opérationnel des activités de l’Equipement est à l’équilibre.

Les capitaux employés de l’Equipement sont stables, à 500 millions$ à fin mars 2020.

Résultats financiers du premier trimestre 2020

Compte de résultat consolidé







En millions $ Premier trimestre 2019 Premier trimestre 2020 Variation d’une année sur l’autre Taux de Change euro/dollar 1,15 1,11 (3)% Chiffre d’affaires des activités 282,4 270,8 (4)% GGR 180,1 197,4 10% Equipement 105,2 74,5 (29)% Eliminations (2,9) (1,1) (62)% Marge brute 49,1 73,1 49% EBITDAs des activités 119,3 122,7 3% GGR 105,0 122,8 17% Equipement 23,0 7,8 (66)% Coûts Corporate (8,7) (7,1) (18)% Eliminations - (0,8) - Résultat opérationnel des activités 10,8 (31,0) - GGR 5,2 (22,4) - Equipement 14,9 0,1 (100)% Coûts Corporate (9,3) (7,1) (24)% Eliminations - (1,6) - CNR - - - Ajustement lié à IFRS 15 8,8 (8,8) - Résultat opérationnel IFRS 19,6 (39,8) - Mises en équivalence 0,1 0,3 - Coût de l’endettement financier net (32,9) (32,9) - Autres produits (charges) financiers 0,9 5,7 - Impôts (2,9) (4,8) 66% Résultat net des activités poursuivies (15,2) (71,5) - Résultat net des activités abandonnées (15,3) (26,9) (76)% Résultat net Groupe (30,5) (98,4) - Résultat net part du Groupe (33,9) (99,4) - Résultat net par action en $ (0,05) (0,14) - Résultat net par action en € (0,04) (0,13) -

Le chiffre d’affaires des activités du Groupe est de 271 millions$, en baisse de 4% d’une année sur l’autre. Les contributions respectives des segments du Groupe ont été de 34% en Géoscience, 38% en Multi-Clients (soit 73% du total pour GGR) et de 27% pour l’Equipement.

L’EBITDAs des activités du Groupe est de 123 millions$, en hausse de 3% d’une année sur l’autre, soit un taux de marge de 45%.

Le résultat opérationnel des activités du Groupe est de (31) millions$ suite à l’impact négatif de (69) millions$ de la dépréciation de la valeur de la bibliothèque multi-clients.

L’ajustement lié à IFRS 15, au niveau du résultat opérationnel, est de (9) millions$ et le résultat opérationnel IFRS du Groupe, après ajustement lié à IFRS 15, est de (40) millions$.

Le coût de la dette s’élève à (33) millions$. Le montant total d’intérêts payés au cours du trimestre atteint (7) millions$.

Les impôts sont de (5) millions$.

Le résultat net des activités poursuivies est en perte de (72) millions$.

Activités abandonnées







Elles correspondent aux anciens segments Acquisition de données contractuelles et Ressources non-opérées. Les principaux agrégats sont les suivants :







Le chiffre d’affaires des activités est de 14 millions$ au premier trimestre et le résultat net des activités abandonnées est de (27) millions$.

Le résultat net Groupe est en perte de (98) millions$.

Le résultat net part du Groupe, après prise en compte des intérêts minoritaires, est de (99,4) millions$ / (89,7) millions€.

Cash-Flow

Eléments de flux de trésorerie







En millions $ Premier trimestre 2019 Premier trimestre 2020 Variation d’une année sur l’autre Cash-flow opérationnel des activités 203,8 145,2 (29)% Investissements (58,3) (87,4) 50% Industriels (10,5) (8,0) (24)% R&D (8,1) (12,6) 56% Cash multi-clients (39,7) (66,8) 68% MC marine (30,1) (51,5) 71% MC terrestre (9,6) (15,4) 60% Produits des cessions d’actifs 0,1 0,1 - Paiement du principal des contrats de location (15.9) (14.0) (12)% Cash-flow libre des activités 129,7 43,9 (66)% Intérêts versés de la dette (7,4) (7,4) - CNR versées / Plan 2021 (25,3) (28,2) 11% Cash-flow libre des activités abandonnées (53,0) 8,9 117% Cash-flow net 44,0 17,2 (61)% Cash-flow affectés aux investissements - - - Taux de change et autres (3,0) (4,2) 40% Augmentation (diminution) des liquidités 41,0 13,0 (68)%

Le cash-flow opérationnel des activités s’établit à 145 millions$, en baisse de 29% comparé à 204 millions$ au premier trimestre 2019.

Les investissements du Groupe sont de 87 millions$, en hausse de 50% d’une année sur l’autre :

Les investissements industriels s’élèvent à 8 millions$, en baisse de 24%

s’élèvent à 8 millions$, en baisse de 24% Les investissements en recherche et développement s’élèvent à 13 millions$, en hausse de 56%

s’élèvent à 13 millions$, en hausse de 56% Les investissements cash multi-clients s’élèvent à 67 millions$, en hausse de 68%.

Le cash-flow libre des activités est de 44 millions$ ce trimestre contre 130 millions$ au premier trimestre 2019.

Après paiement des intérêts cash de la dette pour (7) million$, des coûts cash associés au plan 2021 pour (28) millions$ et du cash-flow libre positif de 9 millions$ des activités abandonnées, le cash-flow net est de 17 millions$ par rapport à 44 millions$ au premier trimestre 2019.





Bilan



La dette brute du Groupe avant IFRS 16 s’établit à 1 164 millions$ à fin mars 2020 et la dette nette ressort à 540 millions$.

La dette brute du Groupe après IFRS 16 s’établit à 1 329 millions$ à fin mars 2020 et la dette nette ressort à 705 millions$.

La liquidité du Groupe est de 624 millions$ à fin mars 2020.

Conférence téléphonique T1 2020

Une conférence téléphonique analystes en langue anglaise est programmée ce jour à 8h15 (Paris) – 7h15 (Londres)

Pour accéder à la conférence en direct, merci de vous connecter à l’audio webcast :

Depuis votre ordinateur sur le site:



www.cgg.com





Une rediffusion de cette conférence téléphonique sera disponible via l’audio webcast sur le site internet www.cgg.com .

Pour les analystes, merci de composer 5 à 10 minutes avant l’heure prévue l’un des numéros suivants :

Appels France +33 (0) 1 70 70 07 81 Appels UK +44 (0) 844 481 9752 Code 8745567



A propos de CGG :

CGG ( www.cgg.com ) est un leader technologique mondial spécialisé dans les géosciences. Avec environ 4600 employés dans le monde, CGG fournit une gamme complète de données, de services et d'équipements pour la découverte et le développement responsables des ressources naturelles. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN: 0013181864).

Contacts :

Direction Communications & Relations Investisseurs

Christophe Barnini

Tél : + 33 1 64 47 38 11

E-mail : christophe.barnini@cgg.com

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

AU 31 MARS 2020

ETATS DE SITUATION FINANCIERE CONSOLIDE NON AUDITES

Montants en millions de dollars US, sauf indication contraire 31 mars

2020 31 décembre

2019 ACTIF Trésorerie et équivalents de trésorerie 623,5 610,5 Clients et comptes rattachés, nets 315,2 436,0 Stocks et travaux en cours, nets 206,8 200,1 Créances d’impôt 79,1 84,9 Autres actifs courants, nets 96,8 116,7 Actifs détenus en vue de la vente 159,8 316,6 Total actif courant 1 481,2 1 764,8 Impôts différés actif 59,2 19,7 Participations et autres immobilisations financières, nettes 67,0 27,4 Sociétés mises en équivalence 3,3 3,0 Immobilisations corporelles, nettes 287,8 300,0 Immobilisations incorporelles, nettes 632,9 690,8 Ecarts d’acquisition des entités consolidées, nets 1 202,2 1 206,9 Total actif non-courant 2 252,4 2 247,8 TOTAL ACTIF 3 733,6 4 012,6 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Concours bancaires — — Dettes financières – part court terme 69,8 59,4 Fournisseurs et comptes rattachés 114,8 117,4 Dettes sociales 127,9 156,6 Impôts sur les bénéfices à payer 64,1 59,3 Acomptes clients 22,2 36,9 Provisions – part court terme 36,3 50,0 Autres passifs financiers courants 21,7 — Autres passifs courants 303,9 327,3 Passifs liés aux actifs non courants destinés à être cédés 4,8 259,2 Total passif courant 765,5 1 066,1 Impôts différés passif 48,9 10,4 Provisions – part long terme 51,4 58,1 Dettes financières – part long terme 1 258,7 1 266,6 Autres passifs financiers non courants 56,6 — Autres passifs non courants 56,0 4,0 Total dettes et provisions non-courantes 1 471,6 1 339,1 Actions ordinaires : 1 181 283 351 actions autorisées et 709 961 702 actions d’une valeur nominale de 0,01 EUR par action en circulation au 31 mars 2020 8,7 8,7 Primes d’émission et d’apport 3 184,7 3 184,7 Réserves (1 631,8) (1 531,1) Autres réserves (18,6) (23,5) Actions propres (20,1) (20,1) Résultats directement enregistrés en capitaux propres (0,8) (0,7) Ecarts de conversion (71,6) (56,3) Total capitaux propres – attribuable aux actionnaires de la société mère 1 450,5 1 561,7 Participations ne donnant pas le contrôle 46,0 45,7 Total capitaux propres 1 496,5 1 607,4 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 3 733,6 4 012,6

COMPTES DE RESULTAT INTERMEDIAIRES CONSOLIDES NON AUDITES

Trois mois clos le 31 mars Montants en millions de dollars US, excepté pour les données par actions en dollars US 2020 2019 Chiffre d’affaires 252,7 271,4 Autres produits des activités ordinaires 0,3 0,2 Total produits des activités ordinaires 253,0 271,6 Coût des ventes (188,7) (213,7) Marge brute 64,3 57,9 Coûts nets de recherche et développement (4,4) (6,0) Frais commerciaux (9,1) (9,9) Frais généraux et administratifs (18,7) (20,3) Autres produits et charges, nets (71,9) (2,1) Résultat d’exploitation (39,8) 19,6 Coût de l’endettement financier brut (33,9) (33,6) Produits financiers sur la trésorerie 1,0 0,7 Coût de l’endettement financier net (32,9) (32,9) Autres produits et charges financiers 5,7 0,9 Résultat avant impôt (67,0) (12,4) Impôts sur les bénéfices (4,8) (2,9) Résultat net avant résultat des sociétés mises en équivalence (71,8) (15,3) Résultat des sociétés mises en équivalence 0,3 0,1 Résultat net des activités poursuivies (71,5) (15,2) Résultat net des activités abandonnées* (26,9) (15,3) Résultat net de l’ensemble consolidé (98,4) (30,5) Attribué aux : Actionnaires de la société mère (99,4) (33,9) Participations ne donnant pas le contrôle 1,0 3,4 Résultat net par action – Base (0,14) (0,05) – Dilué (0,14) (0,05) Résultat net par action pour les activités poursuivies – Base (0,10) (0,03) – Dilué (0,10) (0,03) Résultat net par action pour les activités abandonnées – Base (0,04) (0,02) – Dilué (0,04) (0,02)





* Les comptes de résultat consolidés 2020 et 2019 sont présentés pour refléter les impacts de la norme IFRS 5 relative aux activités abandonnées en retraitant les activités abandonnées sur une seule ligne « Résultat net des activités abandonnées »

TABLEAUX DES FLUX DE TRESORERIE INTERMEDIAIRES CONSOLIDES NON AUDITES

Trois mois clos le 31 mars Montants en millions de dollars US 2020 2019 EXPLOITATION Résultat net de l’ensemble consolidé (98,4) (30,5) Moins : Résultat net des activités abandonnées (26,9) (15,3) Résultat net des activités poursuivies (71,5) (15,2) Amortissements et dépréciations 30,5 30,9 Amortissements et dépréciations des études multi-clients 116,8 57,4 Amortissements et dépréciations capitalisés en études multi-clients (4,3) (0,9) Augmentation (diminution) des provisions (2,2) (3,5) Coûts des paiements en actions 1,4 1,3 Plus ou moins-values de cessions d’actif - - Résultat des sociétés mises en équivalence (0,3) (0,1) Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence - - Autres éléments sans impact sur les flux de trésorerie (3,1) (5,8) Flux de trésorerie net incluant le coût de la dette et la charge d’impôt 67,3 64,1 Moins : coût de la dette financière 32,9 32,9 Moins : charge d’impôt/(produit d’impôt) 4,8 2,9 Flux de trésorerie net hors coût de la dette et charge d’impôt 105,0 99,9 Impôt décaissé (0,8) (4,1) Flux de trésorerie net avant variation du besoin en fonds de roulement 104,2 95,8 Variation du besoin en fonds de roulement 41,0 108,0 - Variation des clients et comptes rattachés 80,8 147,9 - Variation des stocks et travaux en cours (16,2) (2,6) - Variation des autres actifs circulants (4,7) (15,4) - Variation des fournisseurs et comptes rattachés 16,5 (1,6) - Variation des autres passifs circulants (35,4) (20,3) Flux de trésorerie provenant de l'exploitation 145,2 203,8 INVESTISSEMENT Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles, nette des variations de fournisseurs d’immobilisations, hors études multi-clients (20,6) (18,6) Investissement en trésorerie dans les études multi-clients, nettes de trésorerie (66,8) (39,7) Valeurs de cession des immobilisations corporelles et incorporelles 0,1 0,1 Plus ou moins-values sur immobilisations financières - - Acquisition de titres consolidés, nette de trésorerie acquise - - Variation des prêts et avances donnés/reçus - - Variation des subventions d’investissement - - Variation des autres actifs financiers non courants 9,0 (0,6) Flux de trésorerie affectés aux investissements (78,3) (58,8) FINANCEMENT Remboursement d'emprunts - - Nouveaux emprunts - - Paiement au titre des contrats de location (14,0) (15,9) Augmentation (diminution) nette des découverts bancaires - - Charges d’intérêt payées (7,4) (7,4) Augmentation de capital : - par les actionnaires de la société mère - - - par les participations ne donnant pas le contrôle des sociétés intégrées - - Dividendes versés et remboursement de capital : - aux actionnaires de la société mère - - - aux participations ne donnant pas le contrôle des sociétés intégrées (1,2) Acquisition et cession des actions auto-détenues - - Flux de trésorerie provenant des opérations de financement (21,4) (24,5) Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie (13,2) (1,2) Incidence des variations de périmètre - - Variation de trésorerie des activités abandonnées (19,3) (78,3) Variation de trésorerie 13,0 41,0 Trésorerie à l'ouverture 610,5 434,1 Trésorerie à la clôture 623,5 475,1

ANALYSE PAR SECTEUR D’ACTIVITE NON AUDITEE

En millions de dollars US sauf pour les actifs et les capitaux employés

(en milliards de dollars US) GGR Equipement Eliminations

et Autres Données

des activités Ajustements

IFRS 15 Total Consolidé /

Données Publiées Chiffre d’affaires tiers 197,4 73,4 - 270,8 (18,1) 252,7 Chiffre d’affaires inter-secteur (1) 1,1 (1,1) - - Chiffre d’affaires total 197,4 74,5 (1,1) 270,8 (18,1) 252,7 Dotation aux amortissements (hors multi-clients) (22,6) (7,6) (0,3) (30,5) (30,5) Dotation aux amortissements multi-clients (126,1) - (126,1) 9,3 (116,8) Résultat d’exploitation (2) (22,4) 0,1 (8,7) (31,0) (8,8) (39,8) EBITDAS 122,8 7,8 (7,9) 122,7 (18,1) 104,6 Résultat des sociétés mises en équivalence 0,3 0,3 0,3 Résultat avant intérêts et taxes (2) (22,1) 0,1 (8,7) (30,7) (8,8) (39,5) Acquisition d’immobilisations (hors multi-clients) (3) 12,8 6,3 1,5 20,6 20,6 Investissement en trésorerie dans les études multi-clients, nettes de trésorerie 66,8 - - 66,8 66,8 Capitaux employés (4) 1,7 0,5 2,2 2,2 Total Actif (4) 2,2 0,6 0,2 3,0 3,0

Correspond aux ventes d’équipement au segment Acquisition de Données Contractuelles qui est classé dans les activités abandonnées. La colonne « Éliminations et autres » correspond aux frais de siège. Les acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles comprennent des coûts de développement capitalisés de (12,6) millions de dollars US pour l’exercice clos le 31 Mars 2020. La colonne « Éliminations et autres » correspond à la variation des fournisseurs d’immobilisations. Les capitaux employés et actifs relatifs aux activités abandonnées sont compris dans la colonne « Éliminations et autres ».

En millions de dollars US sauf pour les actifs et les capitaux employés

(en milliards de dollars US) GGR Equipement Eliminations

et Autres Données

des activités Ajustements

IFRS 15 Total Consolidé /

Données Publiées Chiffre d’affaires tiers 180,1 102,3 - 282,4 (11,0) 271,4 Chiffre d’affaires inter-secteur (1) - 2,9 (2,9) - - - Chiffre d’affaires total 180,1 105,2 (2,9) 282,4 (11,0) 271,4 Dotation aux amortissements (hors multi-clients) (22,8) (7,9) (0,2) (30,9) - (30,9) Dotation aux amortissements multi-clients (77,2) - - (77,2) 19,8 (57,4) Résultat d’exploitation (2) 5,2 14,9 (9,3) 10,8 8,8 19,6 EBITDAS 105,0 23,0 (8,7) 119,3 (11,0) 108,3 Résultat des sociétés mises en équivalence 0,1 - - 0,1 - 0,1 Résultat avant intérêts et taxes (2) 5,3 14,9 (9,3) 10,9 8,8 19,7 Acquisition d’immobilisations (hors multi-clients) (3) 14,9 4,8 (1,1) 18,6 - 18,6 Investissement en trésorerie dans les études multi-clients, nettes de trésorerie 39,7 - - 39,7 - 39,7 Capitaux employés (4) 2,0 0,5 - 2,5 - 2,5 Total Actif (4) 2,2 0,6 0,8 3,6 - 3,6

Correspond aux ventes d’équipement au segment Acquisition de Données Contractuelles qui est classé dans les activités abandonnées. La colonne « Éliminations et autres » correspond aux frais de siège. Les acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles comprennent des coûts de développement capitalisés de (8,1) millions de dollars US pour l’exercice clos le 31 Mars 2019. La colonne « Éliminations et autres » correspond à la variation des fournisseurs d’immobilisations. Les capitaux employés et actifs relatifs aux activités abandonnées sont compris dans la colonne « Éliminations et autres ».





Pièce jointe