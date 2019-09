CGG attributaire par BHP d’un contrat majeur de traitement sismique au large de l’Est du Canada

Paris, France – le 5 septembre 2019

CGG annonce ce jour l’attribution à son activité de Traitement / Imagerie de la division Géoscience d’un contrat majeur de traitement de données sismiques à grande échelle dans le bassin Orphan au large de la côte est du Canada par la société BHP.

Les investissements technologiques continus en imagerie de haut de gamme, dans l’accroissement de la puissance de calcul informatique et en digitalisation permettront aux ingénieurs de CGG de mettre en œuvre sur l'ensemble de la zone de l’étude, soit plus de 10 000 km², les algorithmes appropriés de full-waveform inversion (FWI) et de least-squares migration (LSM).

CGG s'engage ainsi à améliorer significativement et dans les meilleurs délais l’imagerie du sous-sol de cette zone pour appuyer les décisions d'exploration et de production à venir et ce grâce à ses technologies de haut de gamme et à une étroite collaboration avec les équipes de géophysiciens en imagerie et en interprétation de BHP.

Tony Huang, Vice-Président US Traitement/Imagerie, CGG, a déclaré : « Les grandes compagnies pétrolières sont à la recherche d'images sismiques de très grande qualité pour réduire les risques et augmenter leur taux de succès dans les bassins en eaux profondes matures ou d’exploration. Nos efforts continus dans l’excellence et dans l’innovation technologique en imagerie durant le creux du cycle a permis à CGG de maintenir un niveau inégalé en services d'imagerie. Ce contrat important renforcera notre position de leader en imagerie sismique de haut de gamme. »

