CGG demande le retrait de ses American Depositary Shares de la cotation sur le New York Stock Exchange et le désenregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission





Paris, France - 11 septembre 2018



CGG S.A. (« CGG ») annonce aujourd'hui que le Conseil d'administration a approuvé à l'unanimité le retrait volontaire de la cotation sur le New York Stock Exchange (« NYSE ») de ses American Depositary Shares (« ADS ») et son désenregistrement volontaire auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (« SEC »). CGG estime que les coûts associés au maintien de la cotation et de l'enregistrement de ses ADS dépassent les avantages reçus par CGG, étant donné que la principale place de cotation de CGG est Euronext Paris.

A cette fin, CGG a l'intention de déposer un formulaire Form 25 auprès de la SEC le 21 septembre 2018 pour effectuer le retrait de la cotation sur le NYSE et a l'intention de déposer un formulaire Form 15F auprès de la SEC le 1er octobre 2018 pour mettre fin à ses obligations de reporting liées à son enregistrement auprès de la SEC et à l'enregistrement de ses ADS en application des dispositions de l'U.S. Securities Exchange Act of 1934, tel qu'amendé.

La résiliation de l'enregistrement de ses ADS prendra effet 90 jours après la date de dépôt du formulaire Form 15F auprès de la SEC ou dans un délai plus court déterminé par la SEC. Toutefois, en raison du dépôt du formulaire Form 15F, l'obligation de CGG de déposer certains rapports, y compris son obligation de déposer des rapports annuels sur le formulaire Form 20-F et de fournir des rapports sur le formulaire Form 6-K auprès de la SEC sera immédiatement suspendue.

Suite au retrait de la cotation des ADS sur le NYSE, CGG entend maintenir son programme d'American Depositary Receipt (« ADR ») au « niveau 1 ». Cela permettra aux investisseurs de conserver leurs ADS et facilitera la négociation sur le marché de gré à gré américain. Le dépositaire du programme ADR de CGG restera The Bank of New York Mellon.

Même après désenregistrement et retrait de la cote, CGG continuera de publier ses rapports financiers, ses états financiers et ses communiqués de presse en anglais.

A propos de CGG

CGG ( www.cgg.com ) est un leader mondial de Géosciences entièrement intégré qui offre des compétences de premier plan en géologie, géophysique, caractérisation et développement de réservoirs à une base élargie de clients, principalement dans le secteur de l'exploration et de la production des hydrocarbures. Nos trois activités, Equipement, Acquisition et Géologie, Géophysique & Réservoir (GGR) interviennent sur l'ensemble de la chaine de valeur de l'exploration à la production des ressources naturelles. CGG emploie environ 5 300 personnes dans le monde, animées par la Passion des Géosciences, pour apporter les meilleures solutions à nos clients.

CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN: 0013181864) et le New York Stock Exchange (sous la forme d'American Depositary Shares, NYSE: CGG).

Contacts

Direction Communication

Christophe Barnini

Tel : + 33 1 64 47 38 11

E-Mail : invrelparis@cgg.com



Relations Investisseurs

Catherine Leveau

Tel : +33 1 64 47 34 89

E-mail : invrelparis@cgg.com









This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: CGG via Globenewswire