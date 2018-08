CGG : confirme ses objectifs 2018 après des résultats dans le vert au deuxième trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services parapétroliers CGG a confirmé jeudi ses objectifs pour 2018, après avoir vu ses résultats croître dans l'ensemble sur un an au deuxième trimestre, grâce notamment à une augmentation des ventes en Equipement, dans un contexte de politiques d'investissement toujours prudentes de la part de ses clients.

Le groupe a dégagé au deuxième trimestre un bénéfice net de 49,1 millions de dollars, contre une perte de 169,7 millions de dollars (chiffre non retraité) un an plus tôt.

"Les résultats du second trimestre sont en ligne avec nos attentes avec une marge d'EBITDA stable d'une année sur l'autre", a commenté la directrice générale de CGG, Sophie Zurquiyah, citée dans un communiqué.

Selon les nouvelles normes comptables IFRS 15, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 314,3 millions de dollars, contre 349,8 millions de dollars au deuxième trimestre 2017. Le résultat opérationnel est repassé en positif, à 26,3 millions de dollars contre une perte de 98,2 millions de dollars un an plus tôt.

En données non IFRS et hors charges non récurrentes, le chiffre d'affaires dit des activités s'est affiché à 337,9 millions de dollars, et l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) des activités s'est inscrit à 109,7 millions de dollars, contre 120 millions de dollars un an plus tôt, pour un taux de marge d'Ebitda de 32,5%, contre 34,3% au deuxième trimestre 2017.

Le résultat opérationnel des activités s'est inscrit à 39,7 millions de dollars, contre 3,5 millions de dollars un an plus tôt, faisant ressortir un taux de marge opérationnelle de 11,7%, contre -1% sur la même période en 2017.

Selon un consensus établi par FactSet, les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 341,4 millions de dollars, sur un Ebitda de 98,5 millions de dollars, sur une perte opérationnelle de 7,7 millions de dollars et sur une perte nette de 53,6 millions de dollars.

La principale branche du groupe, Géologie, Géophysique et Réservoir (GGR), a vu son chiffre d'affaires des activités baisser de 8% sur un an, à 203,3 millions de dollars, lesté par un repli de 17% des revenus du segment des données multi-clients, en partie compensé par une hausse de 5% du segment Traitement, Imagerie & Réservoir (SIR) grâce à une demande soutenue en retraitement et une augmentation des activités de traitement de nodes.

L'activité Acquisition de données contractuelles a vu son chiffre d'affaires baisser de 18%, à 68,9 millions de dollars, souffrant d'un effet de comparaison défavorable et "des conditions de marché concurrentielles", a précisé le groupe.

Le chiffre d'affaires de la division Equipement a grimpé de 56% sur un an, à 82,9 millions de dollars, grâce notamment à l'accélération de la demande pour les outils du puits, en lien avec le développement du pétrole non conventionnel, a précisé CGG.

CGG a réitéré ses objectifs pour 2018 sans les détailler. Lors de la publication de ses résultats du premier trimestre mi-mai, le groupe avait confirmé viser une hausse de son chiffre d'affaires des activités en hausse, autour de 1,5 milliard de dollars, une marge d'Ebitda des activités de l'ordre de 35% à 40%. Le groupe tablait aussi sur des investissements cash multi-clients de l'ordre de 275 millions à 325 millions de dollars, avec des préfinancements supérieurs à 70%, ainsi que des investissements industriels et de recherche et développement dans une fourchette de 100 millions à 135 millions de dollars.

"Dans le contexte d'amélioration graduelle du marché et même si les clients restent prudents dans leurs investissements, nous restons en ligne avec nos objectifs pour l'exercice 2018", a déclaré Sophie Zurquiyah.

La dette nette du groupe s'est établie à 716 millions de dollars à la fin juin 2018, équivalent à un levier financier (dette nette/Ebitda) de 1,9, contre 659 millions de dollars à la fin mars 2018 et un ratio de levier de 1,7 fois l'Ebitda.

En mars 2017, deux mois après avoir annoncé la nécessité d'une restructuration financière, CGG avait émis un "doute important sur sa capacité à poursuivre ses activités". Le plan de sauvetage de CGG, d'une ampleur inédite pour la Bourse de Paris, a été finalisé en février dernier, avec notamment la conversion de près de 1,9 milliard de dollars de dette non sécurisée en capital.

"La génération de trésorerie demeure notre priorité, et plus spécifiquement ce trimestre la consommation de cash a été limitée grâce à une gestion rigoureuse du besoin en fonds de roulement", a souligné Sophie Zurquiyah.

