CGG : baisse de 3% du CA estimé au 1er trimestre

08/04/2020 | 08:23

CGG indique que son chiffre d'affaires des activités devrait s'établir autour de 273 millions de dollars sur les trois premiers mois de 2020, en baisse de 3% en comparaison annuelle sous le poids d'une baisse de 25% des ventes externes du segment équipement.



Le groupe de géosciences anticipe néanmoins un cash-flow net positif de 25 millions de dollars au premier trimestre 2020, et à fin mars 2020, de l'ordre de 622 millions de dollars de trésorerie disponible et une dette nette de l'ordre de 583 millions.



Estimant que ses objectifs financiers pour les années 2020 et 2021 ne sont plus pertinents, CGG a l'intention de publier ses objectifs actualisés pour 2020 au cours de sa présentation financière du premier trimestre prévue le 12 mai prochain.



