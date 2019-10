CGG délivre en 8 semaines

les images sismiques 4D pour BP Angola

Paris, France – le 2 octobre 2019

CGG annonce ce jour la livraison en 8 semaines seulement et bien avant le délai prévu des images sismiques de la dernière étude 4D à très large bande de fréquences acquise par BP Angola au large de l’Angola. Cette performance exceptionnelle de l’activité de Traitement / Imagerie de la division Géoscience s'appuie notamment sur les précédents projets de traitement sismique 4D effectués pour BP Angola.

CGG a réussi à améliorer la qualité des volumes d'imagerie provenant du site de développement Grand Plutonio dans le bassin inférieur du Congo et à les livrer quatre semaines à l'avance pour répondre au délai très serré de BP sur ce projet. La réalisation plus rapide que prévue de la séquence de traitement basée sur les technologies les plus modernes en imagerie du sous-sol, telles que l’élimination des échos 3D et la suppression des multiples, a été rendue possible grâce à des investissements continus dans la puissance de calcul informatique de CGG et dans le développement de ses technologies ainsi qu'à une étroite collaboration avec l'équipe de BP.

Radwa El Zidan, géophysicien au sein de l'équipe BP-Angola, a déclaré : « Nous sommes très impressionnés par l'engagement de l'équipe de CGG à livrer les données bien avant le délai et ce malgré un planning déjà serré. La livraison de ces résultats plus tôt que prévu accélérera notre programme de gestion très actif pour ce champ. »

Peter Whiting, Vice-Président Sénior EAME Traitement/Imagerie, CGG, a déclaré : « Cette performance exceptionnelle est le fruit de notre engagement permanent à assurer la livraison des images sismiques les meilleures dans des délais exceptionnels pour permettre à nos clients d'accélérer leurs prises de décisions sur les projets critiques. »

A propos de CGG :

CGG ( www.cgg.com ) est un leader mondial de Géosciences entièrement intégré qui offre des compétences de premier plan en géologie, géophysique, caractérisation et développement de réservoirs à une base élargie de clients, principalement dans le secteur de l’exploration et de la production des hydrocarbures. Nos trois activités, Equipement, Acquisition et Géologie, Géophysique & Réservoir (GGR) interviennent sur l’ensemble de la chaine de valeur de l’exploration à la production des ressources naturelles. CGG emploie près de 5 100 personnes dans le monde, toutes animées par la Passion des Géosciences, qui collaborent étroitement pour apporter les meilleures solutions à nos clients. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN: 0013181864).

Contacts

Direction Communications

& Relations Investisseurs

Christophe Barnini

Tél: + 33 1 64 47 38 11

E-Mail: : christophe.barnini@cgg.com













Pièce jointe