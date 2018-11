PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services parapétroliers CGG a s'est dit mercredi "en ligne" avec ses objectifs 2018, après avoir vu ses résultats progresser dans l'ensemble sur un an au troisième trimestre.

Au troisième trimestre, le groupe a accusé une perte nette, selon les nouvelles normes comptables IFRS 15, de 1,5 million de dollars, contre une perte de 124,4 millions de dollars (chiffre non retraité) un an plus tôt.

En données non IFRS et hors charges non récurrentes, le chiffre d'affaires dit des activités s'est établi à 332,9 millions de dollars, contre 320,1 millions de dollars, et l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) des activités s'est inscrit à 109,1 millions de dollars, contre 89,6 millions de dollars un an plus tôt, pour un taux de marge d'Ebitda de 32,8%, contre 28% au troisième trimestre 2017.

Le résultat opérationnel des activités s'est inscrit à 40,4 millions de dollars, contre une perte de 24 millions de dollars un an plus tôt, faisant ressortir un taux de marge opérationnelle de 12,1%, contre -7,5% sur la même période en 2017.

Selon les normes IFRS 15, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 439,1 millions de dollars et le résultat opérationnel a atteint 45,1 millions de dollars.

Selon un consensus établi par FactSet, les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 362 millions de dollars, sur un Ebitda de 129 millions de dollars, sur un résultat opérationnel de 19 millions de dollars et sur une perte nette de 16 millions de dollars.

La principale branche du groupe, Géologie, Géophysique et Réservoir (GGR), a vu son chiffre d'affaires des activités progresser de 3% sur un an au troisième trimestre, à 192,2 millions de dollars, avec une baisse de 6% des revenus du segment des données multi-clients à 99 millions de dollars, et une hausse de 16% du segment Traitement, Imagerie & Réservoir (SIR) à 93,3 millions de dollars.

L'activité Acquisition de données contractuelles a vu son chiffre d'affaires baisser de 48%, à 53,7 millions de dollars contre 98,7 millions de dollars un an plus tôt. Le chiffre d'affaires de la division Equipement a plus que doublé, à 94,4 millions de dollars contre 39,8 millions de dollars un an plus tôt.

La dette nette du groupe s'établissait à 769 millions de dollars fin septembre, contre 716 millions de dollars fin juin.

Les résultats du troisième trimestre "confirment un marché en amélioration progressive", a commenté la directrice générale de CGG, Sophie Zurquiyah, citée dans un communiqué.

"Dans ce contexte, nous restons en ligne avec nos objectifs pour l'exercice 2018 sur la base d'opportunités importantes en multi-clients et de livraisons d'équipements soutenues en fin d'année", a ajouté la dirigeante.

Lors de la publication de ses résultats du premier trimestre mi-mai, le groupe avait confirmé viser une hausse de son chiffre d'affaires des activités en hausse, autour de 1,5 milliard de dollars, une marge d'Ebitda des activités de l'ordre de 35% à 40%. Le groupe tablait aussi sur des investissements cash multi-clients de l'ordre de 275 millions à 325 millions de dollars, avec des préfinancements supérieurs à 70%, ainsi que des investissements industriels et de recherche et développement dans une fourchette de 100 millions à 135 millions de dollars.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV

