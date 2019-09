CGG : bien orienté avec des propos d'analyste

05/09/2019 | 15:21

CGG grimpe de 4,2% sur fond de propos positifs d'Oddo BHF qui reste à 'achat' et remonte son objectif de cours de 2,6 à 2,8 euros, soulignant que 'l'histoire de recovery se confirme avec l'amélioration des performances des activités et l'accord Shearwater'.



Le bureau d'études rappelle que le groupe de géosciences a effectué un point d'activité, permettant une sensible révision en hausse des objectifs annuels d'EBIT. Dans son sillage, Oddo BHF relève ses proposes estimations de 7% pour l'EBITDA et de 54% pour l'EBIT.



'La valorisation reste modeste au regard du levier opérationnel attendu (MOP estimée à plus de 16% en 2021 pour une guidance de plus de 15% contre 14,7% estimés pour 2019) et présente une décote de 5/10% (base EBITDA) par rapport aux comparables', note l'analyste.



