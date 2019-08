CGG : démarrage de l'étude Nebula 3D au large du Brésil

27/08/2019 | 08:13

CGG annonce le démarrage au large du Brésil d'une nouvelle étude multi-clients BroadSeis à très large bande de fréquences et à longs offsets dans les bassins de Campos et Santos, étude baptisée Nebula 3D et en cours d'acquisition par le Geo Caribbean.



Elle portera dans un premier temps sur les blocs proposés lors de la 15ème mise aux enchères du Brésil et inclura une zone actuellement non couverte par des données sismiques 3D. Le centre CGG Géosciences de Rio effectuera le traitement de ces données.



'L'étude renforcera notre vaste volume de données sismiques contiguës dans les bassins de Santos et Campos et permettra aux clients intéressés de mieux identifier le potentiel de leurs blocs dans cette région', explique Dechun Lin, EVP, multi-client & new ventures.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.