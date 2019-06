CGG : contrat de traitement et d'imagerie à Abu Dhabi

18/06/2019 | 08:16

CGG annonce l'attribution par Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) d'un contrat de traitement historique à son activité de traitement / imagerie de la division géoscience, aux Emirats Arabes Unis.



Selon les termes de ce contrat, il réalisera l'imagerie sismique de haut de gamme, temps et profondeur, de très grands volumes de données de haute qualité provenant de probablement la plus grande étude sismique fond de mer (OBN) jamais réalisée.



A partir de mai 2019 - et pour une période d'au moins cinq ans, pendant la durée maximale de sept ans du contrat - CGG traitera ainsi un minimum de 20.000 km2 de données sismiques OBN de haute densité et large azimut dans son centre de géosciences d'Abu Dhabi.



