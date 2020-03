CGG : durement affecté par l'aversion pour le risque

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

CGG poursuit sa chute. Après avoir cédé 8,3% hier, la société de services pétroliers plonge de 8,6% ce midi à 2,051 euros. Considérée comme très cyclique, la valeur est frappée de plein fouet par la dégringolade des cours du pétrole liée aux craintes sur la demande mondiale. Par ailleurs, les résultats annuels et les prévisions dévoilés par CGG sont conformes aux attentes. Si cette publication apparaît complexe à déchiffrer tant les éléments exceptionnels sont légions, elle confirme la forte dépendance de l'activité à la volatilité de l'or noir.Et la crise du coronavirus et ses conséquences incertaines jettent un voile supplémentaire.CGG a souffert du repli du pétrole au dernier trimestre. Son chiffre d'affaires des activités a reculé en effet de 9% à 396 millions de dollars tandis que son Ebitda des activités a baissé 12% à 205,6 millions, faisant ressortir une marge de 51,9% contre 53,7% un an plus tôt.Cette performance était attendue, CGG ayant dévoilé début janvier une estimation de ses résultats 2019.L'an dernier, et conformément à l'annonce de début d'année, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 14% à 1,4 milliard pour un Ebitda des activités de 721 millions, en progression de 30%. La marge atteint 51,5% après 45,3% en 2018. Pour autant, le résultat net des activités poursuivies a chuté, lui, de 75% à 126 millions alors que la perte nette s'est réduite à 61,5 millions de dollars, contre une perte de 95,8 millions de dollars un an plus tôt.Pour l'exercice en cours, CGG table sur un chiffre d'affaires en croissance à un chiffre, en milieu de fourchette, par rapport à un chiffre d'affaires 2019 retraité de 50 millions de dollars des commissions de transferts exceptionnels et compte tenu d'un impact limité du Coronavirus.Le groupe reste vigilant sur l'évolution de la situation sur ses activités et sur une révision possible par ses clients des plans E&P compte tenu de la volatilité du prix du pétrole.CGG prévoit également une marge d'Ebitda autour de 50%, stable par rapport à celle de 2019 retraitée de l'impact des commissions de transferts exceptionnels.Le groupe vise de plus une marge opérationnelle de 15%, stable par rapport à une marge opérationnelle 2019 retraitée de l'impact des commissions de transfert exceptionnels et compte tenu d'amortissements multi-clients 2020 plus élevés à hauteur de 350 millions de dollars.Le cash-flow libre des activités est attendu entre 175 et 200 millions de dollars après 434 millions en 2019.Le cash-flow net devrait ressortir positif après 186 millions en 2019.