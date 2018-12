CGG : contrat majeur pour Sercel au Moyen-Orient

13/12/2018 | 08:22

CGG annonce l'attribution à sa filiale Sercel d'un contrat majeur, portant sur la livraison de 100.000 canaux Sercel 508XT équipés de bretelles de 12 géophones SG-10 pour une étude 3D terrestre de très grande envergure au Moyen-Orient.



Le système d'enregistrement sismique 508XT est adapté à ce projet 3D qui traversera plusieurs types d'environnements, y compris des zones d'accès limités, comme des complexes industriels, des terres agricoles et des zones urbaines.



'Son architecture hybride exclusive, basée sur la technologie X-Tech, et qui inclut le stockage local et le reroutage automatique des données, permet notamment de simplifier les opérations de terrain et favorise une acquisition continue', explique le groupe.



