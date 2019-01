CGG : démarre une étude multi-clients au Gabon

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Fort du succès de son étude 3D BroadSeis(TM) de 25 000 km2, qui a donné lieu aux récentes découvertes pétrolières de Boudji-1 et Ivela-1, CGG étend sa bibliothèque de données multi-clients au Gabon avec une étude sismique 2D long offset d'une couverture totale de 9 800 km dans une zone inexplorée des eaux profondes du Bassin Sud. " Un échantillon préliminaire des données sur les blocs proposés sera disponible à temps pour le 12ème cycle de mise aux enchères de blocs au large du Gabon prévu pour juin 2019 ", a précisé le groupe parapétrolier.Les nouvelles données 2D aideront à définir l'étendue complète des zones pétrolières existantes et nouvelles dans la région ainsi qu'à comprendre les variations d'épaisseur de la couverture sédimentaire pour une meilleure analyse de la roche mère et de sa maturité. La séquence de traitement avancé broadband de CGG augmentera la résolution et améliorera la caractérisation des systèmes turbiditiques qui représentent des cibles potentielles pour l'exploration.Sophie Zurquiyah, Directeur général de CGG, a déclaré : " Cette étude s'inscrit dans le prolongement de notre partenariat fructueux et durable avec le Ministère du Pétrole et des Hydrocarbures de la République Gabonaise pour soutenir et promouvoir le potentiel des eaux profondes du Gabon. "